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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 23 жов, 2018 12:35 Итоги: Валюта 23.10.18



По состоянию на 08.50 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на $3,4, или 0,29%, до $1228,1 за унцию.



Цена декабрьского фьючерса на серебро при этом снижалась на 0,05%, до $14,58 за унцию.



Поддержку золоту оказывает неопределенность вокруг госбюджета Италии. Европейская комиссия во вторник обсудит и примет решение о следующих шагах в процедуре оценки проекта бюджета страны на 2019 год. ЕК ранее опубликовала письмо с критикой бюджета Италии, назвав «беспрецедентным» отклонение его параметров от норм европейского регламента.



До этого правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Вместе с тем, Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума и составляет 2,3 триллиона евро, сообщал центральный банк страны в июне текущего года.



Кроме того, напряженность на мировых рынках связана с новостями по Brexit. В понедельник в СМИ появились сообщения, что Демократическая юнионистская партия (DUP) Ирландии поддержит поправку к законопроекту по Brexit, предложенную евроскептиками в консервативной партии британского парламента. Эта поправка сделает незаконным предложенное Евросоюзом решение проблемы с ирландской границей.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.



Курс евро снижается к доллару во вторник утром на ожиданиях решения Еврокомиссии относительно госбюджета Италии.



По состоянию на 08.22 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1456 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1465 за евро.



Курс доллара к иене опускался до ¥112,53 за доллар со ¥112,81.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 96,08 пункта.



Европейская комиссия во вторник обсудит и примет решение о следующих шагах в процедуре оценки проекта бюджета Италии на 2019 год. ЕК заявляла, что ждет ответа от Италии по ряду вопросов к проекту ее бюджета, среди которых вопрос о государственном долге, дефиците и экономическом росте. ЕК ранее опубликовала письмо с критикой бюджета Италии, назвав «беспрецедентным» отклонение его параметров от норм европейского регламента.



Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Вместе с тем, Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума и составляет 2,3 триллиона евро, сообщал центральный банк страны в июне текущего года.

На фоне ожиданий, что ЕС во вторник отклонит проект бюджета Италии на 2019 год, евро, скорее всего, испытает давление. Неопределенность в Италии остается одним из основных геополитических факторов, влияющих на настроения и уверенность инвесторов во всем мире.



Золото продолжало терять в цене в понедельник.

Фьючерсы на золото закончили торги в понедельник со снижением, продолжив снижаться с предыдущей сессии, так как доллар США укрепился против большинства своих валютных конкурентов в начале недели.



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото упало на 4,10 доллара, или 0,3%, до $1224,60 за унцию после потери около 0,1% в пятницу. Однако на прошлой неделе цены выросли на 0,6%.



Индекс доллара США USDX прибавил 0,3% до 95,99 пункта, торгуясь на 0,9% с начала месяца.



Ожидается, что рынки драгоценных металлов продолжат консолидацию на этой неделе, так как торговля ждет окончательного направления доллара, - отмечают аналитики Zaner Precious Metals в понедельник.



«В начале этой недели золото находится на небольшом затишье до четверга с данными по товарам длительного пользования, но в пятницу, первое чтение при ростe ВВП за III квартал может стать рыночным движителем золота», - сказал Джефф Райт, исполнительный вице-президент GoldMining Inc. - «В преддверии этих цифр внимание на рынке золота будет обращено на напряженность в торговле между США и Китаем и любые признаки ослабления риторики перед встречей G20 в ноябре».



«Однако недавние «ястребиные» комментарии чиновников Федерального резерва по-прежнему являются источником длительного давления на цены на золото и серебро, поскольку это оказало поддержку доллара с середины октября. Но доллар просто не показывает устойчивого потенциала, на наш взгляд».



Декабрьское серебро потеряло 6,3 цента, или 0,4%, до «14,587 за унцию после повышения на 0,1% на прошлой неделе.



Доллар вырос в понедельник, так как инвесторы следили за рядом тем, включая бюджет Италии и текущий процесс по Brexit в Великобритании.

В течение 22 октября индекс доллара США USDX вырос на 0,3% до 96,001 пункта, показав рост на 0,5% на прошлой неделе.



В Великобритании премьер-министр Тереза Мэй заявила, что 95% сделки по Brexit было сделано.

Курс пары фунт-доллар опустился 22-го с отметки $1,3088 до $1,2955. Дилеры отмечают, что инвесторы не слишком оптимистичны относительно последних попыток найти соглашение по договору о Brexit.



Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что общие положения соглашения на 95% готовы. Мэй также отметила, что Великобритания ответственна за то, чтобы найти решение по ирландской границе.



Британский фунт снизился в понедельник, удерживаясь на трехнедельном минимуме в $1,2973 большую часть сессии, по сравнению с $1,3066 в пятницу.



В пятницу рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный долг Италии до Baa3.



«С итальянским правительством, стремящимся к тому, чтобы ЕС отклонил его бюджет на 2019 год во вторник, евро, скорее всего, окажется под ударом. Неопределенность в Италии остается одним из основных геополитических факторов, влияющих на мировые настроения и уверенности в доверии инвесторов», - сказал Лукман Отунуга, аналитик FXTM.



Согласно сообщениям информагентств, Италия ожидает, что ЕС беспрецедентно отвергнет проект итальянского бюджета на 2019 год, поскольку он предполагает дефицит в размере 2.8% от ВВП, что противоречит фискальным правилам ЕС.



Доходность 10-летних гособлигаций Италии вновь поднялась выше отметки 3.500%. Курс пары евро-доллар опустился до уровня $1,1455, что почти на 100 пунктов ниже максимума понедельника.



Евро был слабее, торгуясь на $1,1455 против $1,1514 в пятницу вечером в Нью-Йорке.



В Азии китайский президент Си Цзиньпин подчеркнул свою поддержку частного сектора, который подтолкнул местные акции к росту.



Представитель китайского правительства заявил сегодня на встрече с американскими инвесторами, что Китай не имеет желания с кем-либо вести торговые войны, Китай считает США стратегическим партнером.



Юань был немного слабее против доллара - доллар торговался на уровне 6,9474 юаня.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 октября повысился на 0,36 коп. и составил 65,3101 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 14,54 коп., на торгах понедельника укрепился на 10,16 коп., оказавшись на уровне 28,0804 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «заметные» 10,14 коп., составил 28,0833 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 октября с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.04 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке заметно упала до 28,07/28,10 UAH/USD на фоне изрядной ликвидности доллара на рынке. Эти низы оперативно были выкуплены, «подбросив» курс доллара около 10.26 до 28,11/28,13, однако новая волна продаж снова уронила цены СКВ до 28,07/28,09 UAH/USD к 10.35 Киева.



Уже в дебюте торгов стало очевидно нежелание игроков приобретать доллар, который спас от более значительной просадки цен регулятор, появившийся довольно рано на рынке и выкупивший «излишки» валюты с платформы Matching, пополнив резервы на $20,0 млн. Собственно, подобное поведение межбанка можно было предвидеть в пятницу, когда участники торгов предпочли разместить гривневые активны на три ночи выходных, не сосредотачивая нацвалюту для приобретения СКВ в понедельник. Так что, единственным сколь-нибудь заметным покупателем доллара на межбанке 22-го был регулятор.



Меж тем к 11.20 доллар обосновался на уровне 28,07/28,08 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж и не покидая эту цифру до 13.20 Киева. На указанное время спред котировок СКВ немного растянулся: 28,065/28,085 UAH/USD.



Новая полоса стабильности затянулась на опустевшем межбанке ,по сути, до самого завершения торгов, который нынче проходило в спокойном ключе и низкой курсовой динамике.



Сессия валютного межбанка в понедельник завершилась в районе отметки 28,07/28,09 UAH/USD, совершив на излете торгов ничего уже не решающий подскок.



Большинство сделок на межбанке 22 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,0804 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0804 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 22 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как стало известно во второй половины 19 октября, бизнес (игроки межбанка) не стали сосредотачивать нацвалюту, готовясь к покупкам СКВ на торгах понедельника. Так что, 22-го на межбанке был дефицит покупателей.



Во-вторых, к понедельнику на рынке снова образовалось изобилие доллара, которое не смог понизить регулятор «анонимной2 скупкой СКВ.



В-третьих, в течение двух предыдущих сессий средневзвешенный курс доллара вырос с уровня 27,9169 к отметке 28,1820 UAH/USD, прибавив 26,51 коп. или 0,95%. Пришло время фиксации прибыли.



В-четвертых, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



Интересно отметить, что долларовое изобилие на рынке Украины сопровождалось расширением гривневой ликвидности, на которое указали выросшие с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Ликвидность в гривне к утру 22-го выросла, но эта нацвалюта по регламенту межбанка, не могла в этот день попасть на валютный рынок.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.



Во-вторых, заметная часть гривневого инструмента была связана размещениями бизнеса на три ночи выходных.



В-третьих, участие регулятора в торгах 22-го было более скромным, чем в пятницу – он выкупил $20,0 млн. против продажи $30,0 млн. 19-го.



В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»).



Курсовые хроники наличного «неформального» рынка в паре доллар-гривня радовали динамикой до полудня. После обеда подавляющее большинство рынков в системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одессы и Крыжополь) констатировали ценовую стабильность.



Не исключено, остановкой движения цен наличного доллара рынки вышеперечисленных городов реагировали на фактическую «заморозку» курсовой динамики безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка с 11.17 до 15.50 Киева. Случившийся после 15.50 подскок «дохлой кошки» уже ничего не решал.



Кроме того, остановка коррекции курса наличного «американца» с полудня могла стать следствием небеспочвенных ожиданий субъектов наличного рынка разворота тренда на рынке «зеленого» безнала и появления там агрессивно настроенных «зеленых быков». Вероятнее всего, пик спроса на безналичный доллар произойдет 24 октября, сопровождаясь расширением гривневой ликвидности стараниями компенсации НДС Казначейством. Но, судя по всему, участники наличного рынка начали готовиться заранее, и эта подготовка была катализирована предфинишным и практически безоборотным скачком безналичного доллара до цифры 28,08/28,10 UAH/USD. Клиентам наличного рынка было недосуг разбираться с тонкостями физкультурных экзерсисов кота, но «на всякий случай» они прекратили снижение долларовых цен.



У наличного рынка по итогам понедельничной сессии оказалось две общих черты: итоговая ликвидность продемонстрировала, несмотря на «медвежий» характеры рынка 22-го, снижение.



Во-вторых, рынки всех вышеперечисленных городов продемонстрировали в течение понедельника равновесную, хотя и довольно вялую торговлю.

Рискнем предположить, что в этом изрядная доля вины ожиданий слома текущего тренда на рынке «зеленого» безнала, провоцируя сдержанность клиентов в своих операциях, а также пресловутого «синдрома понедельника».



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 2,0 коп. (рынок Харькова), либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Крыжополь). Офера наличного «доллара 22 октября либо не изменились (Киев, Харьков, Одесса), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье).



По сравнению с закрытием пятницы биды «наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» упала на 1,0-3,0 коп.



В контексте межсессионной курсовой динамики привлекает заметное отличие потерь курсами наличного и безналичного долларов. Второй 22-го потерял заметно больше.

Более сдержанная межсессионная коррекция курса наличного доллара дает основание рассчитывать на ближайших торгах валютного межбанка как минимум, на остановку наблюдавшегося в понедельник заметного снижения курса «зеленого» безнала.

Кроме этого «прогноза» от наличного «неформального» рынка, уместно напомнить об уже состоявшемся расширении гривневой ликвидности, на который указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ на 5,13 млрд. грн. По регламенту торгов межбанка, этот «привес» не мог принимать участие в понедельничной сессии, но вполне может «стрельнуть» 23 октября.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 октября в первом приближении отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 22 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,28/32,42 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия коррекции курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения в баланс.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра не стали ревизовать сложившиеся к полудню цены в паре доллар-гривня. В этом не было нужды – на местном рынке наблюдалась равновесная, хотя и очень вялая торговля.



К исходу сессии сбалансированность мелкооптового и розничного сегмента наличного рынка Днепра сохранилась, но это не спасло обороты от регресса – заслужив по итогам дня «четверку», мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра понизил показатели предыдущей сессии.



В течение 22 октября обе позиции наличного «неформального» розничного доллара потеряли по 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,03/28,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 22-го с немного завышенных цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, которые в течение дополуденной части торгов при участии настроений на межбанке , транслируемых клиентами на наличный рынок, были дисконтированы.



Снижения действующих цен оптового «американца» в Днепре требовали мероприятия по балансировке рынка.



По состоянию на 12.10 Киева в оптовом сегменте действовали цены: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем оптовики Днепра не стали ревизовать сложившиеся к полудню цены в паре доллар-гривня. В этом не было нужды – на местном рынке наблюдалась равновесная, хотя и очень «вялая» торговля.



К исходу сессии сбалансированность оптового сегмента наличного рынка Днепра сохранилась, но это не спасло обороты от регресса – заслужив по итогам дня «четверку с минусом», оптовый сегмент Днепра понизил показатели предыдущей сессии.



На протяжении 22 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 19 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре упала на 4,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 октября уровнями 32,28/32,42 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника двухкопеечное снижение бидов на фоне восьмикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре выросла на 3,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось внимательно отслеживать курсовую динамику пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка, которая транслировалась клиентами на наличный рынок.



При этом следовало очень аккуратно дисконтировать цены «американца», стараясь не «перегнуть палку» и не повредить клиентский «принос». Кроме того, внимательности требовало сохранение равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в более популярной в Украине паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, снижая в течение понедельника обе позиции наличного евро, учли стартовавшую с открытия европейской сессии рынка forex коррекцию пары евродоллар, которая затянулась до американских торгов, уронив евро к $1,1460 по состоянию на 19,30 Киева.



Кроме того, нашими валютчиками были учтены внутридневные потери в наличной паре доллар-гривня.



Нелишне добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1511 к $1,1469, потеряв в течение этого промежутка времени заметные 42 пункта.



Полагаю, наши дилеры учли эту потерю, проявив, тем не менее, очевидную сдержанность из-за очередной попытки пары евро-доллар в дебюте европейских торгов закрепиться выше концептуальнозначимой отметки $1,1500 ненадолго прикоснувшись около 10.25 Киева к цифре $1,1545, с которой и стартовала затянувшаяся надолго коррекция гласной валютной пары.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 22 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1513 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» цифры $1,1510, инициировав с этого час динамичное ралли, приведшее пару около 10.25 Киева ко внутридневному максимуму($1,1545), с которого стартовала затянувшаяся до 19.30 Киева коррекцию, исчерпавшуюся диапазоном $1,1457-1,1470…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара повышается в ходе европейских торгов в понедельник.

Давление на британскую и единую европейскую валюту оказывают политические новости, включая бюджет Италии и условия выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).



Внимание участников торгов на этой неделе будет также сосредоточено на заседаниях целого ряда ЦБ, включая Евроцентробанк.



Евро по состоянию на 16.30 Киева торгуется в районе $1,1478 против $1,1514 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится сейчас в районе ¥129,46 по сравнению со ¥129,58 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,79 против ¥112,55 в пятницу.



Фунт стерлингов торгуется около $1,2967 против $1,3076 днем ранее.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,29%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,27%.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит с речью перед палатой общин парламента страны, в ходе которой сообщит, что осталось согласовать только 5% сделки по Brexit.



Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу снизило суверенный кредитный рейтинг Италии до «Baa3» с «Baa2», самой низкой ступени инвестиционного уровня, приняв во внимание перспективу увеличения бюджетных дефицитов и отсутствие системных экономических реформ в стране. Прогноз рейтинга – «стабильный».



Между тем министр финансов Италии Джованни Триа заявил, что бюджетные планы страны, предполагающие существенное увеличение государственных расходов в социальной сфере, не создают угрозы финансовой стабильности Евросоюза. Он отметил, что правительство Италии «предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить строгое соблюдение поставленных целевых показателей».



Экономический календарь на этой неделе богат на заседания центральных банков.



Во вторник Банк Швеции проведет заседание. Решение Банка Канады тоже важно, ведь его глава Стивен Полоз, как ожидается, снова поднимет ставки.



Что касается развивающихся рынков, центральные банки Турции и России проведут важные заседания в четверг и пятницу соответственно. Турецкому центробанку нужно будет оценить, улучшились ли настроения и доверие в достаточной степени, чтобы стать, наконец, сигналом для снижения ставок. Слишком рано ожидать чего-либо на этой неделе.



На фоне почти пустого экономического календаря трейдеры пары евро-доллар сосредоточились на Италии, власти которой не могут найти компромисс с Брюсселем в вопросе национального бюджета. Информационная шумиха вокруг этой проблемы носит несколько противоречивый характер, поэтому пара евро-доллар успела в понедельник достигнуть середины 15-й фигуры и откатиться назад, практически к цене открытия. Все дело в том, что 22-го многие европейские политики и чиновники «первого эшелона» озвучили свое мнение по итальянскому вопросу, и позиции некоторых из них противоречат друг другу.



В частности, Еврокомиссар Пьер Московичи заявил о том, что Брюссель не намерен доводить ситуацию до кризиса отношений, но теперь «мяч на стороне Рима».



Представители ЕЦБ также призвали к диалогу, отметив при этом, что поводов для паники (относительно судьбы банковских вкладов) нет – так как нет признаков системного кризиса.



Кроме того, агентство Moody's пересмотрело кредитный рейтинг Италии, снизив его на один пункт – с «Ваа2» до «Ваа3». Сам по себе это неприятный факт, но трейдеры обратили внимание на то обстоятельство, что Moody's повысил прогноз страны до «стабильного» – данный нюанс нивелировал опасения по поводу того, что Италия опустится до «мусорного уровня» рейтинга.



Но на этом перечень позитивных сигналов исчерпал себя. Дело в том, что рынок рассматривает итальянскую проблему несколько шире бюджетных взаимоотношений.



Как показали последние социологические исследования, в Италии растут антиевропейские настроения, если в ближайшее время состоятся досрочные парламентские выборы, то евроскептики превысят свой предыдущий результат – по некоторым опросам, они получат около 55-60% голосов избирателей. По словам экспертов, ситуация с бюджетом лишь усугубляет данную тенденцию, ведь многие местные СМИ фактически обвиняют Брюссель в «тирании», так как ЕС не позволяет раздуть бюджет. Действительно, если Рим пойдет на уступки и снизит дефицит бюджета до 0,8% (что маловероятно), то многие инициативы властей не воплотятся в жизнь (а это и соцпрограммы для бедных слоёв населения, и снижение налогового бремени, и рост пенсий и т.д.). В таком случае популярность политических сил антиевропейского толка лишь возрастет, что и отразится на результатах очередных (или внеочередных) выборов.



Подобный путь прошла уже Греция: на волне антиевропейских протестов к власти пришла СИРИЗА, которая ранее имела рейтинг на уровне статистической погрешности. На повторных выборах Ципрас подтвердил свою популярность – более того, даже ультраправая (с неонацистским уклоном) партия «Золотая Заря» набрала почти 7% голосов, получив 18 мест в парламенте.



Иначе говоря, если антиевропейские настроения среди итальянцев и дальше будут расти, вопрос Italexit снова может стать актуальным, хотя нынешний состав правительства уверяет Брюссель в том, что таких намерений Рим не имеет. Однако коалиционная структура действующего Кабмина слишком зыбкая, а составы правительства в Италии меняются с завидной частотой (только за последние 5 лет страной успели поруководить четыре премьера).



Поэтому Италия может стать еще одним очагом «политического сепаратизма», пошатнув единство Альянса.



Помимо таких мрачных политических перспектив, есть еще и финансовая подоплека проблемы. В европейской прессе сейчас муссируется неофициальная информация о том, что ЕЦБ не будет «спасать» Италию в случае нехватки ликвидности – только при наличии соответствующей программы помощи со стороны ЕС. Такая программа согласовывается с Брюсселем, и, как правило, включает в себя сокращение расходов, повышение налогов и проведение непопулярных экономических реформ.

В этом контексте снова можно вспомнить Грецию, которая «со скрипом», но все же согласилась выполнять необходимые условия. Официальный Рим, в свою очередь, заранее отвергает данный сценарий.



Поэтому политический кризис взаимоотношений Италии и ЕС достаточно быстро перерастет в экономический, особенно если стоимость обслуживания итальянского государственного долга станет слишком высокой.



В таком случае возможен дефолт, который спровоцирует «эффект домино» не только в рамках итальянской экономики, но и экономики еврозоны в целом. Таким образом, усугубление итальянского кризиса несет в себе большие риски, и данный фактор оказывает сильное давление на евро.



На фоне полупустого экономического календаря данная проблема стала темой №1 для трейдеров, которые вынуждены следовать за газетными заголовками. По имеющейся информации, стороны могут сесть за стол переговоров уже в ближайшие дни, хотя и Рим, и Брюссель публично занимают безапелляционные позиции. Но последствия кризиса слишком непредсказуемы (тем более с учётом Brexit), поэтому исход двустороннего диалога может привести к определенному результату.



Динамика понедельничных торгов в паре евро-доллар говорит о том, что в случае достижения компромисса евро продемонстрирует сильный рост, тогда как до этого момента валюта будет находиться под таким же сильным давлением.



Технически пара пребывает между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а индикатор Ichimoku Kinko Hyo демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий».



Подобное сочетание индикаторов позволяет цене снизиться к основанию 14-й фигуры, то есть к уровню сопротивления, который соответствует нижней линии Bollinger Bands. «Быкам» пары, в свою очередь, необходимо преодолеть отметку $1,1620, чтобы нивелировать развитие южного сценария.



Тем не менее, в паре евро-доллар продолжается тренд на снижение. Еще 19 октября утром пара показала отметку $1,1432. Цена приближается к минимумам года, поскольку ниже отметки $1,1430 пара евро-доллар была очень недолго в середине августа, когда она ненадолго вышла вниз из многомесячного диапазона $1,15-1,1850 и достигала $1,13…



Затем, уже на новой неделе 22-го в дебюте европейской сессии форекса пара евро-доллар отскочила вверх вплоть до $1,1545. Там она не задержалась тотчас начав коррекцию, оказавшись под уровнем $1,1500.



Следует уточнить, что почти на всех временных интервалах пара евро-доллар находится в нисходящих трендах. Самый краткосрочный из них, локальный, берет начало от максимума 16 октября на отметке $1,1615. Более крупный тренд идет от максимума 24 сентября на $1,1820. Еще более крупный тренд идет с максимума 16 февраля на $1,2550. И наконец, самый масштабный тренд на снижение наблюдается от предкризисного максимума 15 июля 2008 года на отметке $1,60.



Какие же восходящие тенденции могут себе записать в актив «быки» по евро?



Тенденцию на рост с начала января 2017 года от отметки $1,0350 и еще одну, которую можно увидеть только на историческом месячном графике «синтетического» евро с 1971 года. В 1971 году условная корзина из валют, сложенная в пропорции, в которой потом был создан евро, стоила $0,5.



Так что по историческим меркам евро сейчас не так уж и дешев, и даже при снижении к паритету будет в два раза дороже, чем в 1971 году (т.е. еще до формирования Ямайской валютной системы).



Впрочем, нашу аргументацию в пользу доллара мы, естественно, основываем не на постулатах технического анализа. Аргументацию фундаментального характера в пользу доллара мы приводили за последние месяцы очень много раз.

Однако отказ от теханализа не означает, что не имеет смысла смотреть на график цены.



Недельный график курса пары евро-доллар показывает, что она в целом склонна двигаться в рамках годовых трендов размером 20-30 фигур, перемежающихся многомесячными периодами стояния в диапазоне. В ходе этих трендов цена уходит довольно сильно в ту или иную сторону от условно «справедливой» цены.



Но, в конечном счете, расхождение становится настолько значительным, что игнорировать фундаментальные реалии цена пары евродоллар уже не может, разворачивается, возвращается к «справедливой» цене и даже, как правило, наблюдается «перехлест» в обратную сторону в рамках нового тренда.



Например, укрепление доллара во второй половине 2014 года - I кв. 2015 года в рамках прошлого цикла сворачивания аппетитов к риску с $1,40 до $1,05 выглядело явным «перебором», ведь никакого кризиса долларовой ликвидности, ни экономического кризиса в тот период не наблюдалось (ФРС тогда лишь закончила сворачивать QE3). Но и рост пары евро-доллар от $1,0300 до $1,2550 в 2017 году – I кв. 2018 года вопреки неуклонному ужесточению монетарной политики ФРС также был чрезмерным.



Сейчас цена пары снижается, и опять имеет шансы впасть в другую крайность. Тренду пары евро-доллар вниз, стартовавшему в апреле, всего полгода. Даже в рамках столь долгосрочного исторического анализа и поисков аналогий, время для роста доллара еще есть.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,28/32,42 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную двухкопеечную потерю бидов на фоне восьмикопеечного снижения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 3,0 коп. спросу и потерявшему 3,0 коп. с закрытия пятницы предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



Как и предполагалось в предыдущем обзоре, долларовое изобилие на отечественном валютном межбанке в комплекте с нежеланием бизнеса и банков резервировать нацвалюту для понедельничной закупки доллара (бизнес предпочитал не терять проценты за три ночи выходных), обеспечили коррекцию курса безналичного «американца» на межбанке, которую отчасти замедлил регулятор, выкупая «зеленые» «излишки» с платформы Matching.



Коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке.



Полагаю, этот всплеск «гривнепатриотизма» ненадолго. Грядет компенсация НДС Казначейством, которая спустя 1-2 дня вернет на наш межбанк «зеленых быков», и регулятору, по всей видимости, придется снова появляться на рынке уже с долларовыми интервенциями.



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 58 589,5 млн. грн. к отметке 55 484,9млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».



Около 10.41 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до до 28,14/28,16 UAH/USD. «Спред неширокий, обстановка на межбанке деловитая», - заметил наш консультант.



По состоянию на 10.56 на межбанке появились продавцы валюты, действия которых остановили рост на цифре 28,14/28,16 UAH/USD, одновременно выровняв рынок в баланс.



К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождения равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.



Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривни не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на полдень благодаря ставшим более активным покупкам безналичного «американца» на межбанке цена его стала более «узкой» за счет копеечного привеса бидов: 28,15/28,16 UAH/USD.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

повысился на 6,54 коп., составив 28,1487 UAH/USD.



Около 12.37 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,15/28,16 UAH/USD.



К 13.16 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,15/28,16 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 22 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1465, просев до $1,1550 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1556 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,25/32,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 октября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 23 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,25/32,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 октября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 23 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей равновесие спроса и оферов для мелкооптовых партий СКВ. Цены валют на рынке Запорожья изменились незначительно: 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.



Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно повысились по более значимой позиции «спрос», заметно сузив довольно широкий ранее спред в паре доллар-гривня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,07/28,16 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,429 UAH/RUB, Киев опт 28,08/28,14-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,08/28,14-15 UAH/USD, евро (опт) 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,18 UAH/USD, евро – 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,08/28,14 UAH/USD, розница – 28,05/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,07/28,13 UAH/USD; евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,428 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота во вторник утром растет, так как инвесторы отдают предпочтение безопасным активам на фоне неопределенности вокруг госбюджета Италии и проблем в достижении договоренности по Brexit.Курс евро снижается к доллару во вторник утром на ожиданиях решения Еврокомиссии относительно госбюджета Италии.Золото продолжало терять в цене в понедельник.Фьючерсы на золото закончили торги в понедельник со снижением, продолжив снижаться с предыдущей сессии, так как доллар США укрепился против большинства своих валютных конкурентов в начале недели.Доллар вырос в понедельник, так как инвесторы следили за рядом тем, включая бюджет Италии и текущий процесс по Brexit в Великобритании.В течение 22 октября индекс доллара США USDX вырос на 0,3% до 96,001 пункта, показав рост на 0,5% на прошлой неделе.В Великобритании премьер-министр Тереза Мэй заявила, что 95% сделки по Brexit было сделано.Курс пары фунт-доллар опустился 22-го с отметки $1,3088 до $1,2955. Дилеры отмечают, что инвесторы не слишком оптимистичны относительно последних попыток найти соглашение по договору о Brexit.Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что общие положения соглашения на 95% готовы. Мэй также отметила, что Великобритания ответственна за то, чтобы найти решение по ирландской границе.Британский фунт снизился в понедельник, удерживаясь на трехнедельном минимуме в $1,2973 большую часть сессии, по сравнению с $1,3066 в пятницу.В пятницу рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный долг Италии до Baa3.«С итальянским правительством, стремящимся к тому, чтобы ЕС отклонил его бюджет на 2019 год во вторник, евро, скорее всего, окажется под ударом. Неопределенность в Италии остается одним из основных геополитических факторов, влияющих на мировые настроения и уверенности в доверии инвесторов», - сказал Лукман Отунуга, аналитик FXTM.Согласно сообщениям информагентств, Италия ожидает, что ЕС беспрецедентно отвергнет проект итальянского бюджета на 2019 год, поскольку он предполагает дефицит в размере 2.8% от ВВП, что противоречит фискальным правилам ЕС.Доходность 10-летних гособлигаций Италии вновь поднялась выше отметки 3.500%. Курс пары евро-доллар опустился до уровня $1,1455, что почти на 100 пунктов ниже максимума понедельника.Евро был слабее, торгуясь на $1,1455 против $1,1514 в пятницу вечером в Нью-Йорке.В Азии китайский президент Си Цзиньпин подчеркнул свою поддержку частного сектора, который подтолкнул местные акции к росту.Представитель китайского правительства заявил сегодня на встрече с американскими инвесторами, что Китай не имеет желания с кем-либо вести торговые войны, Китай считает США стратегическим партнером.Юань был немного слабее против доллара - доллар торговался на уровне 6,9474 юаня.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,05% с 28,0672 UAH/USD до 28,0804 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 22 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 22 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, как стало известно во второй половины 19 октября, бизнес (игроки межбанка) не стали сосредотачивать нацвалюту, готовясь к покупкам СКВ на торгах понедельника. Так что, 22-го на межбанке был дефицит покупателей.Во-вторых, к понедельнику на рынке снова образовалось изобилие доллара, которое не смог понизить регулятор «анонимной2 скупкой СКВ.В-третьих, в течение двух предыдущих сессий средневзвешенный курс доллара вырос с уровня 27,9169 к отметке 28,1820 UAH/USD, прибавив 26,51 коп. или 0,95%. Пришло время фиксации прибыли.В-четвертых, откат безналичного «американца» на межбанке был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.Интересно отметить, что долларовое изобилие на рынке Украины сопровождалось расширением гривневой ликвидности, на которое указали выросшие с уровня 53 459,5 млн. грн. к отметке 58 589,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Ликвидность в гривне к утру 22-го выросла, но эта нацвалюта по регламенту межбанка, не могла в этот день попасть на валютный рынок.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 октября понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, как мы указали выше, на рынке наблюдался дефицит покупателей СКВ.Во-вторых, заметная часть гривневого инструмента была связана размещениями бизнеса на три ночи выходных.В-третьих, участие регулятора в торгах 22-го было более скромным, чем в пятницу – он выкупил $20,0 млн. против продажи $30,0 млн. 19-го.В-четвертых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»).Курсовые хроники наличного «неформального» рынка в паре доллар-гривня радовали динамикой до полудня. После обеда подавляющее большинство рынков в системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одессы и Крыжополь) констатировали ценовую стабильность.Не исключено, остановкой движения цен наличного доллара рынки вышеперечисленных городов реагировали на фактическую «заморозку» курсовой динамики безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка с 11.17 до 15.50 Киева. Случившийся после 15.50 подскок «дохлой кошки» уже ничего не решал.Кроме того, остановка коррекции курса наличного «американца» с полудня могла стать следствием небеспочвенных ожиданий субъектов наличного рынка разворота тренда на рынке «зеленого» безнала и появления там агрессивно настроенных «зеленых быков». Вероятнее всего, пик спроса на безналичный доллар произойдет 24 октября, сопровождаясь расширением гривневой ликвидности стараниями компенсации НДС Казначейством. Но, судя по всему, участники наличного рынка начали готовиться заранее, и эта подготовка была катализирована предфинишным и практически безоборотным скачком безналичного доллара до цифры 28,08/28,10 UAH/USD. Клиентам наличного рынка было недосуг разбираться с тонкостями физкультурных экзерсисов кота, но «на всякий случай» они прекратили снижение долларовых цен.У наличного рынка по итогам понедельничной сессии оказалось две общих черты: итоговая ликвидность продемонстрировала, несмотря на «медвежий» характеры рынка 22-го, снижение.Во-вторых, рынки всех вышеперечисленных городов продемонстрировали в течение понедельника равновесную, хотя и довольно вялую торговлю.Рискнем предположить, что в этом изрядная доля вины ожиданий слома текущего тренда на рынке «зеленого» безнала, провоцируя сдержанность клиентов в своих операциях, а также пресловутого «синдрома понедельника».В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо выросла на 2,0 коп. (рынок Харькова), либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Киев), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Крыжополь). Офера наличного «доллара 22 октября либо не изменились (Киев, Харьков, Одесса), либо потеряли 2,0-3,0 коп. (Днепр, Запорожье).По сравнению с закрытием пятницы биды «наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» упала на 1,0-3,0 коп.В контексте межсессионной курсовой динамики привлекает заметное отличие потерь курсами наличного и безналичного долларов. Второй 22-го потерял заметно больше.Более сдержанная межсессионная коррекция курса наличного доллара дает основание рассчитывать на ближайших торгах валютного межбанка как минимум, на остановку наблюдавшегося в понедельник заметного снижения курса «зеленого» безнала.Кроме этого «прогноза» от наличного «неформального» рынка, уместно напомнить об уже состоявшемся расширении гривневой ликвидности, на который указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ на 5,13 млрд. грн. По регламенту торгов межбанка, этот «привес» не мог принимать участие в понедельничной сессии, но вполне может «стрельнуть» 23 октября.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 22 октября в первом приближении отражает общую картину понедельника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Торги 22 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,28/32,42 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия коррекции курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения в баланс.Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.В дальнейшем валютчики Днепра не стали ревизовать сложившиеся к полудню цены в паре доллар-гривня. В этом не было нужды – на местном рынке наблюдалась равновесная, хотя и очень вялая торговля.К исходу сессии сбалансированность мелкооптового и розничного сегмента наличного рынка Днепра сохранилась, но это не спасло обороты от регресса – заслужив по итогам дня «четверку», мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра понизил показатели предыдущей сессии.В течение 22 октября обе позиции наличного «неформального» розничного доллара потеряли по 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 4,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,03/28,10 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 22-го с немного завышенных цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, которые в течение дополуденной части торгов при участии настроений на межбанке , транслируемых клиентами на наличный рынок, были дисконтированы.Снижения действующих цен оптового «американца» в Днепре требовали мероприятия по балансировке рынка.По состоянию на 12.10 Киева в оптовом сегменте действовали цены: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.В дальнейшем оптовики Днепра не стали ревизовать сложившиеся к полудню цены в паре доллар-гривня. В этом не было нужды – на местном рынке наблюдалась равновесная, хотя и очень «вялая» торговля.К исходу сессии сбалансированность оптового сегмента наличного рынка Днепра сохранилась, но это не спасло обороты от регресса – заслужив по итогам дня «четверку с минусом», оптовый сегмент Днепра понизил показатели предыдущей сессии.На протяжении 22 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.По сравнению с закрытием 19 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре упала на 4,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 22 октября уровнями 32,28/32,42 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника двухкопеечное снижение бидов на фоне восьмикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре выросла на 3,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника пришлось внимательно отслеживать курсовую динамику пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка, которая транслировалась клиентами на наличный рынок.При этом следовало очень аккуратно дисконтировать цены «американца», стараясь не «перегнуть палку» и не повредить клиентский «принос». Кроме того, внимательности требовало сохранение равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в более популярной в Украине паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.Однако, наши дилеры, снижая в течение понедельника обе позиции наличного евро, учли стартовавшую с открытия европейской сессии рынка forex коррекцию пары евродоллар, которая затянулась до американских торгов, уронив евро к $1,1460 по состоянию на 19,30 Киева.Кроме того, нашими валютчиками были учтены внутридневные потери в наличной паре доллар-гривня.Нелишне добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,28/32,42 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную двухкопеечную потерю бидов на фоне восьмикопеечного снижения оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 3,0 коп. спросу и потерявшему 3,0 коп. с закрытия пятницы предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,10 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось снижение гривневой ликвидности.Об этом дали понять понизившиеся с уровня 58 589,5 млн. грн. к отметке 55 484,9млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева заметно выросли, обосновавшись на уровне 28,12/28,14 UAH/USD. Рынок открылся в условиях доминирования спроса на «американца».Около 10.41 котировки доллара, сохранив восходящий тренд, поднялись до до 28,14/28,16 UAH/USD. «Спред неширокий, обстановка на межбанке деловитая», - заметил наш консультант.По состоянию на 10.56 на межбанке появились продавцы валюты, действия которых остановили рост на цифре 28,14/28,16 UAH/USD, одновременно выровняв рынок в баланс.К 11.14 котировки безналичного доллара все еще пребывали на отметке 28,14/28,16 UAH/USD в сопровождения равновесия покупок и продаж «американца». Покупки игроков на очередной порции компенсации НДС Казначейством компенсировались ростом притока экспортной выручки из-за рубежа, характерного для вторника.Ситуативная стабилизация курса «зеленого» безнала сопровождалась аналогичными настроениями на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Следует отметить, что эта «заморозка» цен «ночной» гривни не совпадала с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.По состоянию на полдень благодаря ставшим более активным покупкам безналичного «американца» на межбанке цена его стала более «узкой» за счет копеечного привеса бидов: 28,15/28,16 UAH/USD.Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, которыйповысился на 6,54 коп., составив 28,1487 UAH/USD.Около 12.37 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,15/28,16 UAH/USD.К 13.16 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,15/28,16 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 22 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1465, просев до $1,1550 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1556 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,25/32,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 октября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 23 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,25/32,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 октября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 23 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.На 12.07 столичные валютчики-оптовики «неформалы» приподняли действующие цены доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле, сменившей равновесие спроса и оферов для мелкооптовых партий СКВ. Цены валют на рынке Запорожья изменились незначительно: 28,08/28,13 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,423/0,428 UAH/RUB.Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно повысились по более значимой позиции «спрос», заметно сузив довольно широкий ранее спред в паре доллар-гривня: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 23 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,07/28,16 UAH/USD, евро – 32,30/32,45 UAH/EUR, рубль 0,424/0,429 UAH/RUB, Киев опт 28,08/28,14-15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,08/28,14-15 UAH/USD, евро (опт) 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-30/32,37-45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,18 UAH/USD, евро – 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,08/28,14 UAH/USD, розница – 28,05/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,07/28,13 UAH/USD; евро – 32,30/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,428 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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