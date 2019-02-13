Стартував канал Finance.ua у Telegram.
Маємо категоричний намір надавати користувачам каналу актуальну і корисну для гаманця інформацію.
Долучайтеся до каналу
Отримуйте більше!
З пов.Ірина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:27
Канал портала в Telegram!
Друзі!
Стартував канал Finance.ua у Telegram.
Маємо категоричний намір надавати користувачам каналу актуальну і корисну для гаманця інформацію.
Долучайтеся до каналу
Отримуйте більше!
З пов.Ірина
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:22
Ірина_ вчера в канале рекламировали спортивный депозит от монобанка по 21% годовых, но он со вчерашнего дня уже по 17%
Додано: Пон 11 лют, 2019 21:24
Суперскидки - Finance.ua
Если вы здесь, то наверняка любите экономить на покупках.
Мы тоже
На нашем сайте finance.ua вы можете прочитать про разные акции украинских компаний. Но выгодных предложений, бонусов и розыгрышей ооочень много. И реально сложно за всеми уследить.
Этот канал специально создан для того, чтобы вы быстро и главное вовремя находили лучшие цены и акции.
Вам не придется мониторить сайты компаний, потому что эту работу мы сделаем за вас.
Итак, что вы здесь найдете:
Горячие цены на товары: от гаджетов до косметики, от детских товаров до автомобилей. Остается только выбрать.
Действительно выгодные акции от известных брендов (да-да, без иллюзорных скидок для пиара).
Бонусы и промокоды, о которых обычно узнаете слишком поздно.
Подарки на все случаи жизни.
Прямые ссылки на магазины с подробной информацией о товарах.
Теперь вы знаете кто мы и почему стоит каждый день читать наш канал.
Пора перейти от слов к делу
Выбирайте свою Суперскидку и экономьте деньги на каждой покупке
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:36
Re: Канал портала в Telegram!
Very googd Telegram channel
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