2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

kalinavalera1 написав:
Мені подобається коли ви не можете відповісти - всі занють - починаєте всякі брудні слова вигукувати. Підрахуйте - як що квратира коштує 40 000 доларів - то скільки років потрібно платити по 6000 доларів - щоб виплатити кредит ? Та кредит ще проценти набігають великі, бо це тільки тіло кредиту ? І неможливо всю зарплату віддавати банку - треба на щось жити ? Жити в сім"і дешевше - ніж "сингл" самому - але не на багато.
По-перше у новобудові можна купити значно дешевше 40 000 долярів.
По-друге, у забудовника можна взяти розтрочку або кредит у афільованого банку значно дешевше.
Трохи менше половини назбирав, інше взяв у кредит, платіж менше ніж оренда однокімнатної. А ви всіляку дурню пишете про якийсь там кримінал.
kalinavalera1 написав:
Що стосуэться Порошенко - так він гарант порядку в країні та виконання Конституції. Коли він підвищує ціни на оплювання то чому дивуватися - коли хтось його вказівці підкручує лічильники ?
Боже, який бардак у вас в голові... Порошенко особисто вже встановлює тарифи, і по ланцюжку (мабуть через міністра і далі) видає вказівки підкрутити лічильник Калінавалері (йому персонально). У мільйонів інших не підкручують, мабуть бо у Порошенка зуб саме на Калінавалеру