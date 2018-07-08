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Мережа Reikartz поповнилася
готелем в Яремче

Мережа Reikartz поповнилася готелем в Яремче
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:57

Мережа Reikartz поповнилася готелем в Яремче

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Рейкартц Хотел Менеджмент" (Київ), керуюча компанія національної мережі готелів Reikartz Hotel Group, підписала договір про управління першим готелем в Яремче (Івано-Франківська область) – "Станіславський", який увійшов в мережу під брендом "Віта Парк".

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:57

О, хороша мережа. Був в декількох готелях - сподобалось.
Sergius
 
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