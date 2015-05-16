Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Буквально вчера в The Washington Post читал о проваленном проекте Вестингхауса по строительству 2-х блоков АЭС в Южной Каролине.
Вот текст (подписка не у всех есть). В любом случае нужно дождаться деталей. То, что сегодня подписано - это или рамочное соглашение, или о намерениях
В Україні немає газового хабу Хенрі Хаб, ціна на якому до цього року була до 70 дол/1000 куб.м. при відсутності податку на викиди СО2.
Україна вже вписалася в Green Deal, тому в Україні енергоблоки побудують ще й притиснувши все споживання викопного вуглецю податком, як в ЕС.
Я только "за" развитие АЭС. И в принципе считаю хайп с ВИЭ средними веками в энергетике - ни солнечную, ни, тем более, ветровую энергию в далекий космос не возьмешь. Это тупик. Переходничек на 2, максимум 3 десятилетия. Будущее за энергией атома
На прошлой неделе цены на уголь в ЕС превысили 165 долл./т. Продолжающийся рост газовых котировок TTF до 51.5 евро/МВтч (+6.5 евро/МВтч к 25.08.2021 г.) остается ключевым фактором повышения цен на уголь. Тем не менее, растущие цены на выбросы CO2 на уровне 60.1 евро/т. (+3.6 евро/т. к 25.08.2021 г.), сдерживают дальнейшее укрепление котировок. Рост внутренних цен в Китае выше 165 долл./т. обусловлен сокращением складских запасов материала в портах КНР до 3.9 млн т. (-0.8 млн т. к 24.08.2021 г.) из-за недавнего 4-дневного карантина.
Индексы австралийского материала находятся в восходящем тренде выше 170 долл./т.