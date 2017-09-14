Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет. Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов
Зі вчорашнього вечора графік на сьогодні був жахливий. По факту виявився кращим: увімкнули вночі на 3 години раніше плану , вдень також на 2.5 години раніше. На завтра також графік адовий. Побачимо що буде по факту. Будинок нарешті зібрав в дуже стислий термін , 2 тижні, майже 2млн гривень (по 3.5 т грн з квартири, але здало десь 60%) , замовили обладнання, Можливо НР зустрінемо вже з аккумами і інверторами на ліфти і воду. Принаймні сума достатня. Враховуючи , що квартира у мене на 5квт забезпечена і мені цього повністю вистачає на 10 годин навіть за потреби помірно з плитою , мікрохвильовкою і електрогрилем, то в принципі пережити це можна якщо хоч кілька годин на добу буде подача е/е.
Поправьте меня.
Аккумулятор — это не генерация. Это термос. Аккум не увеличивает суммарную мощность в стране ни на ватт. Ограничения сейчас — не потому, что люди не успевают зарядить. Ограничения потому, что в принципе нет достаточной генерации. Потребление всей страны выше, чем то, что реально могут произвести станции ТЕС, ГЕС, АЭС
Министерка Флер предлагает всем поставить акумы)) Чтобы зарядить все эти миллионы аккумуляторов, нужно всё то же электричество, которого нет.
Время включений станет временем самого высокого пика потребления
Система не получит ни одного дополнительного мегаватта генерации
Давай поділимо це питання на 2 окремих., 1. Технічна сторона. Кажуть що АЕС примусово знизили виробництво енергії десь вдвічі. Не можу сказати точно чому (здогадуюсь що через проблему доставити її всім одночасно) . Тобто теза «аккуми не збільшать генерацію» не має сенсу, проблема не в виробити. Модна підняти генерацію хоч вдвічі. Чи виступають домашні аккуми як знищена маневрова потужність (типу міні ГАЕС, спрощено ясна справа ) , яка бере коли є , і віддає коли нема - я не знаю. Можливо. А може і ні. 2. Питання моралі. Я знав що знайдуться ті, хто почне розказувати, що аккумуляторщики паразитують на тих, хто їх не купив (не зміг чи не схотів). Правда не очікував що це буде казати Ой+, думав який-небудь халамидник 140дол). Але це така собі мораль. Так можна звинуватити покупця 20 соток землі в місті для побудови будинку на 3 чоловіки (сімʼю) , бо там же можна побудувати свічку на 25 поверхів і поселити кілька сот. А він упирь тільки про себе і думає.
Давайте розберем по пунктам. 1. АЕС знизили через неможливість доставити ЕЕ в момент удару. Звісно, якби в цей момент були ті пару сотень мегават акумуляторів розряджених, і їхні власники протягом 10-15 мс(мілісекунд) ввімкнули їх у електромережу для зарядки, то вдалося б запобігти відключенням. Але оскільки ні ви, ні решта власників цього вчасно не зробили, то потужність вже знизили. На її відновлення потрібен час. Тому переходимо до пункту 2. 2. Оскільки наявної потужності не вистачає, то власники акумуляторів паразитують на електромережі. Тому що за рахунок зарядки акумуляторів вони збільшують потужність споживання, то треба когось відключати. Таким чином збільшується час відключення. Більше того, як підмітив Бетон, ККД акумуляторів значно менше 100%, і на зарядку/розрядку вони витрачають додткову потужність. Тому ваш котел, який споживає 700 ват від мережі, за використання акумулятора, по факту буде використовувати 850-900 ват з урахуванням паразитних витрат на зарядку/розрядку акумулятора.
Бетон написав: Вы вообще способны на анализ причины и следствия? Вы сейчас перечисляете инструменты (панелі, акуми, газові плити), но не отвечаете на базовый вопрос: откуда берётся сама електроенергія, яку ви хочете “диверсифікувати”?
А ви здатні зрозуміти, що моя пропозиція стосується пересічних, а питання "звідки береться е/е?" мені ніхто не задавав?
Бетон написав: Тому питання ще раз: звідки візьмуться мегавати, які ви плануєте акумулювати?
Це питання не до мене, а до тих, хто приймає рішення по енергетиці. Чи це вам теж важко зрозуміти? Крім того, шось мені підказує, що якщо настане ситуація, коли мегавати не буде звідки брати, то війна з рф закінчиться у той же час.