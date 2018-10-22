З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:08
Чергова афера для викачки грошей з пересічних.В кращому випадку для затикання бюджетних дірок,в гіршому зникнуть в кишенях можновладців.
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:20
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
У родственника не из Киева была аналогичная проблема.
Тут в частной клинике - все обследования, все лечение, операция четко по протоколам, ПЭТ-КТ в Феофании. ЛТ - на Верховинной запрашивает столько же, сколько частная клиника по цене, при этом перегружена и все только налом. А если бы понадеялись на лечение на периферии, где как оказалось была ошибка в диагнозе и планировали резать сразу не то и не там - была бы трагедия.
Не могу перечислить всех, слава богу не было надобности. Но например в клинике Валихновского есть. Вряд ли она последняя в списке.
Опять таки не могу подтвердить по каждому пункту, но тот же Верум, Адонис, Обериг вроде должны быть - это из тех где был
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:23
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
З джерела ясно:
В принципі давно пора. І не мало би бути однакового підходу з боку медиків до людини яка платить податки і яка як кажуть "працює на себе". Зараз є диференціація тільки по належності до ОТГ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:59
Re: усомниться
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:42
Faceless
у вахихновского нет своей реанимации)) он работает на базе больницы киевгорстроя . полноценная реанимация есть только в борисе .
я скажу за лисод и за спиженко
они делают в среднем 3-5 операций в день
на верховинной/ломоносова - 30-40 !
конечно количество это не качество но врач который 150 раз вырезал апендицит - сделает это даже с закрытыми глазами .
Зукин даже говорил что типичные болезни лучше лечить в гос больницах .
в частные нужно обращаться когда случай не типичный .
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:50
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
Он раньше работал на базе той больницы, но у них новый корпус уже, куда переехали, правда там ещё не был
Ничего плохого за врачей в Институте рака (там вообще отдельное спасибо стоит передать) или Верховинной не говорю, но они перегружены, аппараты старые и постоянно ломаются.
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:55
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:59
Faceless
ОРИТ это не одна палата и даже не две . и может себе это позволить только очень большая больница .
когда то читал что в Киеве 8 отделений для взрослых и 3 для деток .
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