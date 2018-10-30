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Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:44
Tabak написав:
Продолжайте радоватся праву платить налоги
это не право, это обязанность
вот потому, что пОляк с немцем осознают и принимают эту обязанность (уплатить налоги, сбор за утилизацию авто, техосмотр и т.п.), они и сбрасывают свой хлам по-дешевке хитромудрому украинцу, у которого хата с краю, но дорогу до хаты правительство сделать обязано.
а тот же новый Renault Kadjar стоит одинаково - и в Польше, и в Украине. это если ты о ценах на авто и растаможке "поговорить" хочешь.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:06
Pegasmaster написав: Tabak написав:
Молодцы.хоть кто то в стране может отстаивать свои права.
это какие права? право не платить налоги?
сначала налоги всю жизнь не платят, а потом удивляются, что дорог нет, медицины, и пенсия маленькая.
Почему "заводы-пароходы", и даже пустые ТЦ в райцентрах переписываются из офшора в офшор без уплаты налогов?
И почему "пересичный" не может иметь офшор для своей машины при неадекватных условиях легального ввоза?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:14
Шел 5 год революции ...
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Igorten
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:18
Tabak написав:
Продолжайте радоватся праву платить налоги
Оплата налогов - єто не право, а долг. Перед пенсионером, полицейским, поржарным, пограничником, солдатом, учителем, врачом.
За твои 25 лет "платил налоги" тебе граждане могут полюнуть в лицо, потомоу что ты не удосужился до 2014 года заставить поменяться государство, а сейчас спрашиваешь с тех, кто принес тебе на блюдечке проевропейское государство, "где инфраструктура?", которую ты профукал заставлять делать 25 лет. Тебя ничего не интересовало, а сейчас, на старости -ностальгия по совку, и ненависть к Украине. Иди ты лесом!
А дорог сейчас делается столько в Украине, соколько не делалось никогда.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:22
Вкладчик1234 написав: Pegasmaster написав: Tabak написав:
Молодцы.хоть кто то в стране может отстаивать свои права.
это какие права? право не платить налоги?
сначала налоги всю жизнь не платят, а потом удивляются, что дорог нет, медицины, и пенсия маленькая.
Почему "заводы-пароходы", и даже пустые ТЦ в райцентрах переписываются из офшора в офшор без уплаты налогов?
И почему "пересичный" не может иметь офшор для своей машины при неадекватных условиях легального ввоза?
Только дурак будет приводить в пример дурака, чтобы оправдывать свое право срать на пол.
На сколкьо нужно быть неумным в наши то годы, чтобы добиваться анархии в своей стране? Ответом может быть только то, что ты не в этой стране живешь.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:26
Вкладчик1234 написав:
Почему "заводы-пароходы", и даже пустые ТЦ в райцентрах переписываются из офшора в офшор без уплаты налогов?
если у вас есть конкретные факты нарушений, передавайте ваши материалы в компетентные органы. если это вопрос ко мне, то я ж откуда знаю.
Вкладчик1234 написав:
И почему "пересичный" не может иметь офшор для своей машины при неадекватных условиях легального ввоза?
ну тогда не нойте насчёт дорог, пенсий, медицины. государство у нас бедное, сколько налогов заплатили, на то и живите.
кстати, по первому вопросу скорее всего всё законно, а по второму надо было сначала законы(акцизы, налоги) менять, а только потом тачки завозить. просто получается, что кто платит налоги, и живет по законам, тот лошара, а б*** герои-активисты-борцуны за права.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:32
Pegasmaster
Вмешаюсь в ваш разговор. Что до "компетентных органов" то их компетенция как бы не очень. Что до второй части то распределение бюджетных средств у нас тоже как бы хромает, вон 500 млн. на покрытие убытков шахт, первое что попалось.
Ну а что до евроблях, согласно действующего законодательства, вперед и с песней
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:32
Pegasmaster написав:
если у вас есть конкретные факты нарушений, передавайте ваши материалы в компетентные органы. если это вопрос ко мне, то я ж откуда знаю.
Аналогично я вам советую делать при виде авто с европейской регистрацией
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:39
Вкладчик1234 написав:
Аналогично я вам советую делать при виде авто с европейской регистрацией
зачем мне вообще что-то делать при виде авто с еврорегистрацией?
это вопросы к полиции. авто на штрафплощадку и вперед доплачивать налоги.
еще раз - не нравятся налоги - сначала меняйте законы, потом завозите тачки.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:42
Pegasmaster написав:
еще раз - не нравятся налоги - сначала меняйте законы, потом завозите тачки.
Ещё раз: видите нарушение закона - обращайтесь в компетентные органы
Pegasmaster написав:
зачем мне вообще что-то делать при виде авто с еврорегистрацией?
это вопросы к полиции. авто на штрафплощадку и вперед доплачивать налоги.
Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")? Это вопрос к компетентным органам. Пусть арестовывают, продают с аукциона, и перечисляют налоги и штрафы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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