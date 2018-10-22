Застрахованими повинні бути всі.
Дивися повний текст З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:32
З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:32
Почему так дешево, нужно увеличить раза в 3 стоимость полиса и ввести административную ответственность за отсутствие
То-то наши страховые обрадуются
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:41
Ой доиграетесь.
За газ платежка пришла.
Користування 23,57 грн. За сам газ 22,96 грн. В прошлом месяце за все было 22,96 грн. По чуть чуть, по крупицам рвут от тебя. Чтобы не так больно было. А то если будет больно, то и народ правящим и по голове настучать может. Стучалок же теперь по стране полно.
С каждого по иголочке, олигарху лом в ж о п у.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:51
А за пенсионеров кто заплатит? из наших пенсий если за страховку заплатить -то кушать будет нечего. А там и страховка не поможет.
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:18
Апплодирую стоя! Это нужно было сделать еще 10 лет назад!
Другого способа финансирования медицины у нас на сегодня просто не существует.
Зная, что оплатив страховку, могут рассчитывать на бесплатный визит в больницу с оказанием качественной медпомощи, люди, наконец, перестанут заниматься самолечением и сомнительными самоназначениями.
В итоге и кошелек будет целее, и здоровье. Ну а медицина получит от страховых компаний тот денежный поток, который позволит ей улучшить аппаратное обеспечение и качество услуг.
Естественно, что речь не идет о полном покрытии, но 70-80% обращений можно будет обслужить страховкой, и только дорогое и сложное лечение останется проблемой с т.з. финансирования. Тут уже страховка за 400 грн не поможет. И за 4000 - тоже. Здесь государству нужно стимулировать благотворительную деятельность богатых украинских и международных филантропов, а на определенные патологии - иметь собственные целевые программы
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:50
Вы хоть пользовались страховками?
Средний и низкий сегмент предлагает за БАЗУ государственный и ведомственные поликлиники, где работают те же самые врачи! И, максимум что Вы получаете, это консультацию чуть внимательнее, потому как страховая при жалобах на хамство накажет врача. В предлагаемой схеме будет вообще ДНО, местная поликлиника, с теми же врачами, и проблемами которые есть и сейчас.
Внимание к страховой медицине объясняется просто, есть своя страховая - надо обеспечить ее работу и рост. Рошен - это только вершина айсберга.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:06
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
Пипец. А если не нужна страховка? ну приверженец народных методов трава мурава знахари все такое. В нормальных странах можно же отказаться. Что за бред.
Да я столько не потрачу никогда по 400 грн в мес. Зубы это же не покроет совсем ни одной копейки не пойдет. А остального и не надо... как давно не была в больнице на платном... более 10 лет назад а на том что простуда была - то как на выписывают таблеток, то... серьезно почти ничего не принимала /давно знаю что именно МНЕ поможет /. И думаешь - зачем врача вызвал?!! Все равно как надо не помог (кроме таблеток советов 0 ). Дура.
Вот, если бы можно было в год так 50 пойти на страховку то это выгодно ибо будешь знать почему туда пошел.
Или если травматическим спортом занимаешься или если знаешь что болезнь какая грозит то надо. А так - нет.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:17
400 гр. за то, что делают в поликлинике?! Пусть тот, кому нужны такие услуги, и платит по факту обращения. А насильно сажать на 400 гр. - это из той же оперы, что и насильно предоставлять услугу центрального отопления.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:17
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
И плохо что нельзя просто негде оформить мед страховку когда надо. В организации с внушительным опытом работы. Не известно таких.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:19
Теперь медицина станет еще дороже.
Плюс появится посредник, забирающий себе по привычке 50%.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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