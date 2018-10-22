З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Чет 25 жов, 2018 11:41

zРадио написав: Апплодирую стоя! Это нужно было сделать еще 10 лет назад!

Апплодирую стоя! Это нужно было сделать еще 10 лет назад!

Также 10 лет назад нужно было ликвидировать налоги. Потому что получается и налоги платишь и обучение и медицину и дороги и военным и все, все, все.Какого ляда налоги платим и куда они идут?Убираем налоги и я согласен на платную медицину, полицию и всех остальных. Тем более как на зло нефига не болею. За что платить то? Нефига до пенсии не доживу. За что платить то? Вчера вечером споткнулся на тротуаре чуть ногу не вывихнул, нет асфальта, нет освещения. За что платить то?Кум работает в одной серьезной японской компании и есть страховка от компании. Нужно было сделать операцию лазером, порекомендовали определенную киевскую клинику. Все довольны результатом. А страховики тычут дулю. Пойдешь в государственную шарашкину контору и там тяп ляп сделают вид что что то сделали, если не угробят. Операция на венах. Пришлось подключать знакомых чтобы сделать операцию там где лечат а не там где калечат.Вот так у нас все и будет. Можете даже к Ванге не ходить.