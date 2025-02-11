Рада ухвалила закон про множинне громадянство

Додано: Суб 21 чер, 2025 19:21

Banderlog написав: Sanyok77 написав: "Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. "

Подвійне громадянство є лише у кацапів з Таджикистаном.

Тут же мова про МНОЖИННЕ. Але суть в тому, що українець з хорватським паспортом все одно буде вважатися громадянином України. (Якщо буде доведено, що він має укр.громад-во) "Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. "Подвійне громадянство є лише у кацапів з Таджикистаном.Тут же мова про МНОЖИННЕ. Але суть в тому, що українець з хорватським паспортом все одно буде вважатися громадянином України. (Якщо буде доведено, що він має укр.громад-во)

В чому різниця між подвійним і множинним? І кому є діло до дозволу ради? Всі кому треба мають вже громадянства В чому різниця між подвійним і множинним? І кому є діло до дозволу ради? Всі кому треба мають вже громадянства

Тепер для отримання українського громадянства не будуть вимагати відмовитись від попереднього. Багато разів багато хто вже сказав, що цей закон не для громадян України, а для тих, хто хоче таке громадянство отримати, якщо такі знайдуться.Наявність іншого громадянства і раніше нічим не загрожувало, окрім міфічної наявности "підстави для втрати громадянства" (а, до речі, хоча б цю статтю скасували новим законом, чи як завжди?), яка, здається, жодного разу не була застосована за всю історію незалежної України. Переписувались з одним хлопцем, який хотів, отримавши паспорт Румунії, на цій підставі відмовитись від громадянства України. Типу, не можна ж в Україні інше громадянство мати. Йому так і сказали, що це не ніякий не аргумент, і він намагається "використовувати законодавство на свою користь", я так розумію, що це в очах державного службовця тяжкий злочин з боку громадянина. І що, згідно цієї статті, це у держави є таке право - позбавити громадянства, якщо держава захоче, а громадянин тільки повинен і зобов'язан, а прав в нього ніяких немає.