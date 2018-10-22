З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
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якщо людина безробітна, за неї заплатять місцеві органи влади
А безробітний це той, що на обліку у центрі зайнятості, чи будь-хто непрацевлаштований офіційно?
dimo_0n написав:Державний бюджет України на 2018 рік передбачає виділення 86,9 млрд грн на фінансування системи охорони здоров'я, що на 15% більше в порівнянні з 2017 роком (75,1 млрд грн).
Цікаво, що за озвученим тарифом 400 грн/місяць * 12 місяців * 40 мільйонів людей, виходить 192 млрд. грн на рік, тобто майже вдвічі більше, ніж передбачено бюджетом. Тож цікаво, чи це означає збільшення фінансування державної медицини, чи з бюджету не буде нічого виділятися і все працюватиме на цих страхових внесках?
Я абсолютно не проти платити 400 грн/місяць за якісне медичне обслуговування і відсутність необхідності платити хабарі на кожному кроці. Що скажете, так і буде? :)
Востаннє редагувалось 0mage0 в П'ят 26 жов, 2018 10:26, всього редагувалось 2 разів.
Igorten написав:у меня один вопрос когда лечить то начнут ? Почему у нас постоянно отнимают деньги, но при этом качества как не было так и нет, и так практически во всех сферах. За эти деньги судя по всему нанимают "специалистов" которые обосновывают почему денег нужно еще больше, а других объяснять почему "Ах" так и не случилось
Потому что разговаривать о деньгах и даже перекладывать их (бумажки) по разным карманам легко. Но ведь сами бумажки не лечат и дороги не строят!
[оно так то так,тока вот вопрос как мне с 1435 грн. той украинской пенсии,оплатить ту страховку.с другой стороны 3 процента бюджета тратится на поддержание здоровья людей.это-ж прорва денег.отсюда вопрос а на хрена тому государству те поликлиники,те больницы.они давно должны быть часными,муницыпальнымии при университетах.и государство не должно платить тем врачам,медсестрам и другим какие работают в это сфере.все должна оплачиватся с страховых взносов.правда тем правительствам какие допускают,что сегодня гривня по 5 завтра по сорк пять надо отдать должное.бо этим обесценивается труд людей.и никаких сбережений не хватит для получения адекватных мед услуг случись что.так вот ту прорву денег идущих на содержание медицины в украине надо направить на страхование,но....не всех подряд.а страховать только тех кто еще не может работать или уже не может работать.все остальные должны отчислять от своих зароботков часть.и вот когда заболеет такой чел придет к врачу и тот ему страховой полис давай.нету ну так тебе и надо.а есть тогда лечим а страховая компашка должа оплатить все и труд медиков и лекарства,и все обследования.вылечили получите денежку,а не вылечили или плохо вылечили поставте денежку на место.и как тута не вспомнить иосифа джугашвилего хорошего врача народ прокормит,а плохому надо менять професию.канешно государство должно оставить неотложную помощь и медицину высоких технологий.ну ту где разрабатываются новые методики лечения серезных заболеваний.все остальное должно быть страховым.но может случится так,что чел умер и ни разу не ходил к врачам.то эти деньги должны быть отданы наследникам.все это возможно только в условиях стабильно работающей экономики.бо инфляция сожрет все она как корозия металов превращает труд людей в ничто.
4e4ensxe написав:приведу "собственный" опыт страховой медицины страховая АХА - и добробут на сталинграда мать сломала палец закрывая дверь машины
добробут оказал "поверхностную помощь" что в итоге привело к обращению в больницу на контдатюка и лечение затянулось на 6! месяцев . конечно в первом случае все было красиво и вежливо - но результат печальный
и бесплатная медицина против платной
у отца рак в спиженко заломили 8К и никаких гарантий на верховинной 500 с почти 90% гарантией отсутствия рецидивов
Добрый день! Благодарим за Ваш комментарий!
Для нас очень важен профессионализм наших докторов. Будем Вам благодарны, если сможете предоставить, в ЛС на Facebook Добробут либо же на viber телефона контроля качества 067-216-54-26, ФИО пациента и контактный номер телефона, который оставляли в карточке, и более подробно опишите случай. Это даст нам возможность разобраться в ситуации.
Dobrobut MM Якщо ви дійсно піклуєтесь про своїх пацієнтів - то переберіть повністтю свій персонал. Адже навіть елементарний діагноз а ні дитині, а ні дорослому поставити не можуть. Я користуюсь послугами ІНГО. І після того, як моїй дитині поставили не вірний діагноз і виписали кучу не потрібних ліків, за які заплатила страхова (вартість рахунку була близько 800грн). Після цього ми за власні кошти звернулись до державної клініки - і завдяки відчизняному сиропчику вартісттю в +-50грн та тижня його вживання дитина перестала кашляти. Це було в середині літа. Я, із-за відсутності часу та можливості записатися до Медіан, також вирішив прийняти пропозицію брокера і поїхав на обслідування на Лук*янівку. Результат - ГРВІ без паталогій, куча дорогих бездієвих ліків, які просто знімають симптоми. Фамілій називати не буду та й не пам*ятаю, але туди більше не піду.