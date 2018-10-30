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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:44

  Tabak написав:Продолжайте радоватся праву платить налоги
это не право, это обязанность :wink:
вот потому, что пОляк с немцем осознают и принимают эту обязанность (уплатить налоги, сбор за утилизацию авто, техосмотр и т.п.), они и сбрасывают свой хлам по-дешевке хитромудрому украинцу, у которого хата с краю, но дорогу до хаты правительство сделать обязано.
а тот же новый Renault Kadjar стоит одинаково - и в Польше, и в Украине. это если ты о ценах на авто и растаможке "поговорить" хочешь.
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:06

  Pegasmaster написав:
  Tabak написав:Молодцы.хоть кто то в стране может отстаивать свои права.

это какие права? право не платить налоги?
сначала налоги всю жизнь не платят, а потом удивляются, что дорог нет, медицины, и пенсия маленькая.

Почему "заводы-пароходы", и даже пустые ТЦ в райцентрах переписываются из офшора в офшор без уплаты налогов?
И почему "пересичный" не может иметь офшор для своей машины при неадекватных условиях легального ввоза?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:14

Шел 5 год революции ... ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:18

  Tabak написав:Продолжайте радоватся праву платить налоги

Оплата налогов - єто не право, а долг. Перед пенсионером, полицейским, поржарным, пограничником, солдатом, учителем, врачом.
За твои 25 лет "платил налоги" тебе граждане могут полюнуть в лицо, потомоу что ты не удосужился до 2014 года заставить поменяться государство, а сейчас спрашиваешь с тех, кто принес тебе на блюдечке проевропейское государство, "где инфраструктура?", которую ты профукал заставлять делать 25 лет. Тебя ничего не интересовало, а сейчас, на старости -ностальгия по совку, и ненависть к Украине. Иди ты лесом!
А дорог сейчас делается столько в Украине, соколько не делалось никогда.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:22

  Вкладчик1234 написав:
  Pegasmaster написав:
  Tabak написав:Молодцы.хоть кто то в стране может отстаивать свои права.

это какие права? право не платить налоги?
сначала налоги всю жизнь не платят, а потом удивляются, что дорог нет, медицины, и пенсия маленькая.

Почему "заводы-пароходы", и даже пустые ТЦ в райцентрах переписываются из офшора в офшор без уплаты налогов?
И почему "пересичный" не может иметь офшор для своей машины при неадекватных условиях легального ввоза?

Только дурак будет приводить в пример дурака, чтобы оправдывать свое право срать на пол.
На сколкьо нужно быть неумным в наши то годы, чтобы добиваться анархии в своей стране? Ответом может быть только то, что ты не в этой стране живешь.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:26

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  Вкладчик1234 написав:Почему "заводы-пароходы", и даже пустые ТЦ в райцентрах переписываются из офшора в офшор без уплаты налогов?

если у вас есть конкретные факты нарушений, передавайте ваши материалы в компетентные органы. если это вопрос ко мне, то я ж откуда знаю.
  Вкладчик1234 написав:И почему "пересичный" не может иметь офшор для своей машины при неадекватных условиях легального ввоза?

ну тогда не нойте насчёт дорог, пенсий, медицины. государство у нас бедное, сколько налогов заплатили, на то и живите.
кстати, по первому вопросу скорее всего всё законно, а по второму надо было сначала законы(акцизы, налоги) менять, а только потом тачки завозить. просто получается, что кто платит налоги, и живет по законам, тот лошара, а б*** герои-активисты-борцуны за права.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:32

Pegasmaster Вмешаюсь в ваш разговор. Что до "компетентных органов" то их компетенция как бы не очень. Что до второй части то распределение бюджетных средств у нас тоже как бы хромает, вон 500 млн. на покрытие убытков шахт, первое что попалось.

Ну а что до евроблях, согласно действующего законодательства, вперед и с песней ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:32

  Pegasmaster написав:если у вас есть конкретные факты нарушений, передавайте ваши материалы в компетентные органы. если это вопрос ко мне, то я ж откуда знаю.

Аналогично я вам советую делать при виде авто с европейской регистрацией
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:39

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  Вкладчик1234 написав:Аналогично я вам советую делать при виде авто с европейской регистрацией

зачем мне вообще что-то делать при виде авто с еврорегистрацией?
это вопросы к полиции. авто на штрафплощадку и вперед доплачивать налоги.
еще раз - не нравятся налоги - сначала меняйте законы, потом завозите тачки.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:42

  Pegasmaster написав:еще раз - не нравятся налоги - сначала меняйте законы, потом завозите тачки.

Ещё раз: видите нарушение закона - обращайтесь в компетентные органы

  Pegasmaster написав:зачем мне вообще что-то делать при виде авто с еврорегистрацией?
это вопросы к полиции. авто на штрафплощадку и вперед доплачивать налоги.

Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")? Это вопрос к компетентным органам. Пусть арестовывают, продают с аукциона, и перечисляют налоги и штрафы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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