|
|
|
Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:34
Централизованное отопление и горячее водоснабжение - это зло, особенно если оно одновременно.
Вчера: на улице +10 град. Согластно температурному графику должен подаватся теплоноситель с температурой +39 град. А подают с температурой +58 град. ( для горячего водоснабжения). Уменьшить подачу невозможно-нарушается циркуляция.
Итог: дом перегревается, сжигается лишний газ, люди недовольны.
Не пишу уже о том, что больше заплатят. А потом заплатят еще раз те, у кого субсидия ( за перерасход).
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:03
Для получения премий - выгодно.
-
Пенс
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 04.09.15
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:33
По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, централизованное отопление и горячее водоснабжение в Украине является нерентабельным из-за того, что значительное количество потребителей устанавливают автономные бойлеры и котлы.
Чувак, повысь в 2 - 3 раза цены на электроэнергию и все будет ok! АЭСки ведь тоже не резиновые, когда-нибудь да жахнут. Или, как обычно, сначала декоммунизация, затем: "а шо это мы сделали?"
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3031
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:28
Выгодно ли центральное отопление - да!
Убыточно по причине коррупционной составляющей - и нежелания учесть требования потребителя.
Жилой фонд - сознательно не рассчитан, как термоощаджуваний - население фактически в заложниках - собственник под видом создания кондоминимумов скидывает эти проблемы на самих жильцов. Для которых изначально это дело не подъёмное.
Выгодно ли поставка гарячей воды? - Да!
Убыточно по причине коррупционной составляющей - и не желания учесть требования потребителя.
Отсюда каждый заинтересован в наличии индивидуальной системы подогрева воды.
Готовы ли к приходу "частного поставщика" - НЕТ!
По причине гипер коррупционной составляющей - навязывания услуг от которых большинство мечтает отказаться - по причине не реальных цен.
Но в Украине "бизнеса" с оторванными от реальности ценами принято оформлять в порядке "ви мусите".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5882
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:31
У нас поменяли в подвале стиральные машины и сушилки. Раньше стирка стоила 1.50, а сейчас стала 2.5. На большой машинке - так и 3.5. Сушка тоже подорожала с 1.25 до 2 долларов. И знаете что? Исчезла очередь на стирку по выходным!
Люди живут в доме те же самые, все квартиры вроде заняты, а стиральные машины почти всегда свободны, когда нужно стирать. Устанавливать подпольные стиральные машинки у себя в квартирах, чтобы никто не заметил весьма сложно - во время слива воды, она начинает фонтанировать у соседей по стояку, трубы низкого диаметра, дом старый (1930 года). Короче, настучат в момент, но народ при этом не стирает. И тут возникает вопрос - то ли давятся от жадности и ходят на улицу стирать в лаундромат к китайцам, где цены ниже, но куда нужно пешком ходить и по улице носить баулы с бельем, да еще сидеть сторожить своё белье, а то всяко бывает, или реально люди ели концы с концами сводят.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3063
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:42
Но!!!!, а это уже пройденный этап:
Kudrjavuy написав:
Выгодно ли центральное отопление - да!
Убыточно по причине коррупционной составляющей - и нежелания учесть требования потребителя.
Жилой фонд - сознательно не рассчитан, как термоощаджуваний - население фактически в заложниках - собственник под видом создания кондоминимумов скидывает эти проблемы на самих жильцов. Для которых изначально это дело не подъёмное.
Выгодно ли поставка гарячей воды? - Да!
Убыточно по причине коррупционной составляющей - и не желания учесть требования потребителя.
Отсюда каждый заинтересован в наличии индивидуальной системы подогрева воды.
Готовы ли к приходу "частного поставщика" - НЕТ!
По причине гипер коррупционной составляющей - навязывания услуг от которых большинство мечтает отказаться - по причине не реальных цен.
Но в Украине "бизнеса" с оторванными от реальности ценами принято оформлять в порядке "ви мусите".
За всем этим лежит не малый "сочный камень": в случае отказа от услуг, как не соответствующим требованиям - в остатке система трубопроводов и пр. - казалось бы, предложи тем же жителям, да бы они сами решили вопрос с реализацией программы своего быта, но в наших условиях появляется такая фирма, как "СКМ" - и.... оказывается, что не выгодные котельные, пункты нагрева воды, и пр. - уже принадлежат ей и она выкупила их для их "ликвидации" - попросту вырезания на металлолом.
"Фишка" заложена как раз в вопросе: "как кинуть жителей" - претендентов на решение вопроса с неликвидной в данном виде структурой.(ведь на самом деле, в каждом конкретном случае только они могут решить конкретный вопрос) Ещё на этом и прилично "заработать" - а за тем жильцы будут своим внукам только "сказки рассказывать", как раньше было.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5882
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 588 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:16
0mage0 написав:
А хіба можна відключитися від централізованого опалення? Здається, тільки всім будинком.
нужно согласие более 50% жителей
у нас на собрании эта тема как-то поднималась - даже 10% желающих не нашлось.
как по мне, около 22$ в месяц - вполне сносно.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2375
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:46
zloy_ukr написав:Централизованное отопление и горячее водоснабжение - это зло, особенно если оно одновременно.
Вчера: на улице +10 град. Согластно температурному графику должен подаватся теплоноситель с температурой +39 град. А подают с температурой +58 град. ( для горячего водоснабжения). Уменьшить подачу невозможно-нарушается циркуляция.
Итог: дом перегревается, сжигается лишний газ, люди недовольны.
Не пишу уже о том, что больше заплатят. А потом заплатят еще раз те, у кого субсидия ( за перерасход).
а вы специалист в жтой обости, что бы делать такие громкие заявления? в большинстве европейских стран над вами бы просто посмеялись...
что касается параметров теплоносителя, то при теплоносителе +58 град. невозможно нагреть горячую воду до температуры выше +50 град. как это требуют санитарные нормы и что предусмотрено тарифом на горячее водоснабжение... кстати, большинство украинских тепловых сетей работает по температурному графику с изломом при котором при температуре наружного воздуха выше +4,5 температура теплоносителя не снижается ниже +70 град., а более низкую температуру в системе отопления вашего дома должен обеспечить смесительный узел на вводе в доме - в старых домах это элеваторные узлы, в новых смешение обеспечивается при помощи насоса. так что прежде чем ругать тепловые сети наведите порядок в собственном доме...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3818
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:47
astatempo написав:
Кто назначил главой Нафтогаза человека, у которого причинно-следственные связи нарушены?
после 2014 года слишком много случайных людей в украинской власти...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3818
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:06
Тракторист В данном конкретном случае - котельня должно работать по " температурному графику".
а элеваторы- давно запретили.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 879
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|