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Мережа Yasno підвищує вартість
заряджання електромобілів

Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:15

  Примат написав:Люди осознанно ездят по платным полосам движения, чтобы экономить время, а тут, сидеть у авто и ждать пока он зарядится, то еще занятие по убиванию времени.

зато когда допилят автопилот, можно будет за время заправки бухнуть. На традиционном топливе бухать в салоне не удобно - загадишь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:21

Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів

  Примат написав:Люди осознанно ездят по платным полосам движения, чтобы экономить время, а тут, сидеть у авто и ждать пока он зарядится, то еще занятие по убиванию времени.


Практично ніколи не доводиться чекати - в щоденних поїздках просто залишаю авто на зарядці а не на стоянці. Чекати доводться лиши при поїздках по Україні, для таких випадків звичайно краще авто з двз або, в к крайному разі, електрокар з батареєю 40+ кВт і портом швидкісної зарядки.
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 12:16

Re: Мережа Yasno підвищує вартість заряджання електромобілів

andriyzhagun написав:На 100 км. іде 14 кіловат, що коштує 147грн. при швидкісному заряджанні. Це вартість 4,7л дизелю, якого вистачить на ті само 100км... Нафіга тоді той електромобіль?
Все электроавтомобили для экологии. Кому на ухо шептали об экономии и он увлажнился всё поймет уже в процессе эксплуатации
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