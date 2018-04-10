Алла Попова: пенсійна реформа. До і після

Додано: Чет 25 жов, 2018 09:48

Что-то все реформы у нас - хотели вроде как лучше, а народу все хуже и хуже. Нынешним пенсионерам уже вообще надеяться на государство нечего. Что они пенсию повысят - то цены еще за полгода до повышения съели. А то как сейчас - газ подняли, уже все и подорожало( у меня еще хоть 2100, а у соседки 1550, и живи как хочешь.

Да и мои 2100 - разве дентги? Если бы не подписала договор пожизненного содержания с пенсионом, то в интернете бы не сидела и по скайпу со знакомыми не общалась. Ждать нечего, сами мы только себе помочь можем. государство у нас о людях не печется как не печально.