З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

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Додано: Чет 25 жов, 2018 11:33
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:41
Также 10 лет назад нужно было ликвидировать налоги. Потому что получается и налоги платишь и обучение и медицину и дороги и военным и все, все, все.
Какого ляда налоги платим и куда они идут?
Убираем налоги и я согласен на платную медицину, полицию и всех остальных. Тем более как на зло нефига не болею. За что платить то? Нефига до пенсии не доживу. За что платить то? Вчера вечером споткнулся на тротуаре чуть ногу не вывихнул, нет асфальта, нет освещения. За что платить то?
Кум работает в одной серьезной японской компании и есть страховка от компании. Нужно было сделать операцию лазером, порекомендовали определенную киевскую клинику. Все довольны результатом. А страховики тычут дулю. Пойдешь в государственную шарашкину контору и там тяп ляп сделают вид что что то сделали, если не угробят. Операция на венах. Пришлось подключать знакомых чтобы сделать операцию там где лечат а не там где калечат.
Вот так у нас все и будет. Можете даже к Ванге не ходить.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:48
Juna, ygn
Я та моя дочка користуємось страхуванням здоров*я. І в цьому я бачу більше "+" чим "-". З "-" :
- необхідність регулярно комусь віддавати частину зароблених грошей;
- записатись на прийом до лікаря необхідно тільки через колл-центр страхової (якщо підеш індивідуально - то більше гемора для відшкодування затрачених коштів);
З "+" :
- страхова тебе записує на конкретний час, і по приїзду в клініку не потрібно сидіти в черзі;
- перелік ліків лікар узгоджує з відповідальною людиною зі страхової, яка значно краще за мене в цьому розбирається;
- є можливість замовити лікаря до дому;
- у випадку хвороби - я не переживаю ні про що, окрім того, як швидше виздоровіти. Тоб-то не думаю, за що купити ліки та/або покрити консультації лікарів, адже лікарняні виплачують після закриття лікарняного листа.
- з колл-центром завжди можна проконсультуватись по якість наданої консультації тим чи іншим лікарем.
І ще є багато нюансів.
А що до того, що хтось не викориистовує на лікування 400грн в міс. То можу сказати, що якщо при введенні обов*язкового медичного страхування - з*явиться прайс на прийом лікаря.
Наприклад: вартість консультації - 150грн. А для хвороби необхідно, як мінімум 2 візити до лікаря (відкрити та закрити лікарняний). От і 300грн, а ще треба ліки (при простуді це також гривень 300), бу лікар зацікавлений в виписувані тобі "потрібних" ліків, але які страхова компанія покриє.
Додатково, у моєї співробітниці був випадок з випадково виявленою пухлиною в кістці, хоча вона звернулася до хірурга із-за болі в коліні(там був забій), але їй для впевненості зробили МРТ ноги і в п*ятці виявили пухлину. Операцію, матеріали та відновлення покрила страхова компанія, а це більше 1 000долл. От за один візит вона відбила 3 роки страхування.
По прикладу моєї сім*ї - то я за попередній рік хворів 1 раз і використав 1 виїзд лікарів до дому та 2 візити до лікаря й медикаменти на гривень 300-500. А дочка хворіла 4 рази - і використала 4 виїзди лікаря, 4 візити до лікаря, і медикаментів на тисяч 5 (дитячі ліки не дешеві).
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:55
Полностью подтверждаю. За 400 гривен вы получите те-же гос. поликлиники, единственное (в зависимости от страховки) набор бесплатных лекарств за рецептом врача.
Но если раньше по страховке можно было к врачу без очереди попасть, то если страховка у всех - это возврат совковой очереди.
Пенсионерам и безработным (так понял тем кто на бирже) заплатят из бюджета.
А как быть с детьми, они будут иметь страховку или у них будет медицина бесплатной?
И как быть с людьми, которые работают нелегально? Как быть с ЧП?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:19
Вы не будете прикреплены к местной больнице, и будете выбирать. Это заставит меняться даже самые консервативные медучреждения. Можете не сомневаться.
PS: причем здесь Рошен? Вокруг одни враги? Понимаете ли - я не боюсь менять то, что итак не работает. Вы же не станете отрицать, что государственная медицина не работает... Даже осознавая, что как всегда будет присутсвовать меркантильный интерес учредителей изменений.
А вот у вас явная паранойя с Рошенами. Была бы страховка, уже бы обратились за помощью и избавились бы
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:32
И сейчас уже не прикреплены, вольны выбирать себе семейного врача в любом месте.
Гос./ведомственные клиники даже по страховке предлагают ТЕХ же врачей, что и без!
ЗЫ. Поищите списочек компаний, там есть успешная страховая, созвучная с названием нашей страны!
Обсуждать вкус устриц, со знанием дела, имеет смысл только с тем, кто их действительно ел.
Хоть лет пять уже пользуетесь медицинскими страховками?
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:49
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
Я категорически против. В данный момент времени.
Сначала нужно навести порядок в тех деньгах, что выделяются на медицину Только сейчас начинают вводить какие-то правила и порядок.
Страховая медицину нужно вводить, когда ценообразование будет реально обосновано. Иначе это воровство 90% средств. Это уже было. все жд больницы были страховые. А качество услуг нулевое, оборудование старое, лекарства по непонятным ценам. Притом каждый работник оплачивал в год не меньше 1000 грн. От 100 грн. в месяц.
Сам законопроэкт популистов от БЮТ, Ляшка м т.д.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:52
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
Не будет такого. Оборудование как было старое,так и будет. Попадете в больнице и лимит будет 3000 грн на все -и как хотите так лечитесь. Как воровали, раньше так и будут просто в больших размерах.
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:07
C 2007-го пользуюсь. И по опыту скажу, что в частные клиники с диагнозом от среднего до серьезного не обратишься.
В коммерческих и стационаров то преимущественно нет - в 10-15% только. А анестезиология и реанимация так вообще в одном Борисе имеется...
Поэтому не нужно уж так сильно наговаривать на ведомственную и государственную медицину. В частных клиниках ремонт и клиенториентированность, а в старых "совковых" - экспертиза и практика. Даже по аппаратному обеспечению до сих пор последние впереди первых.
Если вам для лечения насморков, то частные клиники и их врачи подойдут. А если то, что реально нужно лечить, либо государственные, или заграница
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:18
Я - безработный и меня все устраивает. Пусть за меня платит государство :)
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