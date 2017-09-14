RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1608416085160861608716088>
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:15

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Как и докладывала Флер, ситуация с э.э. улучшилась. Сегодня дали ночью на 3 часа и весь день не будет.
Всё лучше и лучше. А ещё нет морозов

Зі вчорашнього вечора графік на сьогодні був жахливий. По факту виявився кращим: увімкнули вночі на 3 години раніше плану , вдень також на 2.5 години раніше.
На завтра також графік адовий. Побачимо що буде по факту.
Будинок нарешті зібрав в дуже стислий термін , 2 тижні, майже 2млн гривень (по 3.5 т грн з квартири, але здало десь 60%) , замовили обладнання, Можливо НР зустрінемо вже з аккумами і інверторами на ліфти і воду. Принаймні сума достатня. Враховуючи , що квартира у мене на 5квт забезпечена і мені цього повністю вистачає на 10 годин навіть за потреби помірно з плитою , мікрохвильовкою і електрогрилем, то в принципі пережити це можна якщо хоч кілька годин на добу буде подача е/е.

Поправьте меня.


Аккумулятор — это не генерация. Это термос.
Аккум не увеличивает суммарную мощность в стране ни на ватт.
Ограничения сейчас — не потому, что люди не успевают зарядить. Ограничения потому, что в принципе нет достаточной генерации.
Потребление всей страны выше, чем то, что реально могут произвести станции ТЕС, ГЕС, АЭС


Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))
Чтобы зарядить все эти миллионы аккумуляторов, нужно всё то же электричество, которого нет.

Время включений станет временем самого высокого пика потребления

Система не получит ни одного дополнительного мегаватта генерации



Давай поділимо це питання на 2 окремих.,
1. Технічна сторона. Кажуть що АЕС примусово знизили виробництво енергії десь вдвічі. Не можу сказати точно чому (здогадуюсь що через проблему доставити її всім одночасно) . Тобто теза «аккуми не збільшать генерацію» не має сенсу, проблема не в виробити. Модна підняти генерацію хоч вдвічі.
Чи виступають домашні аккуми як знищена маневрова потужність (типу міні ГАЕС, спрощено ясна справа ) , яка бере коли є , і віддає коли нема - я не знаю. Можливо. А може і ні.
2. Питання моралі. Я знав що знайдуться ті, хто почне розказувати, що аккумуляторщики паразитують на тих, хто їх не купив (не зміг чи не схотів). Правда не очікував що це буде казати Ой+, думав який-небудь халамидник 140дол). Але це така собі мораль. Так можна звинуватити покупця 20 соток землі в місті для побудови будинку на 3 чоловіки (сімʼю) , бо там же можна побудувати свічку на 25 поверхів і поселити кілька сот. А він упирь тільки про себе і думає.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 гру, 2025 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 17303
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:16

  fler написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))

Чуш і маніпуляція. Я за диференціацію - мають бути і сонячні панелі, і акуми, і газові плити, щоб можна було перемикатись в разі потреби з одного на інше.



"диверсифікацію", пані доктор

Дякую, ваша правда.

Вы вообще способны на анализ причины и следствия?

Вы сейчас перечисляете инструменты (панелі, акуми, газові плити), но не отвечаете на базовый вопрос: откуда берётся сама електроенергія, яку ви хочете “диверсифікувати”?

Диверсифікація — це способи споживання та резервування. Це вже похідна.

Причина обмежень — нестача генерації в енергосистемі. Станції фізично не можуть видати необхідну кількість мегават у моменти пікового навантаження.

Акумулятор не створює потужність, він лише переносить її у часі. Якщо генерація менша за споживання — хоч обвішайтесь акумами, від цього в країні не з’явиться додаткових ГВт.

Ви змішуєте наслідки з причиною. Тому питання ще раз: звідки візьмуться мегавати, які ви плануєте акумулювати?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:16

для різних сортів

  Xenon написав:такое впечатление что это 2 новости из какихто двух разных Украин

1.
❗️рф продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати військо. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти, – Сирський.

2.
❗️Прискорено бронювання військовозобов’язаних: скасували 72-годинний строк, — Кабінет міністрів.

https://me.gov.ua/News/Detail/d91a2bdc- ... iPerevirki


це стосується різних сортів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41730
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:19

  Бетон написав:Чтобы вся страна работала на СЕС + аккумуляцию, тебе надо сотни мегаватт батарей

Звісно. Тому й знищені ГАЕС, ГЕС.
За накопичувачі мовчу, бо я чув, але...
Water
 
Повідомлень: 3636
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:19

інтригал

  fox767676 написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Министерка Флер предлагает всем поставить акумы))

Чуш і маніпуляція. Я за диференціацію - мають бути і сонячні панелі, і акуми, і газові плити, щоб можна було перемикатись в разі потреби з одного на інше.



"диверсифікацію", пані доктор

інтригал
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41730
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:23

  UA написав:Чи знає пан що таке КПД?

Звісно, у мене це комплекс програмної діагностики, коефіцієнт передачі даних, у когось комплекс протидії диверсіям.
Water
 
Повідомлень: 3636
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:26

  Бетон написав:откуда берётся сама електроенергія, яку ви хочете “диверсифікувати”?

З розетки, розетка бере з НОВОГО трансформатора у дворі, газ з труби, тепло з батареї.
звідки візьмуться мегавати, які ви плануєте акумулювати?

З тумбочки.
Саме в тому й справа, мегавати є, акумуляторів немає.
Water
 
Повідомлень: 3636
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Давай поділимо це питання на 2 окремих.,
1. Технічна сторона. Кажуть що АЕС примусово знизили виробництво енергії десь вдвічі. Не можу сказати точно чому (здогадуюсь що через проблему доставити її всім одночасно) . Тобто теза «аккуми не збільшать генерацію» не має сенсу, проблема не в виробити. Модна підняти генерацію хоч вдвічі.
Чи виступають домашні аккуми як знищена маневрова потужність (типу міні ГАЕС, спрощено ясна справа ) , яка бере коли є , і віддає коли нема - я не знаю. Можливо. А може і ні.
2. Питання моралі. Я знав що знайдуться ті, хто почне розказувати, що аккумуляторщики паразитують на тих, хто їх не купив (не зміг чи не схотів). Правда не очікував що це буде казати Ой+, думав який-небудь халамидник 140дол). Але це така собі мораль. Так можна звинуватити покупця 20 соток землі в місті для побудови будинку на 3 чоловіки (сімʼю) , бо там же можна побудувати свічку на 25 поверхів і поселити кілька сот. А він упирь тільки про себе і думає.

Давайте розберем по пунктам.
1. АЕС знизили через неможливість доставити ЕЕ в момент удару. Звісно, якби в цей момент були ті пару сотень мегават акумуляторів розряджених, і їхні власники протягом 10-15 мс(мілісекунд) ввімкнули їх у електромережу для зарядки, то вдалося б запобігти відключенням. Але оскільки ні ви, ні решта власників цього вчасно не зробили, то потужність вже знизили. На її відновлення потрібен час. Тому переходимо до пункту 2.
2. Оскільки наявної потужності не вистачає, то власники акумуляторів паразитують на електромережі. Тому що за рахунок зарядки акумуляторів вони збільшують потужність споживання, то треба когось відключати. Таким чином збільшується час відключення. Більше того, як підмітив Бетон, ККД акумуляторів значно менше 100%, і на зарядку/розрядку вони витрачають додткову потужність. Тому ваш котел, який споживає 700 ват від мережі, за використання акумулятора, по факту буде використовувати 850-900 ват з урахуванням паразитних витрат на зарядку/розрядку акумулятора.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 08 гру, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:32

  Бетон написав:
Вы вообще способны на анализ причины и следствия?
Вы сейчас перечисляете инструменты (панелі, акуми, газові плити), но не отвечаете на базовый вопрос: откуда берётся сама електроенергія, яку ви хочете “диверсифікувати”?

А ви здатні зрозуміти, що моя пропозиція стосується пересічних, а питання "звідки береться е/е?" мені ніхто не задавав?

  Бетон написав: Тому питання ще раз: звідки візьмуться мегавати, які ви плануєте акумулювати?

Це питання не до мене, а до тих, хто приймає рішення по енергетиці. Чи це вам теж важко зрозуміти? Крім того, шось мені підказує, що якщо настане ситуація, коли мегавати не буде звідки брати, то війна з рф закінчиться у той же час.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5989
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:38

  fler написав:Це питання не до мене, а до тих, хто приймає рішення по енергетиці.

Так вони втекли, або у КПУ і це не університет.
  fler написав:Крім того, шось мені підказує, що якщо настане ситуація, коли мегавати не буде звідки брати, то війна з рф закінчиться у той же час.

Це цікава думка, потрібно було все вирубить у перші 3 дні. Але як у вас це буде виглядать, у вас жеш є акумулятори та газ. :?
Востаннє редагувалось Water в Пон 08 гру, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3636
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1608416085160861608716088>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 166148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 362539
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1055726
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2761)
08.12.2025 12:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.