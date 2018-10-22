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Аслунд: Україна може отримати 8 мільярдів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:13
trololo написав: fokus написав:dotster
Ну если вы "в дуб ногой", то разъясните для тех, кто "не в дуб", что хорошего в кредитах и жизни в долг? Желательно только без идиотских аргументов типа "Вон у США вообще триллионы долгов и отлично живут. И мы значит тоже наберем долгов и так же отлично жить будем".
нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже
Хуже будет сразу и один раз. А потом попустит.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 05:38
trololo написав:
нет ничего хорошего в погашении долгов. но если их не погашать, будет еще хуже
Кто сказал, что будет еще хуже? Трололо какой-то. Вас, кажется, спрашивали зачем вообще нужно брать деньги в долг. А вы отвечаете на вопрос зачем отдавать. Если взял кредит то, конечно, его придется отдавать. Но зачем его вообще брать. Зачем искусственно поддерживать курс валюты? Вы только оттягиваете неизбежный крах постсоветского периферийного капитализма. Невозможно без конца снижать бюджетные расходы. Пусть курс падает естественным свободнорыночным образом. Народ будет покупать меньше импорта и возможно научится что-то производить сам. Все это выглядит как-то странно, если курс падает, значит тому есть объективные причины. Зачем лезть из кожи вон, набирать кредиты, которые нечем отдавать. А отдавать, конечно, придется народу, а не олигархам. Бюджетные расходы снижаются у народа, а не олигархов.
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