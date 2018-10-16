RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
2011 грн прожитковий мінімум
і 1624 грн пенсія: за який...

2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:26

Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.

  Sommer написав:Ну офигеть, у него и по указке Порошенко счетчики подкручивают

"У меня" достаточно - если по указке Порошенко Конституция выполняется, а не нарушается. А счетчики - никто для личной выгоды ничего с них поиметь не может. Средства идут на счета Облтеплосетей. У нас их на всю Украину кажется 14 ? около того. даже не сомнвайтесь, что И Порошенко и Гройсман лично знают каждого руководителя областной теплосети. Сантехников не знают, а руководителей вполне. Для вас Порошенко - бескорыстный небожитель с крыльями ? :mrgreen:
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4678
З нами з: 07.05.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:05

Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.

  kalinavalera1 написав:Мені подобається коли ви не можете відповісти - всі занють - починаєте всякі брудні слова вигукувати. Підрахуйте - як що квратира коштує 40 000 доларів - то скільки років потрібно платити по 6000 доларів - щоб виплатити кредит ? Та кредит ще проценти набігають великі, бо це тільки тіло кредиту ? І неможливо всю зарплату віддавати банку - треба на щось жити ? Жити в сім"і дешевше - ніж "сингл" самому - але не на багато.

По-перше у новобудові можна купити значно дешевше 40 000 долярів.
По-друге, у забудовника можна взяти розтрочку або кредит у афільованого банку значно дешевше.
Трохи менше половини назбирав, інше взяв у кредит, платіж менше ніж оренда однокімнатної. А ви всіляку дурню пишете про якийсь там кримінал.
  kalinavalera1 написав:Що стосуэться Порошенко - так він гарант порядку в країні та виконання Конституції. Коли він підвищує ціни на оплювання то чому дивуватися - коли хтось його вказівці підкручує лічильники ?

Боже, який бардак у вас в голові... Порошенко особисто вже встановлює тарифи, і по ланцюжку (мабуть через міністра і далі) видає вказівки підкрутити лічильник Калінавалері (йому персонально). У мільйонів інших не підкручують, мабуть бо у Порошенка зуб саме на Калінавалеру
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22375
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 5009 раз.
 
Профіль
5
1
1
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:08
2 151
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 17:53
kalinavalera1
Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити...
R2 » Пон 22 жов, 2018 08:49
4 113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 12:43
AlexODS
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
4 344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 10:11
ukrcukr2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.