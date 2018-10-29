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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 29 жов, 2018 13:12 Итоги: Валюта 29.10.18



По состоянию на 8.30 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,8, или на 0,06%, до $1235,1 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,14% - до $14,68 за унцию.



Незначительное снижение стоимости драгоценного металла в понедельник обусловлено коррекционными настроениями на рынке после роста в пятницу. Тогда цена золота повышалась примерно на 1% из-за увеличения спроса на более надежные активы в свете распродаж на американских фондовых рынках.

Дополнительное давление на стоимость золота в понедельник оказывает растущий к мировым валютам курс доллара.



Так, индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет примерно на 0,1%, до 96,46 пункта.



Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к большинству мировых валют в качестве более надежного актива из-за распродаж на фондовых биржах в США и Азии.



По состоянию на 8.15 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 96,47 пункта. В пятницу индекс достигал отметки в 96,86 пункта, что является максимальным значением с 15 августа.



Курс евро к доллару опускался до $1,1391 с $1,1394 за евро на предыдущем закрытии



Курс доллара к иене рос до ¥111,99 за доллар со ¥111,88 на прошлых торгах.



Динамика фондового рынка США находится в центре внимания игроков валютного рынка.



Спрос на доллар как на более безопасный актив увеличивается в понедельник утром в свете пятничного снижения на биржах США, которое уводит вниз фондовые индексы Азии в начале недели.



Определенное влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать и пятничные данные ВВП США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что реальный рост экономики страны замедлился в третьем квартале 2018 года до 3,5% с 4,2% во втором. Аналитики прогнозировали рост ВВП на 3,3%.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 29 октября повысился на 17,84 коп. и составил 65,8129 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 12,33 коп., на торгах пятницы укрепился на 6,96 коп., оказавшись на уровне 28,2660 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,32 коп., составил 28,2803 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 октября с уровней предыдущего закрытия 28,35/28,37 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.07 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке слегка понизилась до 28,31/28,33 на фоне первых продаж СКВ, которые к 10.35 обрели агрессивность, уронив курс «американца» до 28,25/28,27 UAH/USD. Спустя 20 минут доллар консолидировался на цифре 28,24/28,26 UAH/USD, снизив темп отката.



Непосредственные участники торгов сообщили нехватку гривневого инструмента, которая была на руку «зеленым медведям» валютного межбанка .



Меж тем, с 11.15 на межбанке появились покупатели СКВ, привлеченные упавшей ценой доллара. Их действия с одной стороны выровняли рынок в баланс спроса и предложения, с другой, остановили коррекцию долларовых цен на уровне 28,24/28,26 UAH/USD.



Ценовая стабильность затянулась до 12.20 Киева, когда ставшие более агрессивными покупки доллара, приподняли его курс к 28,26/28,28 UAH/USD. Как сообщили участники сессии, в это время на рынок вышли со своим спросом те игроки, которые традиционно по пятницам страхуют свои активы, входя в более надежный, чем гривня, доллар, пребывание в котором гарантирует спокойный отдых в субботу-воскресенье.

Эти покупатели покинули межбанк около 14.00, оставив на нем продавцов и вызвав ставшие в последние сессии привычными пошаговые или «порционные» изменения цен. В отличие от предыдущей сессии, в пятницу с 14.00 доллар снижался, теряя каждый час по копейке в обеих позициях на фоне упавшей торговой активности валютного межбанка .



В подобном ключе коррекция долларовых цен затянулась до самого финиша сессии.



Торги валютного межбанка в пятницу завершилась в районе отметки 28,20/28,23 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 26 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2660 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,71% с 28,0672 UAH/USD до 28,2660 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.08 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, судя по отзывам непосредственных участников торгов, жаловавшись на нехватку гривни, Казначейство снова урезало компенсацию НДС до минимума или вовсе взяло тайм-аут. Это предположение подтверждается заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн.



Во-вторых, увлекшись покупками СКВ на межбанке 25 октября, игроки явно «перегнули палку», накупив лишнего, от которого в сопровождении нехватки гривни, начали избавляться в пятницу.



В-третьих, в течение 23-25 октября средневзвешенный курс доллара вырос с уровня 28,0804 к отметке 28,3356 UAH/USD, прибавив 0,91% и дав недвусмысленный сигнал о фиксации прибыли.



В-четвертых, откат курса доллара на межбанке поддержали «зеленые медведи» наличного рынка.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке в пятницу сложилась ситуация, не способствовавшая росту ликвидности: долларовое изобилие вследствие чрезмерных покупок накануне на фоне нехватки гривни. Приобретать СКВ, кроме регулятора, было некому и не за что, что и снижало торговую активность.



Во-вторых, накануне регулятор дважды принимал участие в торгах, продав до $30,0 млн. с платформы Matching, нынче Нацбанк на рынке собирал такую сумму «по центу».



В-третьих, в пятницу торговая активность заметно снижается, что сказывается на ликвидности.



В отличие от предыдущей сессии, пятничные торги на «неформальном» рынке наличных сопровождались непрерывным снижением курса пары доллар-гривня с открытия и до самого финиша. Этот нисходящий тренд наблюдался по сути во всем системных центрах валютообменного бизнеса ((Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье и Крыжополь).



Некоторое замедление отката цен наличного «американца» наблюдалось после 15.00 Киева на рынке Днепра. Со слов тамошних дилеров, в этот час на местном рынке появились покупатели СКВ и компании тех клиентов, что предпочитают при любом настроении рынка в преддверии выходных максимально-возможно входить в «старый надежный» доллар ради спокойного и комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



В остальных населенных пунктах доллар и после обеда терял в цене с приличной скоростью.



Основная причина отката наличного «американца» - его состоявшаяся накануне перекупленность, а осознать это наличному рынку помог разворот тренда на валютном межбанке, где, собственно, наблюдалась аналогичная картина.



Большинство рынков вышеперечисленных городов завершили сессию 26-го в балансе спроса и предложения.



Исключение составило Запорожье, торги пятницы в котором завершились преобладанием клиентских оферов.



По итогам торгов 26-го обороты сделок наличного рынка в целом повторили показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок столицы, констатировавший заметный прогресс на этом участке.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья, где сессия 26-го стартовала с преобладания спроса на доллар). Позиция «предложение» доллара 26-го понизилась на 3,0-9,0 коп.(лидерство за собой сохранило Запорожье).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 3,0-10,0 коп. (лидировали в снижении рынки Харькова и Запорожья), офера доллара в течение суток понизились на 3,0-7,0 коп.



Мы не исключаем, что послеобеденное поведение наличного «неформального» рынка Днепра, на котором наметилось ощутимое замедление отката курса доллара, может являться более-менее объективным «прогнозом для ближайших торгов «зеленого» безнала. При условии, что у Казначейства хватит выдержки, и оно не станет компенсировать НДС остатками гривни по этой статье большими порциями. Хотя, представляется, «зеленые быки» вернутся на межбанк очень скоро, возможно, уже в понедельник.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 октября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. С известными оговорками по части активизации послеобеденного спроса на доллар. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 26 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,18-20/28,25-27 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия нисходящего тренда курса безналичного доллара на межбанке ,, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра немного понизили обе позиции наличной пары доллар-гривня, реагируя на перемены в настроениях клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 26 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0-7,0 коп., офера упали на 3,0-5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,18-20/28,25-27 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 26-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс уже с открытия сессии пришлось поддерживать непрерывным снижением действующих цен, акцентируя это в более значимых бидах. Эта мера была необходима с одной стороны для выравнивания рынка в условиях преобладания клиентского «приноса», с другой, позволяла сберечь запас гривневой ликвидности, очень необходимой в условиях падающего рынка.



Пытаясь реализовать только что перечисленные цели оптовики-«неформалы» Днепра к 12.10 Киева понизили действующие цены до уровня: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К этому часу в оптовом сегменте велась равновесная торговля парой доллар-гривня с низкой ликвидность.



После обеда оптовики Днепра замедлили снижение цен из-за активизировавшихся с 15.00 Киева покупателей.

Тем не менее, несмотря на смену настроения, оптовый сегмент сохранил сбалансированность покупок и продаж, что, в конечном счете, позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторив показатели предыдущей сессии.



На протяжении 26 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием 25 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 3,0-7,0 коп., офера упали на 3,0-5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 октября уровнями 32,10/32,30 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятнадцатикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 20,0 коп., позиция «предложение» потеряла 10,0-17,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение пятницы львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, опуская ее цену сообразно настроениям межбанка до полудня и после обеда.

Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, роняя в течение пятницы обе позиции наличного евро, учли состоявшийся на европейской сессии рынка forex провал пары евро-доллар, уронивший эту пару около 15.00 Киева на отметку $1,1335, с которой, впрочем, пара столь же динамично и отскочила под закрытие украинских торгов. Кроме того наши валютчики не забыли о внутридневном падении цен наличной пары доллар-гривня, отразив этот факт в итоговых котировках евронала.



Нелишне повторить старую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1367 к $1,1370, прибавив в течение этого промежутка времени «сиротские» 3 пункта.



Полагаю, наши дилеры «приняли к сведению» этот «привес», уделив больше внимания курсовому «провалу» пары около 15.00 Киева в «яму» $1,1335 а также учли внутридневное снижение наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1372 пара евро-доллар до 12.35 Киева пребывала в районе уровня $1,1370, совершая относительно этой цифры разнополярные колебания в диапазоне $1,1360-1,1380.

С указанного часа стартовала коррекция пары, уронившая ее по состоянию на 15.00 Киева на цифру $1,1335.



Последовавшее вскоре ралли сумело «реанимировать» пару евро-доллар, подняв ее к $1,1410 около 19.28 Киева. Новая коррекция вернула пару около 19.55 под отметку $1,1400, и до 20.36 евро не покидал цифру $1,1393…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара в пятницу днем на европейской сессии рынка forex не демонстрирует выраженной динамики по отношению к большинству системных мировых валют в ожидании публикации статистики по ВВП США за III квартал.



По состоянию на 13.10 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 96,72 пункта. Ранее в ходе торгов он опускался до 96,56 пункта.



Курс евро к доллару снижался до $1,1360 с $1,1374 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене опускался до ¥111,92 за доллар со ¥112,42 на прошлых торгах.



В пятницу инвесторы ждут первой оценки роста ВВП США в III квартале от бюро экономического анализа министерства торговли США. По прогнозам аналитиков, реальный рост ВВП США в III квартале 2018 года составит 3,3% в годовом выражении против 4,2% во II квартале.



Участники рынка будут оценивать данные по ВВП США с точки зрения перспектив повышения базовой ставки в следующем году, которое традиционно положительно отражается на курсе американской валюты.



Эксперты не исключают, что хорошие данные по темпам роста американской экономики позволят ФРС США более активно повышать ставку, которая в данный момент находится на уровне 2-2,25% годовых. Регулятор по-прежнему планирует еще одно повышение ставки в текущем году, которое станет уже четвертым по счету. В 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.

Предположения относительно того, что базовую ставку в США могут повышать в следующем году более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, будут способствовать укреплению доллара к евро.



Спустя без малого 4 часа, курс доллара поднимается третий день подряд, достигнув максимума с мая 2017 года, при этом иена укрепляется на фоне падения мировых фондовых индексов.



Сводный фондовый индекс MSCI Asia Pacific (без учета Японии) упал в пятницу на 0,9% и достиг минимума за 20 месяцев, европейские и американские индексы также активно снижаются. В такой ситуации инвесторы обращают внимание на защитные активы, к которым относится иена.



Также трейдеры продолжают реагировать на расхождение в курсах денежно-кредитной политики Федрезерва и Евроцентробанка.



Если ФРС собирается и дальше повышать процентные ставки, причем следующий раунд возможен уже в декабре, то ЕЦБ намерен воздержаться от такого шага как минимум до конца лета 2019 года.



На этом фоне по состоянию на 16.55 Киева евро торгуется в районе $1,1359 против $1,1374 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥127,06 по сравнению со ¥127,88 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥111,85 против ¥112,42 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,07%.



Кроме того, участники рынка оценивают данные о росте американской экономики за минувший квартал. Как стало известно из отчета Минторга США, ВВП страны в третьем квартале 2018 года увеличился 3,5% в пересчете на годовые темпы, лучше прогнозов рынка.

Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 4%, максимальными темпами с последнего квартала 2014 года.



Предлагается вернуться к событиям суточной давности.



Напомним, в четверг по итогам заседания ЕЦБ сильных движений на валютном рынке не произошло. Как и предполагалось, ЕЦБ не изменил политику. Ничего такого, что могло бы привлечь внимание рынка и вызвать сильное движение на паре евро-доллар, сказано не было.



Глава ЕЦБ в самом начале своей пресс-конференции отметил, что экономические данные стали выходить несколько хуже, чем ожидал ЕЦБ. Потом смягчил этот тезис, отметив, что речь лишь о снижении темпов роста экономики в моменте, а не о развороте к экономическому спаду, ЕЦБ не собирается менять свой базовый сценарий.



Драги также выразил уверенность в дальнейшем росте инфляции. Спустя несколько минут после начала выступления аналитические ленты начали писать о том, что тон комментарием Драги не настолько «голубиный», насколько ожидал рынок.



В результате первые полчаса после начала пресс-конференции Драги пара евро-доллар немного выросла, поднявшись с $1,1410 до $1,1430, но уровень $1,1430 пробить не смогла и перешла к динамичному снижению.



Вечером в четверг пара вновь обновила минимумы последних месяцев и достигала отметки $1,1354.



Технически и фундаментально положение евро выглядело безнадежным, по крайней мере? тестирование минимума года от 15 августа на $1,13 в ближайшее время могло показаться делом решенным. Однако каким-то чудом пары евро-доллар от падения удержалась, а утром в пятницу перешла к коррекции.



В дальнейшем на европейской сессии форекса пара повторила попытку прикоснуться к цифре $1,1300, причем на сей раз она была более удачной, чем в четверг: $1,1335 около 15.00 Киева. К настоящему моменту (20.40 Киева)пара сумела подняться к $1,1393, хотя остается в крайне уязвимом положении.



Не секрет, что пару к очередному локальному минимуму уронила статистика из США.

В пятницу рынок встретил еще одну важную новость – данные по ВВП США в III квартале по первой оценке. Как стало известно из отчета Минторга США, ВВП страны в III квартале 2018 года увеличился на 3,5% в пересчете на годовые темпы, лучше прогнозов рынка.

Потребительские расходы, на которые приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 4%, максимальными темпами с последнего квартала 2014 года.



Впрочем, даже в этом случае реакция рынка на статистику могла быть любой. Пока евро находится под колоссальным давлением, факторов в его пользу мы просто не видим.



Единственное соображение, которое у нас есть в пользу евро – смущает, что цена пошла вниз, так и не забрав стопы над отметкой $1,1620. Выход из коридора $1,1430-1,1620 вниз нам видится преждевременным до выборов США 6 ноября и заседания ФРС 8 ноября.



Так что спасти евро от немедленного падения могут только крупные игроки, если спровоцируют рост этой СКВ.



Технически в пользу евро играет «бычья» дивергенция индикатора MACD на часовых графиках. В случае возврата пары выше $1,1430 евро имеет хорошие шансы на дальнейший рост вплоть до середины диапазона $1,1430-1,1620.



Впрочем, ситуация очень пограничная. И, представляется «нетвердая» попытка похода за вышеупомянутыми стопами над отметкой $1,1620, предпринятая евро после 15.05 Киева подтверждаем этот тезис.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,10/32,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятнадцатикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 20,0 коп. спросу и потерявшему 15,0-17,0 коп предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.



Коррекцией на торгах украинского валютного межбанка, которую не смог предотвратить «пятничный синдром», безналичный доллар обязан нижеприведенным факторам.



Во-первых, как сообщили непосредственные участники торгов, 26-го на межбанке не хватало гривни. Казначейство вернулось к прежним мелким порциям компенсации НДС, моментально создав гривнедефицит.



Во-вторых, средневзвешенный курс доллара на межбанке, пребывающего в состоянии «зеленого» ралли с 23 октября, вырос с уровня 28,0804 к отметке 28,3356 UAH/USD. По всей видимости, наступило время фиксации полученной ранее прибыли.



В-третьих, по мнению ряда банкиров, увлекшись покупками «американца» на межбанке 25 октября, банки «переели» валюты в ущерб иным активам, а нынче продавали «лишние» доллары.



На ближайших торгах межбанка существует реальная вероятность ситуативной стабилизации долларовых цен или даже незначительным их отскоком, сопровождаемые падением.



Прежде всего, из-за насыщенности рынка долларами, а во-вторых, вследствие высоковероятного возобновления накачки Казначейством гривневой ликвидности.



Эти качели на финише месяца должны смениться устойчивым ростом спроса на СКВ со стороны импортеров, которые передадут эстафету покупок нерезидентам в дебюте ноября.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.



Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева, вопреки признакам сжатия гривневой ликвидности, заметно повысились, оказавшись на уровне 28,22/28,26UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания спроса на «американец».



Около 10.30 котировки доллара, инициировав снижение, опустились до 28,20/28,22 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант, добавив о нехватке гривни.



По состоянию на 10.55 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,19/28,21 UAH/USD, пролонгировав откат и в очередной раз давая понять о вероятном появлении на рынке регулятора с «анонимными» покупками СКВ.



К 11.14 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,19/28,21 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Судя по всему, на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ со стороны регулятора, накануне пополнившего с рынка свои резервы на $30,00 млн.



К слову, вышеупомянутая нехватка гривни на торгах безналичным долларом на межбанке вероятнее всего стала следствием объемного (на сумму 19 659 млн. грн.) размещением регулятором своих депосертификатов 26 октября, из которых 14-дневных бумаг было реализовано на сумму 11 260 млн. грн.



Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением гривневой ликвидности, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,25/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К полудню на фоне установившегося низколиквидного равновесия покупок и продаж СКВ, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,19/28,20 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.17 Киева.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 7,63 коп., составив 28,2040 UAH/USD.



По состоянию на 12.40 пара доллар-гривня была сбалансирована, закрепив цену безналичного «американца» на межбанке на цифре 28,19/28,20 UAH/USD.



К 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,19/28,20 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,90/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 26 октября по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 26 октября по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1402 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1404 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18-20/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 32,20/32,38-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 5,0-7,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 29 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18-20/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 32,20/32,38-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 5,0-7,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 29 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.



На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения клиентов: 28,17/28,20 UAH/USD, евро – 32,20/32,25 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «вялые и низкие».



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении тишины по части реальных сделок на фоне некоторого расширения спреда в паре доллар-гривня: 28,150/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,18/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,22/28,26 UAH/USD, евро – 32,25/32,35 UAH/EUR, рубль 0,425/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,15-17/28,20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,15-17/28,20 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,27 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,27 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,32 UAH/USD, евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,422 RUB/USD, Одесса – опт 28,15/28,23 UAH/USD, розница – 28,10/28,25 UAH/USD; Запорожье – 28,18/28,23 UAH/USD; евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,427 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота снижается в понедельник утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после роста цены драгметалла почти на 1% в минувшую пятницу.Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к большинству мировых валют в качестве более надежного актива из-за распродаж на фондовых биржах в США и Азии.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,71% с 28,0672 UAH/USD до 28,2660 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 26 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.08 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 26 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, судя по отзывам непосредственных участников торгов, жаловавшись на нехватку гривни, Казначейство снова урезало компенсацию НДС до минимума или вовсе взяло тайм-аут. Это предположение подтверждается заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 639,8 млн. грн. к отметке 55 759,3 млн. грн.Во-вторых, увлекшись покупками СКВ на межбанке 25 октября, игроки явно «перегнули палку», накупив лишнего, от которого в сопровождении нехватки гривни, начали избавляться в пятницу.В-третьих, в течение 23-25 октября средневзвешенный курс доллара вырос с уровня 28,0804 к отметке 28,3356 UAH/USD, прибавив 0,91% и дав недвусмысленный сигнал о фиксации прибыли.В-четвертых, откат курса доллара на межбанке поддержали «зеленые медведи» наличного рынка.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 октября понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, на рынке в пятницу сложилась ситуация, не способствовавшая росту ликвидности: долларовое изобилие вследствие чрезмерных покупок накануне на фоне нехватки гривни. Приобретать СКВ, кроме регулятора, было некому и не за что, что и снижало торговую активность.Во-вторых, накануне регулятор дважды принимал участие в торгах, продав до $30,0 млн. с платформы Matching, нынче Нацбанк на рынке собирал такую сумму «по центу».В-третьих, в пятницу торговая активность заметно снижается, что сказывается на ликвидности.В отличие от предыдущей сессии, пятничные торги на «неформальном» рынке наличных сопровождались непрерывным снижением курса пары доллар-гривня с открытия и до самого финиша. Этот нисходящий тренд наблюдался по сути во всем системных центрах валютообменного бизнеса ((Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье и Крыжополь).Некоторое замедление отката цен наличного «американца» наблюдалось после 15.00 Киева на рынке Днепра. Со слов тамошних дилеров, в этот час на местном рынке появились покупатели СКВ и компании тех клиентов, что предпочитают при любом настроении рынка в преддверии выходных максимально-возможно входить в «старый надежный» доллар ради спокойного и комфортного отдыха в субботу-воскресенье.В остальных населенных пунктах доллар и после обеда терял в цене с приличной скоростью.Основная причина отката наличного «американца» - его состоявшаяся накануне перекупленность, а осознать это наличному рынку помог разворот тренда на валютном межбанке, где, собственно, наблюдалась аналогичная картина.Большинство рынков вышеперечисленных городов завершили сессию 26-го в балансе спроса и предложения.Исключение составило Запорожье, торги пятницы в котором завершились преобладанием клиентских оферов.По итогам торгов 26-го обороты сделок наличного рынка в целом повторили показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок столицы, констатировавший заметный прогресс на этом участке.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп. (лидировал в откате рынок Запорожья, где сессия 26-го стартовала с преобладания спроса на доллар). Позиция «предложение» доллара 26-го понизилась на 3,0-9,0 коп.(лидерство за собой сохранило Запорожье).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» потеряли 3,0-10,0 коп. (лидировали в снижении рынки Харькова и Запорожья), офера доллара в течение суток понизились на 3,0-7,0 коп.Мы не исключаем, что послеобеденное поведение наличного «неформального» рынка Днепра, на котором наметилось ощутимое замедление отката курса доллара, может являться более-менее объективным «прогнозом для ближайших торгов «зеленого» безнала. При условии, что у Казначейства хватит выдержки, и оно не станет компенсировать НДС остатками гривни по этой статье большими порциями. Хотя, представляется, «зеленые быки» вернутся на межбанк очень скоро, возможно, уже в понедельник.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 октября в первом приближении отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных. С известными оговорками по части активизации послеобеденного спроса на доллар. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Торги 26 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,18-20/28,25-27 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия нисходящего тренда курса безналичного доллара на межбанке ,, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В дальнейшем валютчики Днепра немного понизили обе позиции наличной пары доллар-гривня, реагируя на перемены в настроениях клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.В течение 26 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара понизилась на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0-7,0 коп., офера упали на 3,0-5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,18-20/28,25-27 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 26-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс уже с открытия сессии пришлось поддерживать непрерывным снижением действующих цен, акцентируя это в более значимых бидах. Эта мера была необходима с одной стороны для выравнивания рынка в условиях преобладания клиентского «приноса», с другой, позволяла сберечь запас гривневой ликвидности, очень необходимой в условиях падающего рынка.Пытаясь реализовать только что перечисленные цели оптовики-«неформалы» Днепра к 12.10 Киева понизили действующие цены до уровня: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.К этому часу в оптовом сегменте велась равновесная торговля парой доллар-гривня с низкой ликвидность.После обеда оптовики Днепра замедлили снижение цен из-за активизировавшихся с 15.00 Киева покупателей.Тем не менее, несмотря на смену настроения, оптовый сегмент сохранил сбалансированность покупок и продаж, что, в конечном счете, позволило сохранить обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторив показатели предыдущей сессии.На протяжении 26 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием 25 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 3,0-7,0 коп., офера упали на 3,0-5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 октября уровнями 32,10/32,30 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятнадцатикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 20,0 коп., позиция «предложение» потеряла 10,0-17,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение пятницы львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, опуская ее цену сообразно настроениям межбанка до полудня и после обеда.Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.Однако, наши дилеры, роняя в течение пятницы обе позиции наличного евро, учли состоявшийся на европейской сессии рынка forex провал пары евро-доллар, уронивший эту пару около 15.00 Киева на отметку $1,1335, с которой, впрочем, пара столь же динамично и отскочила под закрытие украинских торгов. Кроме того наши валютчики не забыли о внутридневном падении цен наличной пары доллар-гривня, отразив этот факт в итоговых котировках евронала.Нелишне повторить старую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,10/32,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятнадцатикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 20,0 коп. спросу и потерявшему 15,0-17,0 коп предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 октября не претерпели изменений ни по спросу, ни по оферам.Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,19/28,22 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось «сжатие» гривневого ресурса.Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 759,3 млн. грн. к отметке 51 943,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова перешло к режиму компенсации НДС незначительными порциями, чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева, вопреки признакам сжатия гривневой ликвидности, заметно повысились, оказавшись на уровне 28,22/28,26UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания спроса на «американец».Около 10.30 котировки доллара, инициировав снижение, опустились до 28,20/28,22 UAH/USD. «На рынке доллар пока больше продают», - заметил наш консультант, добавив о нехватке гривни.По состоянию на 10.55 на межбанке цена доллара успела просесть до цифры 28,19/28,21 UAH/USD, пролонгировав откат и в очередной раз давая понять о вероятном появлении на рынке регулятора с «анонимными» покупками СКВ.К 11.14 Киева котировки безналичного доллара замерли на отметке 28,19/28,21 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Судя по всему, на межбанке откат «американца» остановился появившимися покупками упавшей в цене СКВ со стороны регулятора, накануне пополнившего с рынка свои резервы на $30,00 млн.К слову, вышеупомянутая нехватка гривни на торгах безналичным долларом на межбанке вероятнее всего стала следствием объемного (на сумму 19 659 млн. грн.) размещением регулятором своих депосертификатов 26 октября, из которых 14-дневных бумаг было реализовано на сумму 11 260 млн. грн.Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спровоцированная заметным снижением гривневой ликвидности, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса.Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,25/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не согласуется с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К полудню на фоне установившегося низколиквидного равновесия покупок и продаж СКВ, котировки доллара на межбанке не покинули отметку 28,19/28,20 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 12.17 Киева.Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, которыйпонизился на 7,63 коп., составив 28,2040 UAH/USD.По состоянию на 12.40 пара доллар-гривня была сбалансирована, закрепив цену безналичного «американца» на межбанке на цифре 28,19/28,20 UAH/USD.К 13.02 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 28,19/28,20 UAH/USD. На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,90/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 26 октября по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 26 октября по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1402 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1404 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18-20/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 32,20/32,38-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 5,0-7,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 29 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18-20/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 32,20/32,38-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 5,0-7,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 29 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.На 12.01 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен доллара, отвечая на «медвежье»-стабильное состояние межбанка и настроения клиентов: 28,17/28,20 UAH/USD, евро – 32,20/32,25 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «вялые и низкие».По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении тишины по части реальных сделок на фоне некоторого расширения спреда в паре доллар-гривня: 28,150/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,423/0,427 UAH/RUB.Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,18/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 29 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,22/28,26 UAH/USD, евро – 32,25/32,35 UAH/EUR, рубль 0,425/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,15-17/28,20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,15-17/28,20 UAH/USD, евро (опт) 32,20/32,27 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,20/32,27 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,32 UAH/USD, евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,422 RUB/USD, Одесса – опт 28,15/28,23 UAH/USD, розница – 28,10/28,25 UAH/USD; Запорожье – 28,18/28,23 UAH/USD; евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,427 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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