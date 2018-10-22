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З кожного по 400 грн: в Україні
хочуть ввести медстрахування

З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:33

Знакомый в своей банковской столовке скушал яичницу... В результате сальмонеллез.
По страховке в частной клинике его вежливо послали... в государственную.
Просто у них в частной клинике нет инфекционного отделения ((
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:33

приведу "собственный" опыт страховой медицины
страховая АХА - и добробут на сталинграда
мать сломала палец закрывая дверь машины

добробут оказал "поверхностную помощь" что в итоге привело к обращению в больницу на контдатюка и лечение затянулось на 6! месяцев . конечно в первом случае все было красиво и вежливо - но результат печальный

и бесплатная медицина против платной

у отца рак
в спиженко заломили 8К и никаких гарантий
на верховинной 500 с почти 90% гарантией отсутствия рецидивов
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:34

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Зная, что оплатив страховку, могут рассчитывать на бесплатный визит в больницу с оказанием качественной медпомощи, люди, наконец, перестанут заниматься самолечением и сомнительными самоназначениями.

Какие фармацевты "промотивируют" врача - то врачи и выпишут


Согласитесь, что какого производителя, например, антибиотики - вопрос второстепенный, особенно, если это будет финансироваться не пациентом. Первостепенный - это квалифицированное определение случая, когда они показаны. Сейчас же при насморках и субфебрилитете разных этиологий сами себе назначают... А потом при пневмониях нечем лечить, потому что на все классы резистентность...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:36

  zРадио написав:Faceless

Давайте по существу, потому что, сорри, но бла-бла ни о чем:

1) В каких частных клиниках Киева есть реанимация, кроме Бориса. В государственных - во всех городских, в 2 областых, в железнодорожной и главном военном госпитале (это только то, что я из головы могу назвать).

2) В каких частных клиниках есть такие средства диагностики, как собственная лаборатория, рентген, КТ/МРТ, эндоскопия (фиброгастроскоп, колоноскоп)? Во всех государственных, перечисленных в пункте 1 - есть.


полноценная реанимация есть только в борисе. в добробуте и медикоме есть стационар и при этом они арендуют реанимацию в гос больницах

опер залы есть почти во всех

собственную лабораторию держать не рентабельно . так же как КТ / МРТ
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:39

  4e4ensxe написав:приведу "собственный" опыт страховой медицины
страховая АХА - и добробут на сталинграда
мать сломала палец закрывая дверь машины

добробут оказал "поверхностную помощь" что в итоге привело к обращению в больницу на контдатюка и лечение затянулось на 6! месяцев . конечно в первом случае все было красиво и вежливо - но результат печальный

и бесплатная медицина против платной

у отца рак
в спиженко заломили 8К и никаких гарантий
на верховинной 500 с почти 90% гарантией отсутствия рецидивов


Все верно - хваленые Добробут и Медиком в принципе везут на Кондратюка всех средне-тяжелых больных, а по легким патологиям сами решают, будут брать, или нет.

Сожалею о диагнозе вашего отца. Тем не менее, это не приговор - боритесь! Удачи!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:44

Догадайтесь с трех раз - где сейчас работает Гонтарева???
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:49

  romio_33 написав:Я - безработный и меня все устраивает. Пусть за меня платит государство :)

Не государство то платить будет. А те частные компании что государству налоги платят.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:02

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  сова написав:где сейчас работает Гонтарева

Интересная инфа.

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева нашла новую работу. Теперь она возглавляет наблюдательный совет медицинской коммуникационной платформы «Медикит», совсем скоро она выйдет на украинский рынок. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил в Facebook экс-заместитель директора департамента стратегии реформирования НБУ Руслан Кравец, который является главой «Медикита».

Он написал, что 16 марта 2018 года ушел из НБУ, в этот же день уволили Гонтареву с должности главы. Теперь они вместе работают над медицинской коммуникационной платформой «Медикит».

Эта компания создает систему медицинского взаимодействия пациентов, врачей и других участников этого рынка.

По словам Кравца, первая версия платформы выйдет на украинский рынок уже в ноябре этого года.

100% закон примут
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 25 жов, 2018 15:03, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:03

  сова написав:Догадайтесь с трех раз - где сейчас работает Гонтарева???

В страховой компании?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:08

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

Игра с Государством в "верю - даю деньги", для Украины не приемлема.
Решение Большой Палаты Верховного Суда Украины от 04.09.2018года.
Кинут всё равно и по полной!
Т.Е. ещё не Принят Закон, но уже есть прецедент.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 25 жов, 2018 15:11, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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