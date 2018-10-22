З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

якщо людина безробітна, за неї заплатять місцеві органи влади
А безробітний це той, що на обліку у центрі зайнятості, чи будь-хто непрацевлаштований офіційно?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:21
якщо людина безробітна, за неї заплатять місцеві органи влади
А безробітний це той, що на обліку у центрі зайнятості, чи будь-хто непрацевлаштований офіційно?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:49
Re: начнут ли
Потому что разговаривать о деньгах и даже перекладывать их (бумажки) по разным карманам легко. Но ведь сами бумажки не лечат и дороги не строят!
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