З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Суб 27 жов, 2018 17:27

Faceless написав: Из статьи правда не понятно, 400 грн это в месяц или в год. В год - совершенно нереалистичная цифра, даже если обслуживание только в госучреждениях и если нет никакого покрытия стоимости лекарств. Из статьи правда не понятно, 400 грн это в месяц или в год. В год - совершенно нереалистичная цифра, даже если обслуживание только в госучреждениях и если нет никакого покрытия стоимости лекарств.

Я вообще не понимаю зачем оно надо.. если в месяц то с чего платить? например 2 работают и 2 детей - 1600 грн в месяц на сраховку. Если не все живут в Киеве а в райценре зарплата и 4000 грн на руки за счастье иногда (про пенсов и речи нет) а еще около 3000 грн отдать как минимум на коммугналку с 2-х комнатной квартирой.То имеем 8000 доход и минус 3000 на коммуналки - 1600 сраховка = 3400 на 4-х человек на все про все. Или по 850 грн на человека. То есть нищета полнейшая.Если это в год то какой смысл? Мне намного проще заплатить доктору налом и не парить мозги со всей этой ф***й. Оно и доктору хорошо и все эти посредники идут лесом.PS И да не забудьте про фразу - Але депутати вважають, що це має бути не менше 400 грн.... от 400 ГРН ОТ а не 400, эти деятели могут и 1000 влупить и 2000. Хотелось бы поименно их фамилии узнать, и партии, ну что бы знать за кого голосовать нельзя.