2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
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Faceless написав:У вас якийсь світ монохромний - як не брендові речі то нагірший китай.
Як що для вас массмаркет - це брендові речі - тоді що скажете про Шанель чи Луі Віттона ? Ці вироби коштують тисячи доларів. А яких виробників взуття ви маєте на увазі ? Купувате - щось - невідомо що - це дуже дорого обходиться. Я знаю ринок - зручні, з натуральноі шкіри зимові черевики теплі навіть місцевої взуттєвої фабрики коштуть десь 150 $ не менш. Але вони програють часто в якості. Я навів вам середні цІни на середнє зимове взуття. Приведить приклади виробника українського чи ще які ? та ціни ? Якщо ви постійно на авто - то зимове тепле взуття вам не потрібно. Бо здається ціни ви не знаєте - та тоді потрібно рахувато ціну авто та кошт на утримання авта.
Faceless написав:У вас якийсь світ монохромний - як не брендові речі то нагірший китай.
Як що для вас массмаркет - це брендові речі - тоді що скажете про Шанель чи Луі Віттона ? Ці вироби коштують тисячи доларів. А яких виробників взуття ви маєте на увазі ? Купувате - щось - невідомо що - це дуже дорого обходиться. Я знаю ринок - зручні, з натуральноі шкіри зимові черевики теплі навіть місцевої взуттєвої фабрики коштуть десь 150 $ не менш. Але вони програють часто в якості. Я навів вам середні цІни на середнє зимове взуття. Приведить приклади виробника українського чи ще які ? та ціни ? Якщо ви постійно на авто - то зимове тепле взуття вам не потрібно. та тоді потрібно рахувато ціну авто та кшт на утримання авта.
Навчіться читати, перечитайте вище і не перекручуйте слова співрозмовника. Годі прибріхувати. Де я писав щось про масмаркет=брендові речі? Це у вас як не бренд то нонейм Китай що розвалюється. Взуття і одяг - досить суб'єктивні товари, щоби рекомендувати марки та виробників. З недорогого взуття можна наприклад назвати український InBlue, особливо можна недорого взяти у стокових магазинах. Grisport також. Комусь Міда нічого. Одяг то взагалі у кожного свої вподобання. Чого ви до них вчепилися, як тема про прожитковий мінімум, то частка на одяг і взуття незначна, їх нема потреби купляти щомісяця і навіть щосезону (мова ж таки про мінімум). В країні мільйони людей цілком пристойно живуть на бюджет куди менше 500$ на особу + комунальні - от вам найкоротша відповідь на вашу оцінку
Faceless написав:Мені нічого не здається, є факти, є родичі й знайомі, годі вигадувати про якісь великі капіталовкладення в сільські городи. kalinavalera1 писал(а):Це вам так здається, що в селі чи пгт на багато легше.Не легше, а дешевше. Все дешевше. Витрати на проїзд майже відсутні, бо малі відстані, продукти дешевші, послуги - набагато дешевші (бо й зарплати менші). Знов таки, це факти, і нічого мені не здається.
То ви вважаєте що відмовитися від асфальтованих шляхів, водопроводу, каналізації та лікарень та шкіл - норма в 21 віці ? Можна не витарчати на проїзд - якщо не їздити до школи , на роботу, до лікані, бібліотек та театру. Навіть ходити по грязюці можна. А хати в них не ремонтують ? Дахи не течуть ? А оплювати там не потрібно ? Погано ледве жевріти, повільно вмирати, не мати -інтернету та ТВ - можна так і в місті.
Faceless написав:У вас якийсь світ монохромний - як не брендові речі то нагірший китай.
Як що для вас массмаркет - це брендові речі - тоді що скажете про Шанель чи Луі Віттона ? Ці вироби коштують тисячи доларів. А яких виробників взуття ви маєте на увазі ? Купувате - щось - невідомо що - це дуже дорого обходиться. Я знаю ринок - зручні, з натуральноі шкіри зимові черевики теплі навіть місцевої взуттєвої фабрики коштуть десь 150 $ не менш. Але вони програють часто в якості. Я навів вам середні цІни на середнє зимове взуття. Приведить приклади виробника українського чи ще які ? та ціни ? Якщо ви постійно на авто - то зимове тепле взуття вам не потрібно. та тоді потрібно рахувато ціну авто та кшт на утримання авта.
Навчіться читати, перечитайте вище і не перекручуйте слова співрозмовника. Годі прибріхувати. Де я писав щось про масмаркет=брендові речі? Це у вас як не бренд то нонейм Китай що розвалюється. Взуття і одяг - досить суб'єктивні товари, щоби рекомендувати марки та виробників. З недорогого взуття можна наприклад назвати український InBlue, особливо можна недорого взяти у стокових магазинах. Grisport також. Комусь Міда нічого. Одяг то взагалі у кожного свої вподобання. Чого ви до них вчепилися, як тема про прожитковий мінімум, то частка на одяг і взуття незначна, їх нема потреби купляти щомісяця і навіть щосезону (мова ж таки про мінімум). В країні мільйони людей цілком пристойно живуть на бюджет куди менше 500$ на особу + комунальні - от вам найкоротша відповідь на вашу оцінку
Сама дешева українська фабрика - МИда - згоден для прожиткового мінімуму підійде, нормальне взуття в них, зимові бтинки ПО АКЦІЇ, НЕ В СЕЗОН, коштують трошки дешевше 100$ , та це як не приміряти та не в сезон , та за доставку ще оплатити. А потім вони з браком чи дуже не зручні. А в магазині в сезон так щоб приміряти - МИДА - 150 $, тож 150 на їжу та 150 на взуття, на коммуналку ще 150 ? та постійно потрібен ремонт, побутові прилади, лікування - постійно щось потрібно. Квартиру можно придбати - якщо відмовляти собі в скромній повноцінній їжі. В мене знайомий так авто купив - їдять тільки Мівіну вся сім"я вже 3 роки. Платять банку кредит. Та їжа - це наше здоров"я. Ще квратиру можно "придбати" кримінальними способами. Бо хай 40 000 коштує вона - то всю зарплату - якщо вона 500 $ треба віддавати років 8 ?
Faceless написав:Мені нічого не здається, є факти, є родичі й знайомі, годі вигадувати про якісь великі капіталовкладення в сільські городи. kalinavalera1 писал(а):Це вам так здається, що в селі чи пгт на багато легше.Не легше, а дешевше. Все дешевше. Витрати на проїзд майже відсутні, бо малі відстані, продукти дешевші, послуги - набагато дешевші (бо й зарплати менші). Знов таки, це факти, і нічого мені не здається.
То ви вважаєте що відмовитися від асфальтованих шляхів, водопроводу, каналізації та лікарень та шкіл - норма в 21 віці ? Можна не витарчати на проїзд - якщо не їздити до школи , на роботу, до лікані, бібліотек та театру. Навіть ходити по грязюці можна. А хати в них не ремонтують ? Дахи не течуть ? А оплювати там не потрібно ? Погано ледве жевріти, повільно вмирати, не мати -інтернету та ТВ - можна так і в місті.
І знову вигадки й брехня. Ви самі не маєте жодного уявлення про те що пишете, тому брешете й пишете нісенітниці. Скигліть собі далі - єдине, що в вас добре виходить
kalinavalera1 написав:
Faceless написав:Навчіться читати, перечитайте вище і не перекручуйте слова співрозмовника. Годі прибріхувати. Де я писав щось про масмаркет=брендові речі? Це у вас як не бренд то нонейм Китай що розвалюється. Взуття і одяг - досить суб'єктивні товари, щоби рекомендувати марки та виробників. З недорогого взуття можна наприклад назвати український InBlue, особливо можна недорого взяти у стокових магазинах. Grisport також. Комусь Міда нічого. Одяг то взагалі у кожного свої вподобання. Чого ви до них вчепилися, як тема про прожитковий мінімум, то частка на одяг і взуття незначна, їх нема потреби купляти щомісяця і навіть щосезону (мова ж таки про мінімум). В країні мільйони людей цілком пристойно живуть на бюджет куди менше 500$ на особу + комунальні - от вам найкоротша відповідь на вашу оцінку
Сама дешева українська фабрика - МИда - згоден для прожиткового мінімуму підійде, нормальне взуття в них, зимові бтинки ПО АКЦІЇ, НЕ В СЕЗОН, коштують трошки дешевше 100$ , та це як не приміряти та не в сезон , та за доставку ще оплатити. А потім вони з браком чи дуже не зручні. А в магазині в сезон так щоб приміряти - МИДА - 150 $, тож 150 на їжу та 150 на взуття, на коммуналку ще 150 ? та постійно потрібен ремонт, побутові прилади, лікування - постійно щось потрібно. Квартиру можно придбати - якщо відмовляти собі в скромній повноцінній їжі. В мене знайомий так авто купив - їдять тільки Мівіну вся сім"я вже 3 роки. Платять банку кредит. Та їжа - це наше здоров"я. Ще квратиру можно "придбати" кримінальними способами. Бо хай 40 000 коштує вона - то всю зарплату - якщо вона 500 $ треба віддавати років 8 ?
Та що в вас там все постійно розвалюється, що потрібен постійний ремонт? Хочете купувати взуття тільки в сезон - будь ласка, але зекономити не дуже вийде. І на чорта купляти міду на розетці, коли в них фірмових крамниць до чорта? Ні про яку відмову від нормального харчування мова не йде, ні про яку мівіну і тим паче кримінал. Тільки у бовдура й невдахи всі дорогі покупки зводяться до якогось криміналу, бо тупий нездара. Припиніть брехати.
0mage0 написав:Я вже трошки жебраком себе відчуваю зі своїми 10000 грн на людину
Та ні, як що в вас сім"я - напиклад - в ній 3 людини - то в вас 1000 $ разом - то вам потрібен 1 холодильник на 3, а не на 1 людину купуєте. Утримання помешкання, меблі, ремонт - так само. Все ділимо на 3. Тож ви все це купуєте з 1000$ на місяць а не з 500$. В вас воно так і виходить - трошки менше 500$ , але спільні прилади побутові, комунальні платежі та тп.Тож рівень життя - як в 1 людини на 500$. На такі кошти можно жити - скромно - але не жебракувати.