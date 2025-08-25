RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Мобілізація триватиме навіть після припинення вогню — ОП
Чет 04 вер, 2025 14:11

Пропонуємо до обговорення:
Мобілізація в Україні не зупиниться навіть у випадку оголошення припинення вогню.

Чет 04 вер, 2025 14:11

А палісу і всіх з оп , з кабміну, депутатів будуть мобілізовувати?
Форум:
