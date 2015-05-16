budivelnik написав:

ЛАД написав: А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ.

А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить.

И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили. А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить.И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.

Энергобаланс ЕС в 2024 году станет самым «чистым»



Три четверти электроэнергии ЕС в первом полугодии вырабатывалось за счет безуглеродных источников энергии, что делает энергобаланс блока самым экологичным на сегодняшний день, показывают данные отраслевой ассоциации Eurelectric.



«Чистые» источники произвели 74% электроэнергии ЕС в январе–июне, из которых

_50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия,

_24% — на атомную энергию.

_9% - Из угля было получено электроэнергии в ЕС,

_13% - из газа — ,

это самые низкие доли по каждому из этих ископаемых топлив за тот же период за всю историю

..........Генерація електроенергії в ЄС 2022 рікЄвропейський Союз все ще залежить від викопного палива_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива._16% вугільна_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС._10% Гідроенергетика займає_6%_____________біоенергетика------------------------------------------------------..................За 2 роки Європа зробила дві речіа - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)б - закрила Атомні станції в НімеччиніІ при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3І як же це в неї вийшло?Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3А випуск електроенергії впав всього на 10%...А для того щоб заявляти що було навпаки - треба й вам провести аналіз своїх бачень..Але ж ви чомусь так і залишаєтесь любителем мови/балету/морозива/ХТЗ.....а те що совок розвалився економічно ( і все що вам подобалось це складові совка які його втримували/валили)-ви розуміти не хочете..........Порівняйте з табличкою за 2022 рік і все стане зрозуміло