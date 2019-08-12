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Finance.ua: Все, що потрібно
знати про кредит у Приватбанку

Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:40

Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку

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Приватбанк - найбільший український банк. Зручний інтернет-банкінг і розгорнута інфраструктура зробили його ключовим постачальником фінансових послуг для українців. Сьогодні ними користуються десятки мільйонів клієнтів. Перше, що спадає на думку, коли потрібно переказати гроші на чиюсь картку, оплатити комуналку, оформити депозит або кредит - це звернутися в "Приват". Сьогодні ми поговоримо про кредити, які можна взяти в Приватбанку, і про те, що потрібно про них знати.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 19:08

Дуже цікаво. Приватбанк звичайно видаэ кредити на однакових умовах для всіх
dogma911015
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:06

А как начисляются проценты, если снимать наличные с карты "универсальная "? Это если я не смогу, до 25 числа, погасит долг.
pokutny1980
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 06:42

Re: Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватба

pokutny1980, например, у вас льготный период заканчивается 25 ноября.

До этого числа включительно Вам необходимо внести на карту минимум 5% от образовавшейся задолженности на начало ноября. Это обязательное условие, чтобы сохранить процентную ставку на уровне 3,5–3,6% без получения штрафов.
В конце ноября банк начислит проценты на максимальную сумму задолженности по каждому дню начиная с 1 октября.

Проценты начисляют по формуле:
S * D * 3,5–3,6% * 12 ÷ 365,
где S — максимальная сумма задолженности на день;
D — количество таких дней с такой суммой задолженности;
3,5–3,6% — месячная процентная ставка по карте;
12 — количество месяцев в году;
365 — количество дней в году.

Пример расчета представлен на сайте банка:
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 07:54

А что это за сайт "быстрый кредит" от приватбанк? Тут можно брать кредит ? Или тут большие проценты ?
https://credit.privatbank.ua/ru
pokutny1980
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