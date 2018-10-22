З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Знакомый в своей банковской столовке скушал яичницу... В результате сальмонеллез.
По страховке в частной клинике его вежливо послали... в государственную.
Просто у них в частной клинике нет инфекционного отделения ((
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:33
Знакомый в своей банковской столовке скушал яичницу... В результате сальмонеллез.
По страховке в частной клинике его вежливо послали... в государственную.
Просто у них в частной клинике нет инфекционного отделения ((
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:33
приведу "собственный" опыт страховой медицины
страховая АХА - и добробут на сталинграда
мать сломала палец закрывая дверь машины
добробут оказал "поверхностную помощь" что в итоге привело к обращению в больницу на контдатюка и лечение затянулось на 6! месяцев . конечно в первом случае все было красиво и вежливо - но результат печальный
и бесплатная медицина против платной
у отца рак
в спиженко заломили 8К и никаких гарантий
на верховинной 500 с почти 90% гарантией отсутствия рецидивов
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:34
Согласитесь, что какого производителя, например, антибиотики - вопрос второстепенный, особенно, если это будет финансироваться не пациентом. Первостепенный - это квалифицированное определение случая, когда они показаны. Сейчас же при насморках и субфебрилитете разных этиологий сами себе назначают... А потом при пневмониях нечем лечить, потому что на все классы резистентность...
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:36
полноценная реанимация есть только в борисе. в добробуте и медикоме есть стационар и при этом они арендуют реанимацию в гос больницах
опер залы есть почти во всех
собственную лабораторию держать не рентабельно . так же как КТ / МРТ
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:39
Все верно - хваленые Добробут и Медиком в принципе везут на Кондратюка всех средне-тяжелых больных, а по легким патологиям сами решают, будут брать, или нет.
Сожалею о диагнозе вашего отца. Тем не менее, это не приговор - боритесь! Удачи!
Додано: Чет 25 жов, 2018 14:49
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:02
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
Интересная инфа.
Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева нашла новую работу. Теперь она возглавляет наблюдательный совет медицинской коммуникационной платформы «Медикит», совсем скоро она выйдет на украинский рынок. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил в Facebook экс-заместитель директора департамента стратегии реформирования НБУ Руслан Кравец, который является главой «Медикита».
Он написал, что 16 марта 2018 года ушел из НБУ, в этот же день уволили Гонтареву с должности главы. Теперь они вместе работают над медицинской коммуникационной платформой «Медикит».
Эта компания создает систему медицинского взаимодействия пациентов, врачей и других участников этого рынка.
По словам Кравца, первая версия платформы выйдет на украинский рынок уже в ноябре этого года.
100% закон примут
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 25 жов, 2018 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:03
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:08
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
Игра с Государством в "верю - даю деньги", для Украины не приемлема.
Решение Большой Палаты Верховного Суда Украины от 04.09.2018года.
Кинут всё равно и по полной!
Т.Е. ещё не Принят Закон, но уже есть прецедент.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 25 жов, 2018 15:11, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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