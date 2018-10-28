З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Пон 29 жов, 2018 17:24

Ой+ написав: Kripo написав: zust51051 написав: но может случится так,что чел умер и ни разу не ходил к врачам.то эти деньги должны быть отданы наследникам.все это возможно только в условиях стабильно работающей экономики. но может случится так,что чел умер и ни разу не ходил к врачам.то эти деньги должны быть отданы наследникам.все это возможно только в условиях стабильно работающей экономики.



а если машина в аварию не попала, то тоже деньги вернут?!



Страховка не так работает. а если машина в аварию не попала, то тоже деньги вернут?!Страховка не так работает.



Як де, в Німеччині, якщо не хворів, можуть частину коштів повернути.

Є і інші матеріальні бонуси за ЗСЖ та регулярні огляди.

А за машину там при певному безаварійному стажі страховка типа ОСАГо вартує 0. Як де, в Німеччині, якщо не хворів, можуть частину коштів повернути.Є і інші матеріальні бонуси за ЗСЖ та регулярні огляди.А за машину там при певному безаварійному стажі страховка типа ОСАГо вартує 0.

первое у чудака частная страховка, то что он такое дерьмо взял, это его выбор, он платит 250€ в месяц, это 3000€ в год, и ему выдали "премию" в конце года на 500€, при этом он оплачивает все чеки "до 600€" а это - осмотр 50€, анализ 120€, зуб поковырять - 300€, вызов скорки - 200€ и на 600€ - это уже должна быть операция, то что он "у врача не был" - значит он в больницу не попадал... это просто идиот какой-то если честно, ну или у него зарплата больше 150к€ в год, тогда может ему это выгодно, я не знаю, надо считать. Если человек наемный сотрудник, то платишь проценты от зарплаты, плюс рабодадатель оплачивает половину, но потом ничего врачам не платишь и соответственно ничего не возвращают - ну дают там скидки на фитнес.второе - по каско "в 0€" - это я первый раз слышу, ссылку если не затруднит, самому интересно, может быть вы с НАЛОГОМ перепутали - такое есть, да, на электромобили вводили, на машины которые до 3 литров на 100км жрут, вроде на раритетные машины, но чтобы СТРАХОВКА - не могу поверить если честно, люди безаварийно ездят, ВНУКАМ передают "накопленные баллы безавориийности" и все равно ну 250€ в год а платить надо... Поймите, я хочу ошибиться, сам бы не платил!!