Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:38 Итоги: Валюта 02.11.18



По состоянию на 07.05 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 96,29 пункта.



Курс евро к доллару опускался до $1,1413 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1408 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥113,05 за доллар со ¥112,72.



Участники торгов ждут данных по безработице в США в октябре от американского министерства труда позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне сентября в 3,7%, при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 193 тысячи после увеличения на 134 тысячи месяцем ранее.



Если показатели по рынку труда будут хорошими, то курс доллара может восстановиться после недавних распродаж и возобновить свой рост.



Сильная статистика по рынку труда будут способствовать росту ожиданий трейдеров по повышению ставки Федрезервом США, что традиционно ведет к удорожанию доллара. Федрезерв в текущем году повышал ставку трижды - в марте, июне и сентябре. Рынки ожидают еще одно повышение в декабре.



Золото в четверг достигли 3-месячного максимума.

Цены на золото выросли в четверг, достигнув максимума за последние три месяца, поскольку индекс доллара резко снизился.



Сила на фондовом рынке также ограничила общий рост золота за эту неделю.

По итогам торгов на СОМЕХ золото с декабрьской поставкой выросло на $23,60, или на 1,9%, до $1238,60 за унцию, что является самым высоким закрытием с 16 июля. За неделю цены выросли на 0,5%.



За октябрь цены на золото прибавили примерно 1,6%. Это лучший месяц с июля, так как октябрьский рост произошел после шести месяцев снижений подряд.



Индекс доллара США USDX упал на 0,9% до 96,266 пункта в четверг после закрытия октября с месячным ростом на 2,1%.



Мировой спрос на золото, тем временем, вырос на 6,2 метрических тонн в годовом исчислении до 964,3 метрических тонн в третьем квартале, говорится в отчете Всемирного совета по золоту, опубликованном в четверг.



В докладе также говорится, что глобальные покупки центральными банками золота резко выросли в III квартале этого года, до самого высокого уровня за почти три года. Чистые покупки центральными банками выросли на 22% в годовом исчислении до 148,4 метрических тонн в III квартале. Это был самый высокий показатель с четвертого квартала 2015 года.



Декабрьское серебро выросло на 49,5 цента, или 3,5%, до $14,777 за унцию. Его закрытие на уровне 14,282 долл. в среду было самым низким с 18 сентября. Металл просел на 2,9% в октябре.



Декабрьский палладий вырос на 1,2% до $1 081,40 за унцию после окончания октября со снижением на 0,4%.



Январская платина выросла почти на 2,4% до $862,80 за унцию, прибавив в октябре 2,5%.



Американский доллар в четверг опустился с четырехмесячного максимума, которого он коснулся в среду, так как рост фунта и евро оказал давление на индекс доллара.

Октябрь был для индекса доллара лучшим месяцем с мая, когда его сила привела к распродаже развитых и развивающихся валют. В четверг индекс доллара USDX упал на 0,8% до 96,366 пункта.



Доллар почти не реагировал на твит президента Дональда Трампа, в котором он сказал, что у него был «длинный и очень хороший разговор» о торговле с президентом Китая Си Цзиньпином.



Фунт вечером четверга торговался на уровне четырехдневного максимума на отметке $1,2940 по сравнению с $1,2767 в конце среды в Нью-Йорке.



Рынок, который оценивал обновление политики Банка Англии, также отреагировал на сообщение Times of London, в котором сообщается, что официальные источники в правительстве Великобритании указали, что предварительная сделка по Brexit была достигнута.



Однако некоторые аналитики предупреждают о чрезмерной реакции, поскольку соглашение не было достигнуто. Хорошей новостью было то, что «Рааб рад обозначить дату в 21 ноября, когда дело будет сделано. Плохая новость в том, что политика гибкая, и это не является твердым подтверждением этого», - написал Джордан Рочестер, стратег из Nomura.



Члена правления Банка Англии единогласно проголосовали в четверг, чтобы оставить ключевую ставку кредитования Банка Англии без изменений на уровне 0,75%.

Пара евро-стерлинг снизилась на 0,6% за один евро до £0,814.



По отношению к доллару евро вырос до $1,1405 по сравнению с $1,1312 в конце среды в Нью-Йорке.



Итак, в первый день нового месяца наблюдалось ослабление курса доллара против основных валют и валют развивающихся рынков, в частности, против турецкой лиры, южноафриканского ранда. Также отмечается значительное усиление курсов фунта, сырьевых валют, драгоценных металлов. Индекс доллара упало до минимума за неделю.



На заседании Банка Англии было отмечено, что основная ставка могла бы расти несколько быстрее по сравнению с предыдущими прогнозами в случае Brexit с торговым договором. По мнению главы банка Карни, выход без договора не является наиболее вероятным сценарием.



Согласно результатам опроса агентства Reuters, экономисты ожидают усиления курса фунта примерно на 5,5,% в случае выхода Великобритании из ЕС с договором. В противном случае ожидается падение курса более чем на 6%.



Глобальный фондовый индекс All-Country World Index вырос на 0,7%. В октябре индекс упал на 7,5%, чего не наблюдалось с 2012 года. Рост фондовых индексов в США наблюдается третий день подряд, 01-го индексы выросли от 1,1% до 1,8%. Падение индекса Nasdaq в октябре стало самым значительным с 2008 года, а индекса S&P 500 - с 2011 года.



Поддержку фондовому рынку оказывает заявление президента США Трампа о том, что он очень хорошо поговорил с председателем КНР, в частности, по поводу торговли. Планируется проведение встречи двух лидеров на предстоящем саммите Большой двадцатки в конце месяца.



Фьючерс на легкую нефть в США упал на 2,7% ниже уровня $63,55 за баррель. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,020 пункта до уровня 3,140%. 3-месячная ставка LIBOR по долларам вновь выросла и достигла уровня 2,5815%, самого высокого с 2008 года.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 02 ноября понизился на 7,18 коп. и составил 65,5799 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 4,56 коп., на торгах четверга понизился на 3,91 коп., оказавшись на уровне 28,1579 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,94 коп., составил 28,1778 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.15 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась расширением спреда до 28,13/28,18 UAH/USD, намекая, тем не менее, на рост. «Намек» реализовался около 10.50 заметным подорожанием СКВ до 28,185/28,205 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых, как и ожидалось, стартовал очередной сезон репатриации дивидендов.

Вскоре к «варягам» подключились наши игроки, у которых сохранилась толика гривни. Однако, нерезиденты покинули межбанк, оставив его на попечении местных игроков и сформировав своим уходом преобладание продаж СКВ.



Логика раннего подорожания доллара на межбанке была простой: нерезиденты, получив «на руки» дивидендную гривню, решили ее конвертировать в доллар, воспользовавшись тем, что в течение предыдущих сессий с 26 октября средневзвешенный курс доллар понизился с уровня 28,3356 к отметке 28,1188 UAH/USD.

Приподняв 01-го утром действующие цены СКВ, «варяги» обеспечили «комфортные» условия продаж доллара нашими игроками, который вследствие очередной паузы в компенсации НДС Казначейством, ощущали нехватку гривни. О том, что гривни было мало, дали понять упавшие с уровня 51 117,9 млн. грн. к отметке 48 772,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных покупателей доллара на фоне дефицита нацвалюты предопределило судьбу доллара, который поэтапно терял в цене, оказавшись в полдень на цифре 28,13/28,15, а спустя час ушел на обед при уровнях 28,12/28,13 UAH/USD.



После обеда на опустевшем межбанке нисходящий тренд привел безналичную пару доллар гривня к отметке 28,11/28,14 UAH/USD, в районе которой, собственно, и закончилась первая сессия ноября.



Очередная полоса стабильности затянулась до самого завершения торгов валютного межбанка , совершив на излете сессии уже ничего не решающее падение цен: 28,100/28,125 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке 01 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1579 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,32% с 28,0672 UAH/USD до 28,1579 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 01 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на то, что Казначейство снова не оправдало ожиданий рынка, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни, у нерезидентов появился дивидендная гривня, на которую они в дебюте сессии приобрели валюту для репатриации ее на родину, обеспечив рост курса СКВ.



Во-вторых, «почин» «варягов» был поддержан нашими игроками, у которых нашлась толика нацвалюты для приобретения упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».



В-третьих, превентивно, еще во второй половине среды, ростом курса доллара «зеленых быков» межбанка поддержал наличный рынок.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, снижает ликвидность.



Во-вторых, несмотря на «усилия» нерезидентов, дефицит нацвалюты ограничил покупки упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».



В-третьих, если накануне в торгах в торгах валютного межбанка принимал участие регулятор, выкупая с рынка «лишние» доллары и добавляя туда гривневой ликвидности, нынче на межбанке НБУ, выкупившего $10,0 млн. с платформы Matching, почти не видели.



В течение 01 ноября наличная пара доллар-гривня, как и накануне, достаточно «послушно» следовала в кильватере настроений «зеленого» сектора валютного межбанка , где после 11.15 наметился разворот тренда на снижение безналичного «американца», драйвером которого стал уход с рынка нерезидентов, на старте сессии скупавших доллар для репатриации дивидендов. Покупатели СКВ покинули межбанк, а оставшиеся там игроки ввиду нехватки гривни на текущие расходы аккуратно продавали СКВ ради нацвалюты, вернув на рынок «медвежий» тренд, который с непродолжительными перерывами на стабильность затянулся до самого закрытия торгов валютного межбанка .



Эти настроения транслировались на наличный рынок его клиентами, операции которых и обеспечили внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.



Более сдержанные внутридневные потери наличного доллара, чем его безналичного «родственника» поясняются вышеупомянутой сменой тренда с «медвежьего» на «бычий» рынка «зеленого» безнала. Средневзвешенный курс «американца» на межбанке нынче прибавил 3,91 коп., несмотря на наблюдавшуюся с 11.15 до самого финиша торгов коррекцию текущих цен безналичного доллара.



Кроме того, субъекты наличного рынка ждут повторения выхода на торговую площадку валютного межбанка нерезидентов с покупками СКВ. Сезон репатриации дивидендов «варягами» редко исчерпывается одной сессией.

Кроме того, не будем забывать, что «в запасе» «зеленых быков» межбанка незавершенная Казначейством компенсация НДС.



За исключением Запорожья, рынок которого завершил торги четверга «перекосом» в направлении клиентского спроса, который, подозреваю, запорожцы и спровоцировали, понизив после обеда цену бидов и оферов в паре доллар-гривня, на рынках остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) торги 01 ноября завершились в балансе спрос/предложение, обеспечив повторение оборотами состоявшихся сделок показателей предыдущей сессии.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 1,0-2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Запорожье, Харьков), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Киев, Одесса). Позиция «предложение» за сутки потеряла 1,0-3,0 коп.



Касательно «прогноза» «неформального» наличного рынка для ближайшей сессии межбанка, полагаю, нелишне напомнить, что состоявшееся после обеда среды подорожание наличного доллара которое было подхвачено в первой половине валютного межбанка в четверг подтвердило обоснованность использования тренда наличной пары доллар-гривня в качестве «анонса» для «сюжета» торгов «зеленым» безналом.

Нынче наличный доллар вяло снижался в цене, намекая тем самым на очередную смену тренда для средневзвешенного курса безналичного «американца». Хотя, представляется, вышеупомянутая «недокомпенсированность» НДС Казначейством, незавершенность сезона репатриации дивидендов нерезидентами в комплекте с «пятничным синдромом» вряд ли допустят возвращение на торги безналичным «американцем» «зеленых медведей». Во всяком случает, в отношении средневзвешенного курса доллар.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 01 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 01 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,13/28,19 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на настроения клиентов, внимавших откату безналичного доллара на межбанке после 11.17 Киева, вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду в менее значимых оферах в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 01 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 1,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,13/28,19 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 01-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной часть сессии нуждался в ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей после 11.17 Киева коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходима для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» характера рынка.



Пытаясь реализовать только что перечисленные цели оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра возобновили очень медленную нисходящую динамику цен в паре доллар-гривня, отвечая на пролонгацию снижения курса «американца» на торгах валютного межбанка.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 01 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 31 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 ноября уровнями 32,07/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение четверга двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 7,0 коп., позиция «предложение» поднялась на 5,0-8,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 01-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, поднимая в течение четверга более значимые биды наличного евро, учли стартовавшее еще на азиатской сессии рынка forex ралли пары евродоллар, которое затянулось до американских торгов, обеспечив в период с 03.00 до 19.30 Киева подъем евро с уровня $1,1315 к отметке $1,1427.



При этом наши валютчики учли внутридневной откат наличного доллара, достаточно скромно приподняв лишь одну позицию наличной пары евро-гривня.



В который раз повторим старую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1342 к $1,1397, прибавив в течение этого промежутка времени заметные 55 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли этот «привес», приподняв более значимые биды в течение четверга, не забывая, что перспективы для евро далеки от радужных, несмотря на состоявшееся 01-го ралли.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 01 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1312 пара евро-доллар уже с 02.00 Киева инициировала ралли, которое, как мы указывали выше, затянулось до 19.30 Киева, «вознеся» евро в указанный час до уровня $1,1427.



Ралли проходило поэтапно, с перерывами на периоды стабильности, исчерпавшись около 20.45 Киева коррекцией в диапазон $1,1405-1,1415, который пара не покидала до 21.10...



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара резко упал против основных валют на азиатской сессии рынка Forex. Этому процессу способствовало несколько информационных сообщений.



Согласно информации газеты FT, премьер-министр Великобритании Мэй достигла соглашения с ЕС по взаимным условиям предоставления финансовых услуг после Брексита. Это означает, что британские финансовые компании сохранят доступ на европейский рынок. Данное сообщение способствовало укреплению, как курса фунта, так и курса евро.



Курс пары евро-доллар по состоянию на 13.30 Киева вырос с уровня $1,1312 до $1,1386.



Пара фунт-доллар поднялась на 150 пунктов до отметки $1,2918.



Курс пары австралийский доллар-доллар США вырос в четверг почти на 90 пунктов до отметки $0,7163. Поддержку курсу австралийского доллара оказали данные в Австралии, торговый баланс страны за сентябрь значительно превысил прогнозируемый уровень.



Согласно сообщению агентства Bloomberg, руководство Китая готово принять дополнительные меры по стимулированию экономики, которые бы включали в себя повышение ликвидности на финансовых рынках, снижение налогов и адресная помощь экспортным компаниям. Данные меры будут реакцией на признаки замедления темпов экономического роста и снижения уровня деловой активности.



Курс пары доллар-юань упал 01-го с отметки 6,9789 до 6,9426.



Курс доллара США снижается в ходе торгов на европейской сессии рынка Forex в четверг с максимума за 17 месяцев на фоне спроса на европейские активы.



Евро к 15.05 Киева поднялся до $1,1396 с $1,1312 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс евро поднялся до ¥128,52 по сравнению со ¥127,76 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара снизился до ¥112,82 против ¥112,94 в среду.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,6%.



Октябрь стал для американской нацвалюты лучшим месяцем с мая текущего года: индекс ICE U.S. Dollar увеличился на 2,1%. Меж тем евро упал на 2,5%, свидетельствуют данные «Итогов».



Фунт стерлингов усилил подъем к доллару до 1,2% и стоил около $1,2920 против $1,2766 днем ранее.



Как мы указали выше, участники рынка Forex отреагировали на заявления Банка Англии о возможном перегреве британской экономики начиная со следующего года, который может потребовать более быстрого повышения процентных ставок ЦБ.



Стало быть, вечером 31-го, около 20.00 Киева пара евро-доллар показала минимум на отметке $1,1301, но уже утром в четверг начался рост. К текущему моменту (21.10 Киева) пара превысила отметку $1,1405.



Падение доллара аналитические ленты склонны объяснять ростом аппетитов к риску.



В самом деле, американский фондовый рынок растет третий день подряд (+0,86% по индексу Dow Jones на указанное время), однако в предыдущие два дня рост американского рынка евро совсем не помогал.



Кроме того, профильные аналитики также пишут, что поддержку аппетитам к риску оказало сообщение президента США Трампа в твиттере о том, что у него был «долгий и хороший разговор с президентом Китая Си Цзиньпинем... с большим акцентом на торговле». Трамп сообщает, что «дискуссии проходят прекрасно».

Какой-то закономерный итог этих переговоров можно ожидать на встрече Трампа с Си Цзиньпинем на саммите G20 в Аргентине (пройдет 30 ноября – 1 декабря).



Впрочем, твит Трампа появился уже после того, как парой евро-доллар была показана отметка $1,14.



Также рост евро и в большей степени фунта стерлингов можно объяснять прогрессом в вопросах Brexit, однако нет четкой временной привязки между какими-либо новостями по Brexit и ростом евро в четверг.



Мы как и прежде, полагаем, что случившийся рост евро имеет исключительно спекулятивное «происхождение».



Крупные игроки перестали играть на понижение евро перед предстоящими на следующей неделе выборами в США и заседанием FOMC ФРС.



Мы и ранее на этих страницах предполагали, что снижение пары евро-доллар остановится с тем, чтобы перед этими важными событиями евро «законсолидировался», предположительно в диапазоне $1.1330 и $1,1430.



Последний уровень – это минимум от 9 и 19 октября, а также максимум от 25 октября. Теперь эта бывшая поддержка стала уровнем сопротивления и за ней размещаются стопы у «медведей» по евро.



Несмотря на очень продолжительное ралли пары евро-доллар, состоявшееся в этот четверг, есть определенная уверенность, что евро не сможет в ближайшее время пробить отметку $1,1430.

Серьезные игроки рынка forex дадут стопам за этой отметкой накопиться еще больше. С тем, чтобы по итогам заседания FOMC ФРС на следующей неделе вызвать их срабатывание (и рост евро-доллара вплоть до $1,15).



И лишь после этого следует ожидать возобновления «генерального» тренда на падение пары евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,07/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 7,0 коп. спросу и повысившемуся на 5,0-8,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 ноября по спросу и по предложению не изменились.



[color=#008000]Своим ранним появлением на отечественном валютном межбанке с покупками СКВ в рамках стартовавшего очередного сезона репатриации дивидендов нерезиденты обеспечили смену тренда в безналичной паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий».

В дальнейшем страдавшие от нехватки гривни участники торгов понизили текущие цены «зеленого» безнала, однако, как говорится в популярном фольклоре, «осадочек остался». Покупки валюты «варягами» развернули межбанк вверх и повысили средневзвешенный курс доллар.



Заметим, что это произошло на фоне сохранения проблем с гривневой ликвидностью. И это, полагаю, «смягчило» разворот, избежав ненужного скачка курса безналичного доллара.



Нелишне напомнить, что это появление на рынке «зеленых быков» было сформировано затянувшимся с 26 октября откатом долларовых цен по средневзвешенному курсу на межбанке . Нерезиденты, появившиеся 01-го на рынке стали триггером, давшим старт к развороту пары доллар-гривня к росту.



Во-вторых, признаки смены тренда на торгах валютного межбанка появились во второй половине среды на наличном рынке, где активизировались клиентские покупки СКВ, подтверждая авторитет этого источника прогноза для межбанка на ближайшие торги.[



Полагаю, вернувшиеся на межбанк «зеленые быки» сохранят там свое присутствие в течение пары-тройки сессий, пока «варяги» будут конвертировать дивидендную гривню в более надежную валюту, репатриируя СКВ на родину.



Аналогичное настроение будет наблюдаться и на наличном рынке.



Восходящий тренд рынка наличного и безналичного долларов на ближайших торгах будет поддерживаться пресловутым «пятничным синдромом» и появлением на рынке остатков компенсации НДС от Казначейства.



Возможно, это доминирование «быков» на межбанке и на наличном рынке прервется с 06-07 ноября. С появлением на рынке приличных объемов экспортной выручки от нашего агросектора./color]



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.05 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно прибавил в цене, оказавшись на уровне 28,16/28,19 UAH/USD.



Полагаю, для этого были причины. Например, эта.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса, поясняющего утренний рост цен безналичного «американца» на межбанке .



Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство возобновило компенсировать НДС небольшими порциями.



К 10.34 стараниями появившихся на межбанковском рынке продавцов СКВ, котировки доллара сузили спред до 28,16/28,18 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия сделок.



Около 10.57 Киева активность продавцов СКВ на межбанке выросла, заставив курс доллара упасть к 28,12/28,15 UAH/USD, давая шанс регулятору снова пополнить свои «закрома».



По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.



На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.



Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась

признаков стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривни бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.



Остается констатировать, что ранний выход нерезидентов с покупками СКВ под репатриацию дивидендов снова сыграл злую шутку с остальными участниками валютного межбанка. Как мы указывали в предыдущем обзоре, действия «варягов» на межбанке во время сезона репатриации дивидендов напоминают тактику викингов, совершавших молниеносные набеги с воды и, как правило, не задерживались на территории разграбленного населенного пункта.

В пятницу наши игроки явно опоздали с выходом на межбанк, появившись там к шапочному разбору, когда нерезиденты уже завершили покупки. Это опоздание в комплекте с другими обстоятельствами, среди которых можно упомянуть коррекцию доллара на мировом рынке forex, уронили пару доллар-гривня в дополуденную часть торгов.



К полудню рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» по состоянию на 12.12 все еще пребывали на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,89 коп., составив 28,1389 UAH/USD.



Около 12.46 на валютном межбанке в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» перед выходными в «старый надежный» доллар, покупки которого приподняли цену «американца» на межбанке к 28,12/28,15 UAH/USD.



По состоянию на 13.03 покупатели СКВ «под давлением» «пятничного синдрома» покинули рынок, оставив его «на растерзание» продавцов. Это вызвало в секторе доллара на межбанке рецидив коррекции, уронивший обе позиции «американца» к отметке 28,090/28,115 UAH/USD.

На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 01 ноября по спросу вырос на 10,- коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 01 ноября по обеим позициям не

изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1408, повысившись до $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1433 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).



На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).



На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.



На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.



По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, позволившее в паре доллар-гривня сузить спред за счет снижения оферов: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,19 UAH/USD, евро – 32,15/32,25 UAH/EUR, рубль 0,424/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,09/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,09/28,15 UAH/USD, евро (опт) 32,07/32,20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,07/32,20 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,15 UAH/USD, розница – 28,07/28,20 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,18 UAH/USD; евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,423/0,426 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара в пятницу утром почти не изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда. В четверг индекс доллара USDX упал на 0,8% до 96,366 пункта.Доллар почти не реагировал на твит президента Дональда Трампа, в котором он сказал, что у него был «длинный и очень хороший разговор» о торговле с президентом Китая Си Цзиньпином.Фунт вечером четверга торговался на уровне четырехдневного максимума на отметке $1,2940 по сравнению с $1,2767 в конце среды в Нью-Йорке.Рынок, который оценивал обновление политики Банка Англии, также отреагировал на сообщение Times of London, в котором сообщается, что официальные источники в правительстве Великобритании указали, что предварительная сделка по Brexit была достигнута.Однако некоторые аналитики предупреждают о чрезмерной реакции, поскольку соглашение не было достигнуто. Хорошей новостью было то, что «Рааб рад обозначить дату в 21 ноября, когда дело будет сделано. Плохая новость в том, что политика гибкая, и это не является твердым подтверждением этого», - написал Джордан Рочестер, стратег из Nomura.Члена правления Банка Англии единогласно проголосовали в четверг, чтобы оставить ключевую ставку кредитования Банка Англии без изменений на уровне 0,75%.Пара евро-стерлинг снизилась на 0,6% за один евро до £0,814.По отношению к доллару евро вырос до $1,1405 по сравнению с $1,1312 в конце среды в Нью-Йорке.Итак, в первый день нового месяца наблюдалось ослабление курса доллара против основных валют и валют развивающихся рынков, в частности, против турецкой лиры, южноафриканского ранда. Также отмечается значительное усиление курсов фунта, сырьевых валют, драгоценных металлов. Индекс доллара упало до минимума за неделю.На заседании Банка Англии было отмечено, что основная ставка могла бы расти несколько быстрее по сравнению с предыдущими прогнозами в случае Brexit с торговым договором. По мнению главы банка Карни, выход без договора не является наиболее вероятным сценарием.Согласно результатам опроса агентства Reuters, экономисты ожидают усиления курса фунта примерно на 5,5,% в случае выхода Великобритании из ЕС с договором. В противном случае ожидается падение курса более чем на 6%.Глобальный фондовый индекс All-Country World Index вырос на 0,7%. В октябре индекс упал на 7,5%, чего не наблюдалось с 2012 года. Рост фондовых индексов в США наблюдается третий день подряд, 01-го индексы выросли от 1,1% до 1,8%. Падение индекса Nasdaq в октябре стало самым значительным с 2008 года, а индекса S&P 500 - с 2011 года.Поддержку фондовому рынку оказывает заявление президента США Трампа о том, что он очень хорошо поговорил с председателем КНР, в частности, по поводу торговли. Планируется проведение встречи двух лидеров на предстоящем саммите Большой двадцатки в конце месяца.Фьючерс на легкую нефть в США упал на 2,7% ниже уровня $63,55 за баррель. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,020 пункта до уровня 3,140%. 3-месячная ставка LIBOR по долларам вновь выросла и достигла уровня 2,5815%, самого высокого с 2008 года.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,32% с 28,0672 UAH/USD до 28,1579 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 01 октября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 01 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, несмотря на то, что Казначейство снова не оправдало ожиданий рынка, перенеся компенсацию НДС на более поздние сроки и сохранив на рынке дефицит гривни, у нерезидентов появился дивидендная гривня, на которую они в дебюте сессии приобрели валюту для репатриации ее на родину, обеспечив рост курса СКВ.Во-вторых, «почин» «варягов» был поддержан нашими игроками, у которых нашлась толика нацвалюты для приобретения упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».В-третьих, превентивно, еще во второй половине среды, ростом курса доллара «зеленых быков» межбанка поддержал наличный рынок.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 01 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, снижает ликвидность.Во-вторых, несмотря на «усилия» нерезидентов, дефицит нацвалюты ограничил покупки упавшего за несколько предыдущих сессий в цене «американца».В-третьих, если накануне в торгах в торгах валютного межбанка принимал участие регулятор, выкупая с рынка «лишние» доллары и добавляя туда гривневой ликвидности, нынче на межбанке НБУ, выкупившего $10,0 млн. с платформы Matching, почти не видели.В течение 01 ноября наличная пара доллар-гривня, как и накануне, достаточно «послушно» следовала в кильватере настроений «зеленого» сектора валютного межбанка , где после 11.15 наметился разворот тренда на снижение безналичного «американца», драйвером которого стал уход с рынка нерезидентов, на старте сессии скупавших доллар для репатриации дивидендов. Покупатели СКВ покинули межбанк, а оставшиеся там игроки ввиду нехватки гривни на текущие расходы аккуратно продавали СКВ ради нацвалюты, вернув на рынок «медвежий» тренд, который с непродолжительными перерывами на стабильность затянулся до самого закрытия торгов валютного межбанка .Эти настроения транслировались на наличный рынок его клиентами, операции которых и обеспечили внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.Более сдержанные внутридневные потери наличного доллара, чем его безналичного «родственника» поясняются вышеупомянутой сменой тренда с «медвежьего» на «бычий» рынка «зеленого» безнала. Средневзвешенный курс «американца» на межбанке нынче прибавил 3,91 коп., несмотря на наблюдавшуюся с 11.15 до самого финиша торгов коррекцию текущих цен безналичного доллара.Кроме того, субъекты наличного рынка ждут повторения выхода на торговую площадку валютного межбанка нерезидентов с покупками СКВ. Сезон репатриации дивидендов «варягами» редко исчерпывается одной сессией.Кроме того, не будем забывать, что «в запасе» «зеленых быков» межбанка незавершенная Казначейством компенсация НДС.За исключением Запорожья, рынок которого завершил торги четверга «перекосом» в направлении клиентского спроса, который, подозреваю, запорожцы и спровоцировали, понизив после обеда цену бидов и оферов в паре доллар-гривня, на рынках остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) торги 01 ноября завершились в балансе спрос/предложение, обеспечив повторение оборотами состоявшихся сделок показателей предыдущей сессии.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 1,0-2,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Запорожье, Харьков), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Киев, Одесса). Позиция «предложение» за сутки потеряла 1,0-3,0 коп.Касательно «прогноза» «неформального» наличного рынка для ближайшей сессии межбанка, полагаю, нелишне напомнить, что состоявшееся после обеда среды подорожание наличного доллара которое было подхвачено в первой половине валютного межбанка в четверг подтвердило обоснованность использования тренда наличной пары доллар-гривня в качестве «анонса» для «сюжета» торгов «зеленым» безналом.Нынче наличный доллар вяло снижался в цене, намекая тем самым на очередную смену тренда для средневзвешенного курса безналичного «американца». Хотя, представляется, вышеупомянутая «недокомпенсированность» НДС Казначейством, незавершенность сезона репатриации дивидендов нерезидентами в комплекте с «пятничным синдромом» вряд ли допустят возвращение на торги безналичным «американцем» «зеленых медведей». Во всяком случает, в отношении средневзвешенного курса доллар.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 01 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 01 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,13/28,19 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,426 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на настроения клиентов, внимавших откату безналичного доллара на межбанке после 11.17 Киева, вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду в менее значимых оферах в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения.Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.В течение 01 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера стали ниже на 1,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,13/28,19 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 01-го в равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной часть сессии нуждался в ценовой поддержке. Цены оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей после 11.17 Киева коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходима для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» характера рынка.Пытаясь реализовать только что перечисленные цели оптовики-«неформалы» Днепра к 12.20 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.После обеда оптовики Днепра возобновили очень медленную нисходящую динамику цен в паре доллар-гривня, отвечая на пролонгацию снижения курса «американца» на торгах валютного межбанка.В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, что в свою очередь обеспечило обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.На протяжении 01 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.По сравнению с закрытием 31 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера потеряли 1,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 01 ноября уровнями 32,07/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение четверга двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 7,0 коп., позиция «предложение» поднялась на 5,0-8,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 01-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.Иначе говоря, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.Однако, наши дилеры, поднимая в течение четверга более значимые биды наличного евро, учли стартовавшее еще на азиатской сессии рынка forex ралли пары евродоллар, которое затянулось до американских торгов, обеспечив в период с 03.00 до 19.30 Киева подъем евро с уровня $1,1315 к отметке $1,1427.При этом наши валютчики учли внутридневной откат наличного доллара, достаточно скромно приподняв лишь одну позицию наличной пары евро-гривня.В который раз повторим старую сентенцию о том, что, как и ранее, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,07/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной двухкопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложениюТорги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,426 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 7,0 коп. спросу и повысившемуся на 5,0-8,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 ноября по спросу и по предложению не изменились.Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.05 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно прибавил в цене, оказавшись на уровне 28,16/28,19 UAH/USD.Полагаю, для этого были причины. Например, эта.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса, поясняющего утренний рост цен безналичного «американца» на межбанке .Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 772,0 млн. грн. к отметке 49 582,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство возобновило компенсировать НДС небольшими порциями.К 10.34 стараниями появившихся на межбанковском рынке продавцов СКВ, котировки доллара сузили спред до 28,16/28,18 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия сделок.Около 10.57 Киева активность продавцов СКВ на межбанке выросла, заставив курс доллара упасть к 28,12/28,15 UAH/USD, давая шанс регулятору снова пополнить свои «закрома».По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождаласьпризнаков стабильности рынка гривневого ресурса.Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривни бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.Остается констатировать, что ранний выход нерезидентов с покупками СКВ под репатриацию дивидендов снова сыграл злую шутку с остальными участниками валютного межбанка. Как мы указывали в предыдущем обзоре, действия «варягов» на межбанке во время сезона репатриации дивидендов напоминают тактику викингов, совершавших молниеносные набеги с воды и, как правило, не задерживались на территории разграбленного населенного пункта.В пятницу наши игроки явно опоздали с выходом на межбанк, появившись там к шапочному разбору, когда нерезиденты уже завершили покупки. Это опоздание в комплекте с другими обстоятельствами, среди которых можно упомянуть коррекцию доллара на мировом рынке forex, уронили пару доллар-гривня в дополуденную часть торгов.К полудню рынок безналичного доллара сбалансировался, котировки «американца» по состоянию на 12.12 все еще пребывали на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 3,89 коп., составив 28,1389 UAH/USD.Около 12.46 на валютном межбанке в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» перед выходными в «старый надежный» доллар, покупки которого приподняли цену «американца» на межбанке к 28,12/28,15 UAH/USD.По состоянию на 13.03 покупатели СКВ «под давлением» «пятничного синдрома» покинули рынок, оставив его «на растерзание» продавцов. Это вызвало в секторе доллара на межбанке рецидив коррекции, уронивший обе позиции «американца» к отметке 28,090/28,115 UAH/USD.На этой цифре остальные участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 01 ноября по спросу вырос на 10,- коп., прибавив 5,0 коп. по предложению.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 01 ноября по обеим позициям неизменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1408, повысившись до $1,1443 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1433 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).На открытии торгов 02 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 3,0-5,0 коп., предложение упало на 4,0-6,0 коп.), евро – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 ноября спрос и офера прибавили по 5,0-10 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга обе позиции не изменились).На старте торгов 02 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.На 12.16 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия (28,09/28,15 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR). Поводом для ценовой стабильности в столице стала текущая сбалансированная, хотя и довольно вялая торговля валютой.По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о прежнем настроении – здесь сохранилось равновесие покупок и продаж валюты, позволившее в паре доллар-гривня сузить спред за счет снижения оферов: 28,10/28,16 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

