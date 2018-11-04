Найбільше українців потрапляє в трудове рабство в РФ і...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Беги, Форрест, беги! Как раз там таких и разводят, кто верит в такие зарплаты.
Чего вы так возбудились, вам так платить не будут, если вы не коренной немец Из всего текста мне была интересна эта строка (С украинцами держащими фирмы в Польше лучше не работать - кинут 100%.) А вам только деньги снятся
tigr-uu написав:Чего вы так возбудились, вам так платить не будут, если вы не коренной немец
Коренные за половину рады работать, да не всем везёт, тем более восточным в каком-то Дрездене. У меня дочь в Гамбурге сейчас живёт. Универ в Берлине вместе с мужем (западный немец) закончила. Они только мечтают о таких зарплатах.
Востаннє редагувалось Попаданец в Пон 05 лис, 2018 09:22, всього редагувалось 1 раз.