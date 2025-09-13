BIGor написав:
Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?
може тому, що знають що дешевше не хворіти, чим лікуватись
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:53
Додано: Суб 13 вер, 2025 03:48
Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.
Шутка, но с долей шутки.
В Украине люди не следят за здоровьем.
4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.
Сахар не контролируется, давление не контролируется.
Экология - ни в пень.
Постоянный стресс куда ни ткнись.
Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.
А это - спрос на некачественные продукты питания.
В результате, качественные - надо хорошо искать.
Радиация, смог.
Додано: Суб 13 вер, 2025 06:06
Еміграція, заробітчанство
News from USA
В США з 2021 року мешкає мій колишній підлеглий.
Досить працьовитий та адекватний хлопець.
В 2022 році він був на Алясці - працював на рибопереробній фабриці (за кваліфікацією інженер - електромеханік). Керівництво фабрики допомогло оформити так зване “TPS” - залишився в США.
З 2023 року мешкає в славетному місці New York.
Орендує - жінка плюс син - як багато інших людей - квартиру, здається за 1700$. Бруклін, Bensonhurst.
Працює - як прийнято в США - на двох роботах.
В 2024 взяв авто в кредит. VW Tiguan.
Вчора трохи спілкувалися і був зручний момент задати незручне питання.
Не подумайте, питання не про секс. Про зарплатню. Це саме незручне в США запитання.
Відповідь була доволі цікавою.
Нагадаю: New York.
- Смотрите: за прошлый год, отталкиваясь от заработанного дохода за год, я перевалил из «бедного» в «нижний средний»🤷♂️Как то так🤷♂️
- Ну очень неплохо. Молодец.
- Стараемся. Но хочется больше. Тут мало никогда не бывает😉
- «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?
- Все что выше 62тыс$ за год…
Додано: Суб 13 вер, 2025 12:01
Re: Еміграція, заробітчанство
