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Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:19
Эти акции жуликов на евробляхах - показатель бессилия правительства.
Наша страна почему-то вообще всегда очень толерантна к хитровымудренным персонажам. За неуплату коммунальных платежей не выселяют, х****** не трогают.
За все расплачиваются допропорядочные граждане.
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Tolevas
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