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З кожного по 400 грн: в Україні
хочуть ввести медстрахування

З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:01

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  Faceless написав:Да, но медицинское никак не относится к накопительному.


конечно .
обычно к накопительному медицина идет как бонус .
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:09

  Аlександр написав:Это как сейчас, из-за подавляющего численного превосходства, в общей очереди к врачу толкутся чернобыльцы, инвалиды, ветераны войны, атошники...


Какое толпится? Все украинцы вымерзли еще 3 года назад, а те, кто не вымерз - перемерли от голода.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:13

не плохая схема сначала по медреформе выделить на каждого пациента 370 грн в год а потом с каждого взять по страховке 400( это минимум а то еще и больше) -- гениально
nastapovoroznik
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:12

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  zРадио написав:PS: причем здесь Рошен? Вокруг одни враги? :mrgreen: Понимаете ли - я не боюсь менять то, что итак не работает.

потому что это его реХформы.. а на счет менять и не работает - так меняйте себе что хотите но в наши кармане не лезьте. Есть и так страховки кто хочет то пользуется. Зачем обязаловку вводить? 400 грн в месяц? Вы с ума сошли, зв 200 грн ко мне домой придет мой участковый терапевт в неробочее время ) и поставит диагноз или направит на анализы. То что предлагают совкоклиники это поссать в банку и сдать кровь.. в ближайщей частной клинике общий анализ крови стоит 280 грн. Расширенный. Как видим при обычных заболеваниях мне легче платить налом чем кому то по 400 грн/мес. Да и таблетки покупать все равно придется за свои. Можно по страховке травиться копеечным тетрациклином а можно за свои купить импортные антибиотики 3-го поколения и вылечиться. Так что не лазьте по чужим карманам.
PS И да надеюсь после марта месяца "рошен" станет ни причем. Нам коммуналок его хватит а тут оно еще в медицину полезло..
Ну а если что то серьезное.. то та страховка до одного места.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:27

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  Faceless написав:Из статьи правда не понятно, 400 грн это в месяц или в год. В год - совершенно нереалистичная цифра, даже если обслуживание только в госучреждениях и если нет никакого покрытия стоимости лекарств.

Я вообще не понимаю зачем оно надо.. если в месяц то с чего платить? например 2 работают и 2 детей - 1600 грн в месяц на сраховку. Если не все живут в Киеве а в райценре зарплата и 4000 грн на руки за счастье иногда (про пенсов и речи нет) а еще около 3000 грн отдать как минимум на коммугналку с 2-х комнатной квартирой.То имеем 8000 доход и минус 3000 на коммуналки - 1600 сраховка = 3400 на 4-х человек на все про все. Или по 850 грн на человека. То есть нищета полнейшая.
Если это в год то какой смысл? Мне намного проще заплатить доктору налом и не парить мозги со всей этой ф***й. Оно и доктору хорошо и все эти посредники идут лесом.
PS И да не забудьте про фразу - Але депутати вважають, що це має бути не менше 400 грн.... от 400 ГРН ОТ а не 400, эти деятели могут и 1000 влупить и 2000. Хотелось бы поименно их фамилии узнать, и партии, ну что бы знать за кого голосовать нельзя.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:58

  Sommer написав:
  Аlександр написав:Это как сейчас, из-за подавляющего численного превосходства, в общей очереди к врачу толкутся чернобыльцы, инвалиды, ветераны войны, атошники...

Какое толпится? Все украинцы вымерзли еще 3 года назад, а те, кто не вымерз - перемерли от голода.

В смысле, повыезжали в заграницы?
  0mage0 написав:
  dimo_0n написав:Державний бюджет України на 2018 рік передбачає виділення 86,9 млрд грн на фінансування системи охорони здоров'я, що на 15% більше в порівнянні з 2017 роком (75,1 млрд грн).

Цікаво, що за озвученим тарифом 400 грн/місяць * 12 місяців * 40 мільйонів людей, виходить 192 млрд. грн на рік, тобто майже вдвічі більше, ніж передбачено бюджетом. Тож цікаво, чи це означає збільшення фінансування державної медицини, чи з бюджету не буде нічого виділятися і все працюватиме на цих страхових внесках?

Эти 86.9 млрд. грн. как раз и будут страховыми взносами за пенсионеров, детей, безработных и пр., которых хватит на 18 млн. чел.
  Джон написав:Я вообще не понимаю зачем оно надо.. если в месяц то с чего платить? например 2 работают и 2 детей - 1600 грн в месяц на сраховку. Если не все живут в Киеве а в райценре зарплата и 4000 грн.
PS И да не забудьте про фразу - Але депутати вважають, що це має бути не менше 400 грн.... от 400 ГРН ОТ а не 400, эти деятели могут и 1000 влупить и 2000. Хотелось бы поименно их фамилии узнать, и партии, ну что бы знать за кого голосовать нельзя.

Вот именно, 400 грн. ежемесячно с зарплаты бюджетников или же жителей небольших городов и сел, и 400 грн. с 10 - 15 тыс. зарплаты сотрудников зарубежных компаний - это разные суммы. Поэтому скорее всего помимо военного, появится еще и 3% медицинский сбор (в честь номера 103) от зарплаты. Да и про проценты по вкладам тоже не забудут.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:24

  Ой+ написав:
  Kripo написав:
  zust51051 написав:но может случится так,что чел умер и ни разу не ходил к врачам.то эти деньги должны быть отданы наследникам.все это возможно только в условиях стабильно работающей экономики.


а если машина в аварию не попала, то тоже деньги вернут?! :lol:

Страховка не так работает.


Як де, в Німеччині, якщо не хворів, можуть частину коштів повернути.
Є і інші матеріальні бонуси за ЗСЖ та регулярні огляди.
А за машину там при певному безаварійному стажі страховка типа ОСАГо вартує 0.


первое у чудака частная страховка, то что он такое дерьмо взял, это его выбор, он платит 250€ в месяц, это 3000€ в год, и ему выдали "премию" в конце года на 500€, при этом он оплачивает все чеки "до 600€" а это - осмотр 50€, анализ 120€, зуб поковырять - 300€, вызов скорки - 200€ и на 600€ - это уже должна быть операция, то что он "у врача не был" - значит он в больницу не попадал... это просто идиот какой-то если честно, ну или у него зарплата больше 150к€ в год, тогда может ему это выгодно, я не знаю, надо считать. Если человек наемный сотрудник, то платишь проценты от зарплаты, плюс рабодадатель оплачивает половину, но потом ничего врачам не платишь и соответственно ничего не возвращают - ну дают там скидки на фитнес.

второе - по каско "в 0€" - это я первый раз слышу, ссылку если не затруднит, самому интересно, может быть вы с НАЛОГОМ перепутали - такое есть, да, на электромобили вводили, на машины которые до 3 литров на 100км жрут, вроде на раритетные машины, но чтобы СТРАХОВКА - не могу поверить если честно, люди безаварийно ездят, ВНУКАМ передают "накопленные баллы безавориийности" и все равно ну 250€ в год а платить надо... Поймите, я хочу ошибиться, сам бы не платил :D !!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:12

  Kripo написав:
  Ой+ написав:
  Kripo написав:А за машину там при певному безаварійному стажі страховка типа ОСАГо вартує 0.


второе - по каско "в 0€" - это я первый раз слышу, ссылку если не затруднит, самому интересно, может быть вы с НАЛОГОМ перепутали - такое есть, да, на электромобили вводили, на машины которые до 3 литров на 100км жрут, вроде на раритетные машины, но чтобы СТРАХОВКА - не могу поверить если честно, люди безаварийно ездят, ВНУКАМ передают "накопленные баллы безавориийности" и все равно ну 250€ в год а платить надо... Поймите, я хочу ошибиться, сам бы не платил :D !!


Ми якби про різні типи говоримо, посилання не дам, щось таке в усній розмові розказував колишній однокурсник, а нинішіній громадянин ФРН. І читав щось подібне, але джерело не фіксував. Ось найшов посилання про знижку 70 % - https://www.tupa-germania.ru/avtomobil/ ... hovku.html
Скажімо в мене близько 30 років безаварійного, а ніякої знижки нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:36

  Ой+ написав:
  Kripo написав:
  Ой+ написав:
второе - по каско "в 0€" - это я первый раз слышу, ссылку если не затруднит, самому интересно, может быть вы с НАЛОГОМ перепутали - такое есть, да, на электромобили вводили, на машины которые до 3 литров на 100км жрут, вроде на раритетные машины, но чтобы СТРАХОВКА - не могу поверить если честно, люди безаварийно ездят, ВНУКАМ передают "накопленные баллы безавориийности" и все равно ну 250€ в год а платить надо... Поймите, я хочу ошибиться, сам бы не платил :D !!


Ми якби про різні типи говоримо, посилання не дам, щось таке в усній розмові розказував колишній однокурсник, а нинішіній громадянин ФРН. І читав щось подібне, але джерело не фіксував. Ось найшов посилання про знижку 70 % - https://www.tupa-germania.ru/avtomobil/ ... hovku.html
Скажімо в мене близько 30 років безаварійного, а ніякої знижки нема.


та какая разница, как там страховка называется?! главное что Вы слышали "впол уха", и это, я просто уверен, было о налоге - да его в 0 можно получить. А вот страховка - фигушки, и в этой вашей статье, такие себе цифры, мы первый год 1400€ платили, пoтом каждый год меньше, минимумы что я слышал, вот были на уровне 200€.

То, что вам в Украине не дают возможности платить за стараховку меньше, не взирая на стаж безаварийной езды, говорит о неразвитости рынка страхования, об отсутствии конкуренции, ну и наверно о попытках мoшеничества, страховщики закладывают повышенные взносы, мне так кажется.

Сути изначального посыла это не меняет - страховка не накопительная, поэтому вами внесенные деньги вам не вернут (ок, в значительном объеме не вернут). Как впрочем и пенсию, как в Германии так и в Украине. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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