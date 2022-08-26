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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 15:40

Re: Канал портала в Telegram!

Очень полезно) спасибо)
coopermeliss
Аватар користувача
 
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  Ірина_ написав:Друзі! :)
Стартував канал Finance.ua у Telegram.
Маємо категоричний намір надавати користувачам каналу актуальну і корисну для гаманця інформацію.
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mustbe
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mustbe взяли до уваги!
Дякую!
Ірина_
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Ірина_ супер
ЮлияДанилова
 
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Ірина_
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