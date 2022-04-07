зато когда допилят автопилот, можно будет за время заправки бухнуть. На традиционном топливе бухать в салоне не удобно - загадишь
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:15
зато когда допилят автопилот, можно будет за время заправки бухнуть. На традиционном топливе бухать в салоне не удобно - загадишь
Додано: Чет 17 лют, 2022 15:21
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Практично ніколи не доводиться чекати - в щоденних поїздках просто залишаю авто на зарядці а не на стоянці. Чекати доводться лиши при поїздках по Україні, для таких випадків звичайно краще авто з двз або, в к крайному разі, електрокар з батареєю 40+ кВт і портом швидкісної зарядки.
Додано: Нед 19 чер, 2022 12:16
Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
Все электроавтомобили для экологии. Кому на ухо шептали об экономии и он увлажнился всё поймет уже в процессе эксплуатации
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