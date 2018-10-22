З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Чет 25 жов, 2018 13:40

В Украине существовал замечательный Закон "о всеобщем медикосоциальном страховании" 1992-2012 год.

- Его сожрала "Чёрная коррупция"

- Попытка ввести "новый закон", со старыми порно-актёрами в фармакологии, медицине, комунальных услугах(а теперь представьте во что выльется содержание одной палаты?) - услугах управленцев... .



Уже сегодня больницы перевели на местные бюджеты - что в большинстве оказывается неподъёмным.

Отсутствие гармонизированной с Европой системы лицензирования, переводов.....

- Это физическая ликвидация Здравоохранения в Украине.

Врач - может быть только "забугорным" (к этому уже сегодня приучают всех)



В условиях "Чёрной коррупции в Украине", сохранения "Института смотрящих", полного Правового беззакония - любая инициатива, с "благими намерениями" - обречена привести Нас к полной Ж.О.П.Е.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.