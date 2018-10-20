RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коболев розповів, чи є
централізоване гаряче...

Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:52

  astatempo написав:Кто назначил главой Нафтогаза человека, у которого причинно-следственные связи нарушены?


Вообще-то конкретная цитата Коболева, мягко говоря, не соответствует тому, что написал журналист.
Вспоминается как когда-то куча свинособачьих туалетных листков распространили инфу что мол "Нищук обвинил жителей Донбасса в генетической неполноценности". В то время как Нищук сказал ровно обратное.
Кто разрешил комментировать на форумах пейсателям, которые не в состоянии отличить слова интервьюируемого от их интерпретации "недорогенькими"? ))
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2398
З нами з: 20.04.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 08:02

  Тракторист написав:
  Kudrjavuy написав:
  Rogalic написав:а почему люди стали отключаться от централизованного горячего водоснабжения? :) Коболев путает причину со следствием. Потому-что 1) - кто-то избыточно жадный 2) - кто-то избыточно жадный получил на халяву имущество и эксплуатировал его нещадно получая прибыль и ничего не вкладывал ;).

А так-то система отопления и водоснабжения подобного типа была придумана в ГДР.

1. Все дома 70х-90х годов строились под "паровое отопление".
2. В Украине "паровое отопление" отменили - на водяном те же трубы за один отопительный сезон тупо забились (пол дюйма)
3. в то же время переходу на водяное отопление не сопутствовало изменение "схемы отопления".

Теперь все проблемы - малограмотные царювальныкы стараются переложить на потребителя.

Для населения стало дешевле отключиться от отопления, чем за него платить и самим греть батареи, что бы они не размёрзлись.

что касается по п.1, то никакого массового строительства под паровое отоплени в эти годы не было. сам термин "паровое отопление" часто некорректно используется (особенно делитантами)...

по п.2 - никто никогда паровое отпление не отменял, но его в последнее время используют не часто по целому ряду причин...

по п.3 - не стоит свои домыслы выдавать за истину...

"Паровое отопление" - это отопление помещения при использовании "Пара"
"Пар" - это газовоздушная смесь и имеет характеристики "газо-воздушной смеси", что подчиняется законам физики, как "газ".

В Украине официально с 00 НЕТ "Парового отопления" жилого фонда.

"70-90" в средине 90х сдавались в эксплуатацию "чешки" с внутри домовой "ленинградской парораспределительной системой"(проект 1970х годов усовершенствования чешского проекта), откуда и появилось термин "регистры" использования в коммунальном секторе.

Использующийся теплоноситель в виде жидкости имеет другие физико-механические свойства, как и склонен к выделению примесей на став - другие химико-физические свойства, что в первую очередь предусматривает иную схему циркуляции теплоносителя!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5898
З нами з: 20.09.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:45

Re: вопрошают - "Кто разрешил?"

  galex написав:Кто разрешил комментировать на форумах пейсателям, которые не в состоянии отличить слова интервьюируемого от их интерпретации "недорогенькими"? )

Это все великий Интернет. Раньше только на заборах писали. и малявки на стенах в подъездах.
sal
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 25.03.16
Подякував: 493 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян розповів, що потрібно, щоб Україна була в лідерах...
R2 » Вів 30 жов, 2018 16:42
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 16:42
germ
Експерт розповів, хто належить до середнього класу в Україні 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2018 18:09
10 793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 14:53
Bobua
Кличко розповів про нову дорогу програму заміни труб у Києві 1, 2, 3
R2 » Суб 20 жов, 2018 15:18
21 930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 20:22
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63154)
31.10.2018 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.