З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Чет 25 жов, 2018 11:06

Пипец. А если не нужна страховка? ну приверженец народных методов трава мурава знахари все такое. В нормальных странах можно же отказаться. Что за бред.Да я столько не потрачу никогда по 400 грн в мес. Зубы это же не покроет совсем ни одной копейки не пойдет. А остального и не надо... как давно не была в больнице на платном... более 10 лет назад а на том что простуда была - то как на выписывают таблеток, то... серьезно почти ничего не принимала /давно знаю что именно МНЕ поможет/. И думаешь - зачем врача вызвал?!! Все равно как надо не помог (кроме таблеток советов 0 ). Дура.Вот, если бы можно было в год так 50 пойти на страховку то это выгодно ибо будешь знать почему туда пошел.Или если травматическим спортом занимаешься или если знаешь что болезнь какая грозит то надо. А так - нет.