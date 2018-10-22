Президент України Петро Порошенко підписав так званий закон "маски-шоу стоп-2"
Дивися повний текст Порошенко підписав закон \"маски-шоу стоп-2\".
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:25
Порошенко підписав закон "маски-шоу стоп-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав закон \"маски-шоу стоп-2\".
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:46
Re: 1.0
Маски-шоу стоп 1 - не достаточно? было
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