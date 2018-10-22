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З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:01
Faceless написав:
Да, но медицинское никак не относится к накопительному.
конечно .
обычно к накопительному медицина идет как бонус .
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