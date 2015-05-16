Сьогодні ціни на нафту і на дизель впали на 20%! «А коли ж у нас впадуть?», – питання почали надходити ще з вечора. Якась короткувата в нас пам'ять. Адже лише вчора ціни на ті ж 20% піднялись. Тобто по факту ми просто повернулись на рівень позавчора. Коли ціни на дизпальне на Лондонській біржі з початку війни в Ірані зросли на понад 30% – з $750-800 до $1000-1100/т. Це $300 або 13 грн/л в перерахунку на гривні. Між тим, з початку війни і до сьогодні ціна на дизпальне на АЗС зросла на 9,7 грн/л, бензин – на 6 грн/л. В Польщі дизель злетів на понад 20 грн/л (1,7 злотих/л), в Німеччині – на 23 (0,43 євро/л). Німці також почали висушувати польські НПЗ та АЗС через різницю в цінах і нестачу.
Що далі? Дуже цікава була сьогодні розмова. Телефонував знайомий, в якого є дві станції на периферії.
«Оптова ціна сьогодні 80-82 грн/л, а великі мережі продають дизпальне по 74-76 грн/л. Що нам робити, чи не буде проблем з Антимонопольним комітетом, якщо ми купимо оптом і будемо продавати по 85? Поки стоїмо на паузі, не торгуємо», – каже він. При цьому відмічає, що клієнти вже починають питати, чому не торгуємо, люди готові купувати.
Ця ситуація, по-перше, демонструє механізм ціноутворення для великої кількості українських станцій. Вони не імпортують, а купують дрібним гуртом – бензовозними партіями. Зазвичай це вигідно, бо оптових постачальників багато, часто продають навіть з відтермінуванням платежу. Але не сьогодні. Тобто світові ціни це звісно добре, але Лондон далеко, а пульс ринку б’ється тут і зараз. До речі, гуртові ціни сьогодні відреагували на зниження – зранку було 78 грн/л. Кажуть, буде ще менше. Отже, слідкуємо за цим індикатором. По-друге, реакція бізнесу. Будь-який натяк на проблеми з боку регуляторів змушує згортатися. І в цьому сьогодні головна задача уряду – забезпечити максимально сприятливі умови для збільшення постачань.
Чому був провал у постачаннях навесні 2022-го? Бо діяло державне регулювання цін і, як сьогодні, закупівельні і оптові ціни були елементарно вище за встановлені роздрібні. Відповідно не везли або везли мало, щоб продавати гуртом або по талонах (див. мал.). Ринок наповнився пальним за 3 тижні після скасування держрегулювання. Знижувати податки на пальне уряд наразі не готовий, головним чином через зобов’язання перед нашими фінансовими донорами. І тому найкраще, що він дійсно може зробити – це всіляко сприяти додатковим постачанням. Проблем тут додає безпрецедентна волатильність, коли ціни кожен день стрибають на 20%. Це величезний ризик для постачальників, тому деякі вже вирішили цей шторм перечекати на березі. Крім того, закордонні постачальники вимагають платити не по формульним контрактам з ціною на день відвантаження, а за фіксованою ціною по передоплаті. Це автоматично звужує кількість імпортерів, бо не всі мають такі гроші і не всі хочуть так ризикувати під час «шторму».
Говорять, Свириденко вже розблокувала імпорт від деяких особливо переляканих постачальників. Дефіциту на ринку не відчувається, а оптові ціни знижуються. Але все швидко змінюється. Не виключено, що завтра, а може і сьогодні ціна знов полетить вгору. Вчора вони впали від однієї заяви Трампа.
У США провели низку зустрічей з представниками великого американського бізнесу. Говорили про спільні проєкти в ядерній сфері, постачання американського LNG, спільний видобуток нафти і газу та інші.
📌 Спільно з Westinghouse Україна повністю замінила російське ядерне паливо на американське. Подякував за реалізацію унікального проєкту та взірцеву співпрацю Президенту глобальних бізнес-ініціатив компанії Westinghouse Electric Company Дену Ліпману. Обговорили розвиток спільних проєктів. Уже маємо угоди щодо постачання реакторів та систем довготривалого відведення тепла, а також підтверджені наміри щодо будівництва нових енергоблоків та локалізації виробництва компонентів паливних збірок в Україні. Це дозволить повністю задовольнити річні потреби України до 2028 року, сприяючи як енергетичній безпеці, так і економічному відновленню. Будемо спільно впроваджувати провідні технології та розвивати ядерну сферу. 📌 Під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Cheniere Energy Анатолем Фейгіним привітав компанію з десятою річницею від початку першого експорту американського LNG на зовнішні ринки. Наразі Cheniere — один з провідних американських виробників та експортерів LNG, який має успішний досвід співпраці з Україною. Маємо значний потенціал для збільшення поставок газу в Україну та диверсифікації маршрутів до Європи. Україна готова запропонувати для цих цілей свої логістичні можливості та інфраструктуру. 📌 Зустрілись із Гендиректором сегмента електрифікації GE Vernova Філіпом Піроном та Головним корпоративним директором Роджером Мартеллою. GE Vernova — глобальна енергетична компанія, що об’єднує генерацію, мережеві рішення й відновлювану енергетику та вже реалізує низку спільних проєктів з українськими енергетичними підприємствами, зокрема з «Укргідроенерго» та «Укренерго». Обговорили першочергові потреби — трансформатори, обладнання для підстанцій та інноваційні рішення для стабілізації мережі, газові турбіни. Зацікавлені в укладанні довготермінових контрактів між компанією та «Нафтогазом», а також у розширенні співпраці в ядерній енергетиці, ВДЕ та обміні досвідом між нашими фахівцями. 📌 Із засновником і Гендиректором Invenergy Майклом Польські обговорили спільні проєкти з розвитку відновлювальних джерел енергії. Invenergy є одним із найбільших приватних розробників та операторів енергетичних проєктів у США та в усьому світі. Зацікавлені в довгостроковому стратегічному партнерстві та обміні досвідом.
Цінуємо постійну підтримку та інтерес провідних міжнародних компаній до відновлення та розвитку нашого енергетичного сектору. Вдячні партнерам, які вже працюють з Україною та в Україні. Відкриті до діалогу з усіма, хто готовий спільно зміцнювати нашу енергетичну стійкість.
Мабуть, від стресу навезли наші козаки-трейдери в березні рекордний обсяг солярки за останні 5 років. Звідки, хто і скільки знайдете у коментарях.
Як свідчать оперативні дані, запаси зростають і на вчора сягнули рекордних рівнів принаймні з початку року.
Судячи зі всього, перелють ринок і в квітні. Одна «Укрнафта» планує притягти 200 тис. т дизелю замість традиційних 70-100. Це 30% від потреби ринку. Везуть з Німеччини, Польщі, Греції. Насправді, самій держкомпанії пального треба набагато більше – її роздрібні продажі ДП у березні зросли удвічі через зобовязання торгувати без маржі. (І тут цікаво, що є мережі, які примудряються торгувати в таку ж ціну, або навіть дешевше. Оце справді соціально орієнтований бізнес!)
Решта великих мереж тех законтрактувалась в повному обсязі.
Але це не означає, що проблем немає.
По-перше, з ресурсами в світі реально стає сутужно, головні проблемні позиції – дизпальне і авіагас. Великі обсяги цих продуктів йшли саме через Ормуз.
По-друге, з початку війни в Ірані ціни на дизель зросли вдвічі – з 750 до понад 1500 дол./т. Це само по собі вимагає вдвічі більше обігових коштів. Але закордонні постачальники тепер не тільки вимагають 100% передоплату, але й 10-15% зверху в якості гарантії на випадок, якщо до дати постачання ціна ще виросте (щоб потім нікого не ловити). Дрібні трейдери не вивозять такого навантаження і змушені зменшувати обсяги імпорту. Гадаю, догребуть до берега не всі.
Теж стосується і АЗС. Висока ціна буде зменшувати продажі, а без продажів будь-який бізнес загинається. Багато станцій і так працює на межі, адже зниження споживання минулого року поновилося. Зараз можна вже казати, що черговий удар під дих отримав скраплений газ, ціна на який улетіла за хмари. Якщо він традиційно коштував 50-60% від ціни бензину, то зараз наближається до 70%, і це ще не межа, бо на зовнішньому ринку обсягів немає. Після проблем з Ормузом Китай почав вигрібати LPG по всьому світі, осткільки використовується як сировина на купі виробництв. Отже, автогаз може покинути чат на багатьох АЗС. Добре, що є багато бензину.
Уряд відзвітував, що до паливного кешбеку в березні долучилося 1,3 млн користувачів. Якщо всі отримали дисконт по 1000 грн, то це 1,3 млрд грн (Мінеокономіки говорили по 20 млн грн на день, або, виходить, 600 млн на місяць). Разом з тим, за нашими розрахунками, на підвищенні цін на пальне бюджет заробив додатково приблизно 1,3 млрд грн ПДВ. Тож березень можна сказати розішлись краями. В квітні мабуть вже так не вийде, бо програма набирає обертів. Хоча й про якісь аншлаги поки не йдеться.
А загалом дивні люди українці: бідкаються, що дорого, і нарікають, мовляв, європейські країни знижують податки на пальне і захищають своїх громадян, але при цьому не використовують навіть ті механізми, які є в доступі у нас. Звісно, що для тих хто сподиває сотнями літрів, та 1000 грн погоди не зробить і тому мало хто з того контингенту активує є-бачок. А споживачів до 100 л бензину на місяць той же кешбек фактично повертає по цінах в лютий. А по дизелю надає дисконт у 13 (!) грн л. Як на мене, дуже непогана допомога тим, кому вона найбільше потрібна.