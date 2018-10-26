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та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 26.10.18 Итоги: Прогнозы 26.10.18 + Додати

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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:40 Итоги: Прогнозы 26.10.18



Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 5000 до 215 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ждали, что число заявок составит 214 000.

Отчетная неделя 14-20 октября стала первой полной неделей поле того как на Флориду пришел ураган «Майкл». Ураган «Майкл» повлиял на число заявок во Флориде и Джорджии. Количество заявок остается около минимума с конца 1960-х.



Скользящая средняя заявок за четыре недели не изменилась, держится на уровне 211 750 - это чуть выше уровня скользящей средней - минимум с 1969 года. Количество повторных заявок упало на 5 000 до 1 636 000- минимум с 1973 года.



Индекс подписанных договоров о продаже жилья в сентябре вырос на 0,5% м/м.



Индекс подписанных договоров о продаже жилья в сентябре вырос на 0,5% м/м до 104,6, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Экономисты считали, что продажи останутся без изменения. За год индекс цен в сентябре упал на 1,0%. Растущие цены на дома и более высокие ставки по ипотеке снижают спрос.



Высказывания вице-председателя ФРС Ричарда Клариды.



- Нет тревог, исходящих от рынка труда;

- Экономика сейчас действует при ценовой стабильности;

- Указание о перспективе изменения денежной политики было, может быть эффективным инструментом, но вероятно зависит от того, насколько далеко центральный банк от своих целей;

- Фундаментальные экономические показатели очень, очень крепкие;

- Изменения в финансовых условиях соотносятся с перспективой;

- Изменения на рынках активов и другие финансовые условия, на устойчивой основе, должны учитываться в денежной политике;

- Макрорегулирование важно, очень зависит от конкретной страны;

- По-прежнему много надо узнать о политике макрорегулирования;

- Первые раунды «количественного смягчения» были эффективны и оправданы;

- Выгоды от «количественного смягчения» исчезали со временем, издержки росли;

- Не исключает «количественное смягчение» из набора инструментов ФРС;

- Неприятно, что было слишком сильное влияние на цены активы, чувствует, что более поздние раунды «количественного смягчения» были менее эффективными с более высокими потенциальными издержками;

- Исследования показали, что своп-линии ФРС были эффективны;

- Независимость ФРС важна для достижения ее мандатов.



Заявления Драги оказались не столь «голубиными», как ожидал рынок.



Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидал Евроцентробанк, заявил глава центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.



Однако пока данные все еще соответствуют базовому сценарию ЕЦБ и не требуют немедленного вмешательства, в том числе индикаторы, полученные при помощи опросов, пока выше средних долгосрочных значений. Вместе с тем М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов предпринять дополнительные меры в случае необходимости.



В целом выступление М.Драги оказалось менее «голубиным», чем ожидал рынок. Он несколько раз обратил внимание на уверенный рост внутреннего спроса, частного потребления, а также повышение зарплат в еврозоне.



Вместе с тем М.Драги повторил, что ЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции. ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, сказал он.



По его словам, пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции. Базовая инфляция усилилась, но пока еще остается сдержанной. М.Драги рассчитывает на ее дальнейшее укрепление к концу 2018 года и в среднесрочной перспективе.



«У ЕЦБ нет причины сомневаться в прогнозах усиления инфляции», - повторил он в ответ на вопросы журналистов.



«Риски для роста экономики в целом сбалансированы. Риски недостаточно велики, чтобы сдвинуть равновесие», но найдут отражение в декабрьских прогнозах, отметил глава ЕЦБ.



В числе факторов, создающих риски для прогнозов, по-прежнему выделяются протекционизм и ситуация на развивающихся рынках, добавил он.



«Неопределенность в связи с протекционизмом, уязвимость emerging markets и волатильность финансовых рынков сохраняют актуальность», - заявил М.Драги.

В числе рисков он также упомянул выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) и отсутствие договоренности между Римом и Брюсселем по итальянскому госбюджету.



«Вопрос Италии относится к налогово-бюджетной сфере», - сказал М.Драги, добавив, что свет управляющих ЕЦБ не обсуждал эту тему в подробностях.

Сам М.Драги уверен, что «решение по Италии может быть найдено». Кстати, глава ЕЦБ является гражданином Италии.



ЕЦБ по-прежнему ожидает устойчивого роста экономики в еврозоне, несмотря на замедление подъема. Вместе с тем в отдельных отраслях, например, в автомобилестроении в Германии недавно проявились факторы, способствовавшие ослаблению экономического роста. «Мы говорим об ослаблении импульса к росту, а не о спаде», - уточнил председатель ЦБ еврозоны. Роль этих факторов существенно уменьшится в следующем квартале, полагают в ЕЦБ.



Курс евро в ходе выступления М.Драги усилил подъем, но после его завершения опустился до $1,1382 по сравнению с $1,1392 на закрытие предыдущей сессии.



Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 перешел от роста на 0,1% к снижению примерно на 0,2%.



Евро: Италия продолжит оказывать давление в сторону снижения, - Nordea.



В Nordea Research комментируют реакцию на решение ЕЦБ по денежной политике и отмечают, что Италия продолжит оказывать давление в сторону снижения на евро и доходность германских облигаций, так как президент ЕЦБ не оказал поддержку Италии на традиционной пресс-конференции: «При вопросах и ответах, большинство вопросов касались Италии, но Драги не дал новой информации по вопросу. ЕЦБ рассматривает случай Италии как в основном налогово-бюджетную проблему, а не проблему денежной политики. Драги также напомнил, что программа кредитования ЕЦБ (OMT) остается доступной. В заключение, ЕЦБ не пойдёт на помощь Италии, даже если рыночные условия далее ухудшатся.

От ЕЦБ на октябрьском заседании было очень мало новой информации, определённо не было новых сигналов по денежной политике. Мы не видим больших оснований изменять наш прогноз по первому повышению ставки в декабре 2019 г. Чистая покупка активов, очень вероятно, закончится в конце 2018 г.»



Евро: 3 причины, почему за заседанием ЕЦБ в декабре будут внимательно следить, - SEB.



В SEB Research комментируют реакцию на решение ЕЦБ по денежной политике:

«Последствия октябрьского заседания ЕЦБ полностью соответствовали нашим ожиданиям. ЕЦБ оставил все параметры политики без изменения — включая сообщение о перспективе изменения политики, было только удалено предложение, ссылающееся на коррекцию 1 октября месячного размера «количественного смягчения» до Є15 млрд.



Важно, что ЕЦБ сохранил его предыдущие оценки перспективы экономического роста/инфляции как в целом сбалансированные, несмотря на признание, что последние данные были немного слабее, чем ожидалось, и что неопределённости, связанные с протекционизмом, уязвимостью развивающихся рынков, и волатильностью на финансовых рынках, остаются заметными.

Сейчас внимание переключается на завершающее заседание управляющего совета в 2018 г. 12-13 декабря. За заседанием следует внимательно следить по трём причинам.



Во-первых, будет обновлен прогноз экономистов ЕЦБ, который, как мы подозреваем, будет, по крайней мере, немного более низким для экономического роста. Во-вторых, управляющий совет будет информировать общественность о решении в отношении будущей политике реинвестиций «количественного смягчения».



В связи с этим, ЕЦБ должен также представить обновленную позицию по капиталу, включая эффект Brexit. Сообщение о перспективе изменения политики по процентным ставкам, по нашему мнению, останется без изменений до весны 2019 г.»



Индекс доверия потребителей в Германии в октябре 10,6.



Индекс доверия потребителей в Германии в октябре, как и сентябре составил 10,6, при прогнозе 10,5, сообщила исследовательская группа GfK.



Индекс остается «на хорошем уровне», потребление остается важной опорой экономики Германии, на фоне неопределенной мировой экономической ситуации, экспорту Германии угрожают определенные риски в связи с конфликтом с США, отмечает GfK.

Группа использует три индикатора (экономических ожиданий, ожиданий относительно доходов и намерений делать крупные покупки), рассчитанные по результатам опроса за текущий месяц для определения индекса настроений на следующий месяц. В октябре подындекс экономических ожиданий снизился до 19,0 с 27,1 в сентябре, а подындекс ожиданий относительно доходов – до 54,4 с 57,9, готовность совершать крупные покупки выросла до 55,9 с 52,9.



Приток долгового капитала на рынки EM упал до минимума за 7 лет.



Октябрь может стать для развивающихся стран худшим за семь лет в части размещения облигаций, хотя рост цен на нефть стимулирует некоторых производителей заполнить образовавшуюся брешь прежде, чем рынок закроется на рождественские праздники.



Даже в условиях снижения нефти с четырехлетних пиков Petroleos Mexicanos провела в этом месяце самое масштабное среди эмитентов развивающихся стран размещение на $2 миллиарда. Ее примеру на этой неделе последовал Оман с выпуском гособлигаций в объеме $1,5 миллиарда, в то время как Казахстан рассматривает возможность продажи 10-летних облигаций в евро, а Нигерия ждет одобрения на выпуск в размере $2,8 миллиарда.



Волатильность, захватившая развивающиеся рынки на фоне усиления протекционизма и ухудшения прогнозов по росту мировой экономики, еще больше насторожила заемщиков, поскольку инвесторы наказывали страны ЕМ с большими потребностями в финансировании, включая Аргентину и Турцию. Объем размещения облигаций в этом году может снизиться впервые с 2013 года, при этом поддержку долговому рынку оказывает восстановление цен на нефть. Даже после падения в этом месяце котировки Brent на 30 процентов превышают уровень годом ранее.



«Сейчас конъюнктура благоприятнее для производителей нефти», - сказал стратег ING Groep NV по развивающимся рынкам в Лондоне Тру Фам. Заемщики предприимчивы, и некоторые из них до конца года будут занимать при выгодных условиях, отметил он.

Объем размещения облигаций развивающихся рынков в октябре упал до $114 миллиардов, или на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это минимальный объем с 2011 года, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Bloomberg. С начала года размещения сократились на 22%.



Россияне устроили дедолларизацию Костину и Грефу.



На заявления чиновников о необходимости дедолларизации российской экономики россияне ответили выносом валюты из госбанков.

За сентябрь валютные депозиты в Сбербанке и ВТБ сократились еще на $1 млрд долларов, гласит банковская отчетность, размещенная на сайте ЦБ.



Сбербанк снова стал главной жертвой оттока, потеряв $901 млн долларов с валютных счетов. Из ВТБ утекло $95 млн., из Совкомбанка - $55 млн.

В сумме банковская система лишилась $662 млн. за сентябрь и $2,3 млрд. - за два месяца.



В сентябре к оттоку валютных депозитов добавился и ускоренный вынос рублей: физлица забрали в сумме 141 млрд. рублей - в 2,3 раза больше, чем в августе.



За два месяца банки потеряли 200 млрд. рублей клиентского фондирования. В лидерах оттока предсказуемо оказались банки, которые держат больше всего депозитов: из Сбербанка, который хранит 12 трлн. рублей населения, утекло 46 млрд. рублей. Из ВТБ, где вклады составляют 3,5 трлн. рублей, люди забрали 30 млрд.



Суммарно, в пересчете на рубли как валюту баланса Сбербанк вернул вкладчикам 219 млрд. рублей, а ВТБ - 79 млрд. за сентябрь.



Часть снятой с депозитов валюты россияне отнесли в Райффайзенбанк ($233 млн.), «дочку» французского Societe Generale - Росбанк ($46 млн.), «Юникредит» ($41 млн.).



Существенно приросли валютные вклады в Альфа-банке (на $100 млн.) и в двух окологосударственных банках – «ФК Открытие» ($59 млн.) и Газпромбанке ($47 млн).



Основные потери понесли банки, которые фигурировали в американском законопроекте о санкциях, ограничивающих валютные транзакции. Вкладчики привыкли рассматривать вложения в эти банки как очень надежные, но новости про возможность запрета для них операций в долларах США поколебали эту уверенность у части клиентов, полагает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.



В отличие от АБ «Россия» и СМП-банка, которые попали под подобные ограничения ранее, Сбербанк и ВТБ имеют большой объем трансграничного бизнеса и уязвимы к столь жестким санкциям, указывает он.



В сложившейся ситуации клиенты сочли «дочки» крупных иностранных банков «тихой гаванью», предполагает эксперт. Санкционные риски на этот раз были не просто услышаны, а в их пользу «проголосовали» вкладчики, причем в широкой массе, а не только VIP-клиенты, добавляет бывший главный методолог АКРА Кирилл Лукашук.



Коррекцией на торгах украинского валютного межбанка, которую не смог предотвратить «пятничный синдром», безналичный доллар обязан нижеприведенным факторам.



Во-первых, как сообщили непосредственные участники торгов, 26-го на межбанке не хватало гривни. Казначейство вернулось к прежним мелким порциям компенсации НДС, моментально создав гривнедефицит.



Во-вторых, средневзвешенный курс доллара на межбанке, пребывающего в состоянии «зеленого» ралли с 23 октября, вырос с уровня 28,0804 к отметке 28,3356 UAH/USD. По всей видимости, наступило время фиксации полученной ранее прибыли.



В-третьих, по мнению ряда банкиров, увлекшись покупками «американца» на межбанке 25 октября, банки «переели» валюты в ущерб иным активам, а нынче продавали «лишние» доллары.



На ближайших торгах межбанка существует реальная вероятность ситуативной стабилизации долларовых цен, сопровождаемая падением ликвидности. Прежде всего из-за насыщенности рынка долларами, а во-вторых, вследствие высоковероятного продолжения трудностей с гривневой ликвидностью. Этот «застой» на финише месяца должен смениться ростом спроса на СКВ со стороны импортеров, которые передадут эстафету покупок нерезидентам в дебюте ноября.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 5000 до 215 000.Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 5000 до 215 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ждали, что число заявок составит 214 000.Отчетная неделя 14-20 октября стала первой полной неделей поле того как на Флориду пришел ураган «Майкл». Ураган «Майкл» повлиял на число заявок во Флориде и Джорджии. Количество заявок остается около минимума с конца 1960-х.Скользящая средняя заявок за четыре недели не изменилась, держится на уровне 211 750 - это чуть выше уровня скользящей средней - минимум с 1969 года. Количество повторных заявок упало на 5 000 до 1 636 000- минимум с 1973 года.Индекс подписанных договоров о продаже жилья в сентябре вырос на 0,5% м/м.Индекс подписанных договоров о продаже жилья в сентябре вырос на 0,5% м/м до 104,6, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Экономисты считали, что продажи останутся без изменения. За год индекс цен в сентябре упал на 1,0%. Растущие цены на дома и более высокие ставки по ипотеке снижают спрос.Высказывания вице-председателя ФРС Ричарда Клариды.- Нет тревог, исходящих от рынка труда;- Экономика сейчас действует при ценовой стабильности;- Указание о перспективе изменения денежной политики было, может быть эффективным инструментом, но вероятно зависит от того, насколько далеко центральный банк от своих целей;- Фундаментальные экономические показатели очень, очень крепкие;- Изменения в финансовых условиях соотносятся с перспективой;- Изменения на рынках активов и другие финансовые условия, на устойчивой основе, должны учитываться в денежной политике;- Макрорегулирование важно, очень зависит от конкретной страны;- По-прежнему много надо узнать о политике макрорегулирования;- Первые раунды «количественного смягчения» были эффективны и оправданы;- Выгоды от «количественного смягчения» исчезали со временем, издержки росли;- Не исключает «количественное смягчение» из набора инструментов ФРС;- Неприятно, что было слишком сильное влияние на цены активы, чувствует, что более поздние раунды «количественного смягчения» были менее эффективными с более высокими потенциальными издержками;- Исследования показали, что своп-линии ФРС были эффективны;- Независимость ФРС важна для достижения ее мандатов.Заявления Драги оказались не столь «голубиными», как ожидал рынок.Поступающие в последнее время макроэкономические статданные были слабее, чем ожидал Евроцентробанк, заявил глава центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.Однако пока данные все еще соответствуют базовому сценарию ЕЦБ и не требуют немедленного вмешательства, в том числе индикаторы, полученные при помощи опросов, пока выше средних долгосрочных значений. Вместе с тем М.Драги вновь подчеркнул, что ЦБ еврозоны готов предпринять дополнительные меры в случае необходимости.В целом выступление М.Драги оказалось менее «голубиным», чем ожидал рынок. Он несколько раз обратил внимание на уверенный рост внутреннего спроса, частного потребления, а также повышение зарплат в еврозоне.Вместе с тем М.Драги повторил, что ЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции. ЕЦБ не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время после завершения QE, сказал он.По его словам, пока в еврозоне сохраняется необходимость в значительных стимулах ЕЦБ для восстановления инфляции. Базовая инфляция усилилась, но пока еще остается сдержанной. М.Драги рассчитывает на ее дальнейшее укрепление к концу 2018 года и в среднесрочной перспективе.«У ЕЦБ нет причины сомневаться в прогнозах усиления инфляции», - повторил он в ответ на вопросы журналистов.«Риски для роста экономики в целом сбалансированы. Риски недостаточно велики, чтобы сдвинуть равновесие», но найдут отражение в декабрьских прогнозах, отметил глава ЕЦБ.В числе факторов, создающих риски для прогнозов, по-прежнему выделяются протекционизм и ситуация на развивающихся рынках, добавил он.«Неопределенность в связи с протекционизмом, уязвимость emerging markets и волатильность финансовых рынков сохраняют актуальность», - заявил М.Драги.В числе рисков он также упомянул выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) и отсутствие договоренности между Римом и Брюсселем по итальянскому госбюджету.«Вопрос Италии относится к налогово-бюджетной сфере», - сказал М.Драги, добавив, что свет управляющих ЕЦБ не обсуждал эту тему в подробностях.Сам М.Драги уверен, что «решение по Италии может быть найдено». Кстати, глава ЕЦБ является гражданином Италии.ЕЦБ по-прежнему ожидает устойчивого роста экономики в еврозоне, несмотря на замедление подъема. Вместе с тем в отдельных отраслях, например, в автомобилестроении в Германии недавно проявились факторы, способствовавшие ослаблению экономического роста. «Мы говорим об ослаблении импульса к росту, а не о спаде», - уточнил председатель ЦБ еврозоны. Роль этих факторов существенно уменьшится в следующем квартале, полагают в ЕЦБ.Курс евро в ходе выступления М.Драги усилил подъем, но после его завершения опустился до $1,1382 по сравнению с $1,1392 на закрытие предыдущей сессии.Между тем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 перешел от роста на 0,1% к снижению примерно на 0,2%.Евро: Италия продолжит оказывать давление в сторону снижения, - Nordea.В Nordea Research комментируют реакцию на решение ЕЦБ по денежной политике и отмечают, что Италия продолжит оказывать давление в сторону снижения на евро и доходность германских облигаций, так как президент ЕЦБ не оказал поддержку Италии на традиционной пресс-конференции: «При вопросах и ответах, большинство вопросов касались Италии, но Драги не дал новой информации по вопросу. ЕЦБ рассматривает случай Италии как в основном налогово-бюджетную проблему, а не проблему денежной политики. Драги также напомнил, что программа кредитования ЕЦБ (OMT) остается доступной. В заключение, ЕЦБ не пойдёт на помощь Италии, даже если рыночные условия далее ухудшатся.От ЕЦБ на октябрьском заседании было очень мало новой информации, определённо не было новых сигналов по денежной политике. Мы не видим больших оснований изменять наш прогноз по первому повышению ставки в декабре 2019 г. Чистая покупка активов, очень вероятно, закончится в конце 2018 г.»Евро: 3 причины, почему за заседанием ЕЦБ в декабре будут внимательно следить, - SEB.В SEB Research комментируют реакцию на решение ЕЦБ по денежной политике:«Последствия октябрьского заседания ЕЦБ полностью соответствовали нашим ожиданиям. ЕЦБ оставил все параметры политики без изменения — включая сообщение о перспективе изменения политики, было только удалено предложение, ссылающееся на коррекцию 1 октября месячного размера «количественного смягчения» до Є15 млрд.Важно, что ЕЦБ сохранил его предыдущие оценки перспективы экономического роста/инфляции как в целом сбалансированные, несмотря на признание, что последние данные были немного слабее, чем ожидалось, и что неопределённости, связанные с протекционизмом, уязвимостью развивающихся рынков, и волатильностью на финансовых рынках, остаются заметными.Сейчас внимание переключается на завершающее заседание управляющего совета в 2018 г. 12-13 декабря. За заседанием следует внимательно следить по трём причинам.Во-первых, будет обновлен прогноз экономистов ЕЦБ, который, как мы подозреваем, будет, по крайней мере, немного более низким для экономического роста. Во-вторых, управляющий совет будет информировать общественность о решении в отношении будущей политике реинвестиций «количественного смягчения».В связи с этим, ЕЦБ должен также представить обновленную позицию по капиталу, включая эффект Brexit. Сообщение о перспективе изменения политики по процентным ставкам, по нашему мнению, останется без изменений до весны 2019 г.»Индекс доверия потребителей в Германии в октябре 10,6.Индекс доверия потребителей в Германии в октябре, как и сентябре составил 10,6, при прогнозе 10,5, сообщила исследовательская группа GfK.Индекс остается «на хорошем уровне», потребление остается важной опорой экономики Германии, на фоне неопределенной мировой экономической ситуации, экспорту Германии угрожают определенные риски в связи с конфликтом с США, отмечает GfK.Группа использует три индикатора (экономических ожиданий, ожиданий относительно доходов и намерений делать крупные покупки), рассчитанные по результатам опроса за текущий месяц для определения индекса настроений на следующий месяц. В октябре подындекс экономических ожиданий снизился до 19,0 с 27,1 в сентябре, а подындекс ожиданий относительно доходов – до 54,4 с 57,9, готовность совершать крупные покупки выросла до 55,9 с 52,9.Приток долгового капитала на рынки EM упал до минимума за 7 лет.Октябрь может стать для развивающихся стран худшим за семь лет в части размещения облигаций, хотя рост цен на нефть стимулирует некоторых производителей заполнить образовавшуюся брешь прежде, чем рынок закроется на рождественские праздники.Даже в условиях снижения нефти с четырехлетних пиков Petroleos Mexicanos провела в этом месяце самое масштабное среди эмитентов развивающихся стран размещение на $2 миллиарда. Ее примеру на этой неделе последовал Оман с выпуском гособлигаций в объеме $1,5 миллиарда, в то время как Казахстан рассматривает возможность продажи 10-летних облигаций в евро, а Нигерия ждет одобрения на выпуск в размере $2,8 миллиарда.Волатильность, захватившая развивающиеся рынки на фоне усиления протекционизма и ухудшения прогнозов по росту мировой экономики, еще больше насторожила заемщиков, поскольку инвесторы наказывали страны ЕМ с большими потребностями в финансировании, включая Аргентину и Турцию. Объем размещения облигаций в этом году может снизиться впервые с 2013 года, при этом поддержку долговому рынку оказывает восстановление цен на нефть. Даже после падения в этом месяце котировки Brent на 30 процентов превышают уровень годом ранее.«Сейчас конъюнктура благоприятнее для производителей нефти», - сказал стратег ING Groep NV по развивающимся рынкам в Лондоне Тру Фам. Заемщики предприимчивы, и некоторые из них до конца года будут занимать при выгодных условиях, отметил он.Объем размещения облигаций развивающихся рынков в октябре упал до $114 миллиардов, или на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это минимальный объем с 2011 года, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Bloomberg. С начала года размещения сократились на 22%.Россияне устроили дедолларизацию Костину и Грефу.На заявления чиновников о необходимости дедолларизации российской экономики россияне ответили выносом валюты из госбанков.За сентябрь валютные депозиты в Сбербанке и ВТБ сократились еще на $1 млрд долларов, гласит банковская отчетность, размещенная на сайте ЦБ.Сбербанк снова стал главной жертвой оттока, потеряв $901 млн долларов с валютных счетов. Из ВТБ утекло $95 млн., из Совкомбанка - $55 млн.В сумме банковская система лишилась $662 млн. за сентябрь и $2,3 млрд. - за два месяца.В сентябре к оттоку валютных депозитов добавился и ускоренный вынос рублей: физлица забрали в сумме 141 млрд. рублей - в 2,3 раза больше, чем в августе.За два месяца банки потеряли 200 млрд. рублей клиентского фондирования. В лидерах оттока предсказуемо оказались банки, которые держат больше всего депозитов: из Сбербанка, который хранит 12 трлн. рублей населения, утекло 46 млрд. рублей. Из ВТБ, где вклады составляют 3,5 трлн. рублей, люди забрали 30 млрд.Суммарно, в пересчете на рубли как валюту баланса Сбербанк вернул вкладчикам 219 млрд. рублей, а ВТБ - 79 млрд. за сентябрь.Часть снятой с депозитов валюты россияне отнесли в Райффайзенбанк ($233 млн.), «дочку» французского Societe Generale - Росбанк ($46 млн.), «Юникредит» ($41 млн.).Существенно приросли валютные вклады в Альфа-банке (на $100 млн.) и в двух окологосударственных банках – «ФК Открытие» ($59 млн.) и Газпромбанке ($47 млн).Основные потери понесли банки, которые фигурировали в американском законопроекте о санкциях, ограничивающих валютные транзакции. Вкладчики привыкли рассматривать вложения в эти банки как очень надежные, но новости про возможность запрета для них операций в долларах США поколебали эту уверенность у части клиентов, полагает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.В отличие от АБ «Россия» и СМП-банка, которые попали под подобные ограничения ранее, Сбербанк и ВТБ имеют большой объем трансграничного бизнеса и уязвимы к столь жестким санкциям, указывает он.В сложившейся ситуации клиенты сочли «дочки» крупных иностранных банков «тихой гаванью», предполагает эксперт. Санкционные риски на этот раз были не просто услышаны, а в их пользу «проголосовали» вкладчики, причем в широкой массе, а не только VIP-клиенты, добавляет бывший главный методолог АКРА Кирилл Лукашук.Коррекцией на торгах украинского валютного межбанка, которую не смог предотвратить «пятничный синдром», безналичный доллар обязан нижеприведенным факторам.Во-первых, как сообщили непосредственные участники торгов, 26-го на межбанке не хватало гривни. Казначейство вернулось к прежним мелким порциям компенсации НДС, моментально создав гривнедефицит.Во-вторых, средневзвешенный курс доллара на межбанке, пребывающего в состоянии «зеленого» ралли с 23 октября, вырос с уровня 28,0804 к отметке 28,3356 UAH/USD. По всей видимости, наступило время фиксации полученной ранее прибыли.В-третьих, по мнению ряда банкиров, увлекшись покупками «американца» на межбанке 25 октября, банки «переели» валюты в ущерб иным активам, а нынче продавали «лишние» доллары.На ближайших торгах межбанка существует реальная вероятность ситуативной стабилизации долларовых цен, сопровождаемая падением ликвидности. Прежде всего из-за насыщенности рынка долларами, а во-вторых, вследствие высоковероятного продолжения трудностей с гривневой ликвидностью. Этот «застой» на финише месяца должен смениться ростом спроса на СКВ со стороны импортеров, которые передадут эстафету покупок нерезидентам в дебюте ноября.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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