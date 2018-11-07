Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 07.11.18 Итоги: Валюта 07.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 07 лис, 2018 13:45 Итоги: Валюта 07.11.18



По состоянию на 7.55 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $3,5, или на 0,29%, до $1229,9 за унцию.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,38% - до $14,55 за унцию.



Основным фактором, который оказывает поддержку стоимости драгоценного металла в среду, является снижающийся к евро и иене курс доллара.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 96,05 пункта.



Ослабление курса доллара происходит, в свою очередь, в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.



«Если на выборах не будет никаких сюрпризов, то стоимость золота будет держаться в диапазоне $1215-1235 за унцию», - сказал вице-президент Dillon Gage Metals Уолтер Пехович.



Курс доллара в среду утром снижается к большинству мировых валют на фоне перспективы победы демократов на выборах в палату представителей конгресса США.



По состоянию на 07.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1454 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1427 за евро.



Курс доллара к иене опускался до ¥113,28 за доллар со ¥113,44.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,36%, до 95,97 пункта.



В центре внимания мировых рынков находятся промежуточные выборы в США и сообщения в СМИ о предварительных результатах. В ходе выборов переизбирается на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, в том числе в сенате 51 против 49 мест, а в палате 235 против 193 (семь мест вакантны).



По прогнозам СМИ, демократы выиграют выборы в палату представителей конгресса США впервые за восемь лет. В частности, демократы могут получить в новом составе палаты представителей США до 238 мест из 435, а республиканцы - до 206. Если это произойдет, демократы смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов конгресса.



«Если демократы вдруг выиграют выборы в обе палаты конгресса, то рисковые настроения резко ухудшатся, и мы увидим укрепление доллара и иены», - таково мнение старшего валютного стратега Daiwa Securities в Токио Юкио Исизуки.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 06 ноября повысился на 10,09 коп. и составил 66,0918 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 11,75 коп., на торгах вторника укрепился на 5,95 коп., оказавшись на уровне 27,9558 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 06-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,80 коп., составил 27,9583 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 06 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,00/28,02 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.16 нехватка покупателей на межбанке при сохранении достаточного уровня продаж СКВ уронили ее курс 27,970/27,995, а спустя 4 минуты «американец», уже находился на цифре 27,96/27,98 UAH/USD.



К 10.45, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня понизилась к 27,94/27,97 UAH/USD. По состоянию на 11.05 «американец» на межбанке остановил нисходящий тренд, консолидировавшись на уровне 27,94/27,95 UAH/USD. Дефицит покупателей попытался восполнить регулятор, «анонимно» выкупая с платформы Matching долларовую ликвидность. Неоднократные покупки СКВ, стартовавшие уже после просадки курса доллара ниже отметки 28,00 UAH/USD, пополнили резервы НБУ на $10,0 млн. еще в дебютной части сессии.

Выход регулятора на рынок дал понять воздерживавшимся от приобретения доллара игрокам в ожидании дальнейшего снижения цен, что ниже курс доллара «не пустят». Это дало старт рыночным покупкам СКВ, сбалансировавшим рынок и «заморозившим» курс «американца» на уровне 27,94/27,95 UAH/USD до 14.00 Киева.



После 14.00 в сопровождении спада торговой активности спред котировок доллара на межбанке расширился до 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении все еще сбалансированной торговли СКВ. С 15.20 покупатели покинули межбанк, вызвав возобновление коррекции доллара, понизившегося до 27,92/27,94 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения вторничной сессии.



Большинство сделок на межбанке 06 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9558 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,40% с 28,0672 UAH/USD до 27,9558 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности (об этом дали понять выросшие с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн.) гривни не хватало. В свою очередь изобилие СКВ, к которому во вторник добавлялся выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50%, которой подлежало обязательной продаже на фоне нехватки покупателей, снижало цену доллара.



Во-вторых, ко вторнику рынок оставался перенасыщенным валютой. Доллар копили в ущерб гривневой ликвидности в расчете на погашение гривневых ОВГЗ Минфином, назначенное на 07 ноября, и эта операция должна будет увеличить гривневый ресурс на 5,0 млрд. грн., способных с одной стороны устранить текущий дефицит нацвалюты, с другой, возобновить репатриацию конвертированной с СКВ части этой гривни (значительная часть ОВГЗ принадлежит нерезидентам). В контексте глобальной тенденции исхода западных инвесторов из рынков стран emerging markets, ожидания «внеочередной» волны репатриации денег нерезидентами небеспочвенны.



В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, темп отката курса безналичного доллара понизился. Если 05-го средневзвешенный курс доллара упал на 11,75 коп., нынче он потерял 5,95 коп., демонстрируя стремление к балансу.



Во-вторых, остановка регулятором снижения курса доллара гривневой интервенцией на отметке 27,94/27,95 UAH/USD стимулировала покупки СКВ игроками, убедившимися, что доллар ниже НБУ «не пустит».



В-третьих, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой следовало обязательно продать на межбанке .



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.



В течение 06 ноября наблюдалось разнонаправленная курсовая динамика наличной пары доллар-гривня – до полудня доллар терял в цене, ведомый настроениями клиентов, которые интересовались сводками с торгов валютного межбанка, где в это время цена безналичного «американца» снижалась. После обеда коррекция наличного доллара прекратилась, причем на рынках многих системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) случился незначительный курсовой отскок.



Судя по всему, полуденные низы наличного доллара были выкуплены игроками, готовящимися к возможной смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке безналичной пары доллар-гривня после погашению Минфином гривневых ОВГЗ на изрядные 5,0 млрд. грн., намеченного на 07 ноября.



Кроме того, есть вероятность того, что послеполуденная курсовая стабильность доллара на торгах валютного межбанка могла заставить клиентов наличного рынка «пересмотреть» свою «концепцию» и, прекратив продажи доллара, возобновить его аккуратные покупки.



Иначе говоря, после обеда вторника коррекция доллара на наличном рынке прекратилась. Давая недвусмысленный «прогноз» для сценария торгов валютного межбанка в среду.



Торги вторника на рынках вышеперечисленных городов завершились равновесием спроса и предложения.

Думаю, это предопределило состоявшийся прогресс на участке ликвидности.



В течение 06 ноября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Киев, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 2,0 коп. (Запорожье), либо потеряла 3,0 коп. (Харьков).

Офера «американца» потеряли 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 2,0 коп. (Запорожье), либо понизились на 2,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).

Позиция «предложение» потеряла 2,0-5,0 коп. (наиболее заметные потери в оферах понес доллар «по-киевски).



Мы уже анонсировали содержание «прогноза» от «неформального» наличного рынка для торгов «зеленым» безналом в среду.

Остается добавить, что высоковероятное появление на рынке дополнительных 5,0 млрд. грн. ликвидности в нацвалюте, станет «базовым» «аргументом» для смены настроения в безналичной паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычье», которому будут противостоять сохранившаяся «на руках» спекулянтов избыточная долларовая ликвидность и рост притока экспортной выручки из-за рубежа (так всегда бывает по средам), 50% которой надо обязательно продать на межбанке .



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 06 ноября в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 06 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,00/32,13 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,423 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены очень аккуратно дисконтировать менее значимые офера в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред, отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.



Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил прогресс на участке ликвидности.



Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повысили показатели предыдущей сессии.



В течение 06 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера потеряли 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера стали ниже на столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 06-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии нуждался в символической ценовой поддержке. Цены оферов оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей с самого открытия торгов коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» тренда пары доллар-гривня.



Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.18 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра, сменив стратегию, инициировали аккуратную восходящую динамику цен в паре доллар-гривня, делая это из-за очевидного послеполуденного «боковика» рынка безналичного «американца» на торгах валютного межбанка.



В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, которая, в отличие от предыдущей сессии, способствовала прогрессу на участке ликвидности.

Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 06 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 05 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера потеряли столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 ноября уровнями 32,00/32,13 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» повысилась 3,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 06-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.



Однако, наши дилеры, достаточно аккуратно снижая в течение вторника менее значимые офера, как бы «приглашая» потенциальных клиентов приобрести толику этой крайне неспокойной на мировом рынке forex валюты.



При этом наши валютчики учли внутридневной символический откат наличного доллара в оферах, сосредоточившись на аналогичной коррекции позиции «предложения» единой евровалюты.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1405 к $1,1417, прибавив в течение этого промежутка времени очень скромные 12 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали этот «привес», сосредоточившись на падении пары евро-доллар около 13.00 ниже концептуально значимого уровня $1,1400.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1405 пара евро-доллар до 07.00 не покидала ближайшие окрестности этой цифры, провалившись, как водится перед стартом европейской сессии рынка forex к отметке $1,1398. С этой локальной ямы вскоре стартовало первое ралли пары евро-доллар, поднявшее пару около 11.00 Киева на локальный максимум $1,1420, на котором евро не задержался, тотчас упав к $1,1395 по состоянию на 12.00 Киева. На этих низах пара евро-доллар пребывала до 13.50, предприняв с этого часа второе, более основательное ралли.

На сей раз евро сумел подняться до $1,1436, отметившись на этом максимуме «шипом» и, по всей видимости, собрав «бычьи» стопы выше отметки $1,1430, о которых мы неоднократно упоминали на этих страницах



Новая коррекция уронила евро около 16.50 на уровень $1,1415, который пара евро-доллар не покидала до 18.10 Киева, пролонгировав с этого момента снижение до цифры $1,1409, где пара задержалась до 21.00 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США слабо меняется к евро и иене в ходе европейских торгов во вторник, инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США.



Курс евро к доллару составил на 14.30 Киева $1,1416 по сравнению с $1,1407 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится в районе ¥129,20 по сравнению со ¥129,12 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥113,18 против ¥113,19 в понедельник.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,04%.

Эксперты в среднем ожидают, что Демократическая партия вернет себе контроль над Палатой представителей Конгресса, тогда как республиканцы, скорее всего, сохранят большинство голосов в Сенате.



При таком исходе правительству Дональда Трампа будет сложнее проводить свои реформы, особенно в налоговой сфере, отмечают аналитики.



Независимо от результатов выборов в США, внимание глобальных рынков, скорее всего, вскоре переместится на американо-китайские торговые отношения, с учетом того, что официальные лица Китая прибудут в Вашингтон в конце недели.



Тем временем британский фунт стерлингов укрепляется к доллару на 0,4% и на 0,3% к евро на сообщениях СМИ о том, что Евросоюз готовится поддержать компромиссное предложение о границе в Ирландии, чтобы решить последний проблемный вопрос, оставшийся на переговорах Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).



Итак, доллар ждет итогов выборов в конгресс. При этом аналитики не уверены в том, какой именно будет реакция валюты на тот или иной исход выборов.



Индекс доллара USDX балансирует между прибылью и убытками, так как инвесторы сокращают длинную позицию в преддверии проведения промежуточных выборов в конгресс.

В то время как валютный рынок может принять направление от рынка акций и облигаций после оглашения результата выборов, межбанковский рынок сталкивается с растущим спросом леверидж-игроков на фунт стерлингов и австралийский доллар уже второй день, сообщили три трейдера в Лондоне и Европе в интервью Bloomberg.



Игроки, не использующие заемные средства («реальные деньги», Real money names) сокращают длинные позиции по доллару, в то время как хеджфонды продолжают продавать евро выше $1,14.



Однодневные структуры, выстроенные в опционах, также опираются на точку реакции о негативной реакции коленного рефлекса доллара.



Ожидается, что промежуточные выборы 2018 года в США приведут к тому, что демократы получат контроль над палатой, но сенат оставят в руках республиканцев. Такая ситуация называется «подвешенным», разделенным, разобщенным конгрессом.



06 ноября в США будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Итоги выборов станут первым значимым показателем отношения американских избирателей к политике президента Дональда Трампа.



Индекс доллара на излете европейской сессии рынка forex падает на 0,03% до 96,25 пункта.



Однодневная волатильность в евро достигла четырехмесячного максимума на 24-часовой основе, предполагая безубыточность в 72 цента США со спотом на $1,1418.



Пара евро-доллар по состоянию на 15.50 Киева достигла максимума на $1,1437, прибавив 0,2%.



Пара нашла поддержку в лице статданных о промышленных заказах в Германии, которые неожиданно выросли в течение второго месяца подряд в сентябре, знаменуя о том, что крупнейшая экономика Европы готова восстановить импульс роста к концу года.



Композитный индекс PMI в еврозоне превысил предварительную оценку, но снизился до 53,1 в октябре с 54,1 в сентябре, что является худшим результатом с сентября 2016 года.



Министры финансов еврозоны 05 ноября вновь призвали Италию изменить проект бюджета на 2019 год, приведя его в соответствие с правилами Евросоюза до истечения установленного на это срока на следующей неделе. Рим же в ответ заявил, что не намерен корректировать бюджетные параметры на следующий год.



Фунт растет по отношению к большинству «валют-коллег» по «группе G10» после того, как The Times сообщила, что Европейский союз может поддержать предложение по Brexit о пограничных таможенных правилах. Пара фунт-доллар поднимается на 0,3% до двухнедельного максимума $1,3085 около 16.00 Киева.



Технически, фунт способен показать ралли на 1,5% до того, как упрется в сильное сопротивление. Кабинет министров изучит последние варианты сделки по Brexit в строгой секретности во вторник, в то время как Тереза Мэй удвоит усилия по заключению сделки в этом месяце.



«Самые свежие новости о Brexit были положительными, и стерлинг отреагировал соответственно», - сказал Ник Твидейл, главный операционный директор австралийского подразделения Rakuten Securities в Сиднее.



Несмотря на то, что на рынке все еще существует определенная осторожность, фунт стерлингов должен начать демонстрировать некоторые «значительные успехи», если появится более конкретное доказательство сделки, сказал он.



«Учитывая то, что мы видели у президента Дональда Трампа за последние два года, справедливо сказать, что если его экономическое законодательство будет пересмотрено так или иначе, это будет сдвигом в политике - и это именно то, что рынок больше всего беспокоит сейчас», - сказал Твидейл про выборы в США.

Пара доллар-иена поднималась на 0,2% до 113,45 до того момента, как расстался с прибылью. Утренний подъем был частично связан с покупкой пары евро-иена заемными счетами в связи с улучшением новостного фона по Brexit, по словам одного дилера Forex.



Швейцарский франк остается под давлением, пара евро-франк растет второй день, достигнув ранее во вторник 1,1470, самого высокого уровня с 22 октября.



Таким образом, наше предположение о том, что доллар до выборов в США не предпримет активных попыток роста, было реализовано. При этом пара евро-доллар «накоротке» пробила вверх диапазон $1,1330-1,1430, оперативно собрав расположенные выше $1,1430 стопы и вернулась в диапазон.

Нынче мяч на стороне Федрезерва и развитии американо-китайских торговых отношений.

При этом, полагаю, на моменте, мало что препятствует началу серьезного укрепления доллара на монетарной политике ФРС и пролонгации амбициозных проектов Д. Трампа.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,00/32,13 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 06 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля потеряли по 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и выросшему на 3,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 ноября по спросу и по предложению потеряли по 30 пунктов.



Перенасыщенность украинского валютного рынка долларами сыграла против американской безналичной валюты на вторничной сессии межбанка. У игроков межбанка их «закрома» ломились от «зеленого» изобилия на фоне привычного для вторника роста поступлений экспортной выручки из-за рубежа.



Отсутствие покупателей СКВ, кроме регулятора, который с платформы Matching выкупал «лишние» доллары, спасая последних от еще боле значительной просадки курса, сохранило присутствие на рынке «зеленых медведей».



При этом нельзя не уточнить, что наряду с отсутствием покупок безналичного «американца», не особенно радовали энтузиазмом и его продажи. Дело ограничилось «обязательным» «расставанием» с 50% экспортной выручки.



Участники торгов все еще наивно надеются на профит из-за появления на рынке 5,0 млрд. грн. дополнительной ликвидности с намеченного на среду погашения Минфином гривневых ОВГЗ, придерживая СКВ.



Как и ранее, мы не ждем изрядного курсового отскока курса безналичного «американца» после 07 ноября.



Во-первых, финансовые власти страны наверняка смягчат этот гривневый выброс.



А, во вторых, как мы указали выше, на моменте рынок перенасыщен долларами, остудив покупательскую «горячку» бизнеса. Собственно, сессии последней недели демонстрируют нежелание игроков приобретать «в запас» «зеленую СКВ». И скачок гривневой ликвидности после среды мало что изменит в настроениях игроков. Не думаю, что даже текущие курсовые низы безналичной пары доллар-гривня соблазнят «наевшихся» ранее доллара игроков на масштабные покупки лишь из-за выросшего количества безналичной гривни.



При этом мы не исключаем вероятный разворот настроения рынка пары доллар-гривня в сторону «быков». Не столько по причине скачка гривневой ликвидности, сколько по причине прихода времени движения маятника валютного рынка в противоположном направлении. Напомним, что средневзвешенный курс «американца» на межбанке снижается третью сессию подряд. Так что, грядет пора менять тренд, и рост количества гривни к 101-й годовщине октябрьского переворота, хороший повод для прихода на межбанк «зеленых быков». Без излишнего фанатизма.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.20 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,90/27,92 UAH/USD.



Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, по всей видимости, из-за признаков серьезного сжатия гривневой ликвидности.



Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.00 котировки безналичного «американца» на межбанке опустились до 27,88/27,90 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.



Регулятор не задержался с реакцией на этот откат, анонсировав проведение валютного аукциона по выкупу с рынка лишней СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки на участие надо успеть подать до 11.30 Киева.

Рынок отреагировал на это известие сужением спреда курса СКВ до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.20 Киева.



Около 11.46 Киева стали известны цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,9050 UAH/USD и средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD. На этом фоне курс доллара на межбанке вырос к 27,90/27,91 UAH/USD.



Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождалась

признаков стабильности рынка гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.22 доллар, пролонгировав медленное восстановление, приподнялся на межбанке к цифре 27,905/27,915 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,03 коп., составив 27,8980 UAH/USD.



Вскоре стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. На «мероприятие» было подано заявок на $92,70 млн., из которых удовлетворили на $57,40 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,9013, цена отсечки – 27,9050, максимальный – 28,000 UAH/USD.



К 12.50 рынок безналичного доллара сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,905/27,915 UAH/USD.



По состоянию на 12.50 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,905/27,915 UAH/USD.

На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.



Евро по сравнению с 06 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 06 ноября по спросу упал на 10 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1415, повысившись до $1,1455 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1464 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).



На открытии торгов 07 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в относительном равновесии при некотором преобладании «приноса».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).



На старте торгов 07 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов. Последних было чуть больше.



На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.



По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль 0,419/0,422 UAH/RUB.



Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,419/0,423 UAH/RUB, Киев опт 28,02/28,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,02/28,07 UAH/USD, евро (опт) 31,95/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,95/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,85/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,02/28,07 UAH/USD, розница – 27,98/28,10 UAH/USD; Запорожье – 27,98/28,04 UAH/USD; евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,422 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота растет в среду утром вслед за снижением курса доллара по отношению к большинству мировых валют.Курс доллара в среду утром снижается к большинству мировых валют на фоне перспективы победы демократов на выборах в палату представителей конгресса США.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,40% с 28,0672 UAH/USD до 27,9558 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 06 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,25% годовых (с 12.14 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 06 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, несмотря на признаки расширения гривневой ликвидности (об этом дали понять выросшие с уровня 50 172,6 млн. грн. к отметке 51 840,3 млн. грн.) гривни не хватало. В свою очередь изобилие СКВ, к которому во вторник добавлялся выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, 50%, которой подлежало обязательной продаже на фоне нехватки покупателей, снижало цену доллара.Во-вторых, ко вторнику рынок оставался перенасыщенным валютой. Доллар копили в ущерб гривневой ликвидности в расчете на погашение гривневых ОВГЗ Минфином, назначенное на 07 ноября, и эта операция должна будет увеличить гривневый ресурс на 5,0 млрд. грн., способных с одной стороны устранить текущий дефицит нацвалюты, с другой, возобновить репатриацию конвертированной с СКВ части этой гривни (значительная часть ОВГЗ принадлежит нерезидентам). В контексте глобальной тенденции исхода западных инвесторов из рынков стран emerging markets, ожидания «внеочередной» волны репатриации денег нерезидентами небеспочвенны.В-третьих, коррекцию безналичного доллара поддержал нисходящий тренд СКВ на наличном рынке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, темп отката курса безналичного доллара понизился. Если 05-го средневзвешенный курс доллара упал на 11,75 коп., нынче он потерял 5,95 коп., демонстрируя стремление к балансу.Во-вторых, остановка регулятором снижения курса доллара гривневой интервенцией на отметке 27,94/27,95 UAH/USD стимулировала покупки СКВ игроками, убедившимися, что доллар ниже НБУ «не пустит».В-третьих, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой следовало обязательно продать на межбанке .В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков ликвидностью) была снята с повестки дня.В течение 06 ноября наблюдалось разнонаправленная курсовая динамика наличной пары доллар-гривня – до полудня доллар терял в цене, ведомый настроениями клиентов, которые интересовались сводками с торгов валютного межбанка, где в это время цена безналичного «американца» снижалась. После обеда коррекция наличного доллара прекратилась, причем на рынках многих системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) случился незначительный курсовой отскок.Судя по всему, полуденные низы наличного доллара были выкуплены игроками, готовящимися к возможной смене тренда (с «медвежьего» на «бычий») на рынке безналичной пары доллар-гривня после погашению Минфином гривневых ОВГЗ на изрядные 5,0 млрд. грн., намеченного на 07 ноября.Кроме того, есть вероятность того, что послеполуденная курсовая стабильность доллара на торгах валютного межбанка могла заставить клиентов наличного рынка «пересмотреть» свою «концепцию» и, прекратив продажи доллара, возобновить его аккуратные покупки.Иначе говоря, после обеда вторника коррекция доллара на наличном рынке прекратилась. Давая недвусмысленный «прогноз» для сценария торгов валютного межбанка в среду.Торги вторника на рынках вышеперечисленных городов завершились равновесием спроса и предложения.Думаю, это предопределило состоявшийся прогресс на участке ликвидности.В течение 06 ноября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Киев, Одесса, Крыжополь), либо прибавила 2,0 коп. (Запорожье), либо потеряла 3,0 коп. (Харьков).Офера «американца» потеряли 1,0-2,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» либо выросли на 2,0 коп. (Запорожье), либо понизились на 2,0-7,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).Позиция «предложение» потеряла 2,0-5,0 коп. (наиболее заметные потери в оферах понес доллар «по-киевски).Мы уже анонсировали содержание «прогноза» от «неформального» наличного рынка для торгов «зеленым» безналом в среду.Остается добавить, что высоковероятное появление на рынке дополнительных 5,0 млрд. грн. ликвидности в нацвалюте, станет «базовым» «аргументом» для смены настроения в безналичной паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычье», которому будут противостоять сохранившаяся «на руках» спекулянтов избыточная долларовая ликвидность и рост притока экспортной выручки из-за рубежа (так всегда бывает по средам), 50% которой надо обязательно продать на межбанке .Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 06 ноября в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 06 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,00/32,13 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,423 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены очень аккуратно дисконтировать менее значимые офера в паре доллар-гривня.При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред, отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил прогресс на участке ликвидности.Обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», повысили показатели предыдущей сессии.В течение 06 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, офера потеряли 1,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера стали ниже на столько же.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 06-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии нуждался в символической ценовой поддержке. Цены оферов оптового «американца» были понижены из-за стартовавшей с самого открытия торгов коррекции безналичного доллара, которая тотчас отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка в условиях «медвежьего» тренда пары доллар-гривня.Пытаясь реализовать только вышеперечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.18 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.После обеда оптовики Днепра, сменив стратегию, инициировали аккуратную восходящую динамику цен в паре доллар-гривня, делая это из-за очевидного послеполуденного «боковика» рынка безналичного «американца» на торгах валютного межбанка.В конечном счете, эти мероприятия сохранили сбалансированность спроса и предложения в оптовом сегменте наличного рынка Днепра, которая, в отличие от предыдущей сессии, способствовала прогрессу на участке ликвидности.Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.На протяжении 06 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 1,0 коп.По сравнению с закрытием 05 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера потеряли столько же.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 ноября уровнями 32,00/32,13 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» повысилась 3,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 06-го львиную долю внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Разумеется, в подобных условиях наличному евро уделялось меньше внимания.Однако, наши дилеры, достаточно аккуратно снижая в течение вторника менее значимые офера, как бы «приглашая» потенциальных клиентов приобрести толику этой крайне неспокойной на мировом рынке forex валюты.При этом наши валютчики учли внутридневной символический откат наличного доллара в оферах, сосредоточившись на аналогичной коррекции позиции «предложения» единой евровалюты.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,00/32,13 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне двухкопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 06 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,423 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля потеряли по 30 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и выросшему на 3,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 ноября по спросу и по предложению потеряли по 30 пунктов.Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,93/27,95 UAH/USD виртуально, без сделок.Около 10.20 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно потерял в цене, оказавшись на уровне 27,90/27,92 UAH/USD.Коррекция курса доллара на открытии торгов на межбанке состоялась, по всей видимости, из-за признаков серьезного сжатия гривневой ликвидности.Об этом дали понять упавшие с уровня 51 840,3 млн. грн. к отметке 45 254,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 11.00 котировки безналичного «американца» на межбанке опустились до 27,88/27,90 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения СКВ. «Ждем регулятор», - был кратким наш консультант.Регулятор не задержался с реакцией на этот откат, анонсировав проведение валютного аукциона по выкупу с рынка лишней СКВ. Объем мероприятия $100,0 млн., три заявки на участие надо успеть подать до 11.30 Киева.Рынок отреагировал на это известие сужением спреда курса СКВ до 27,88/27,89 UAH/USD по состоянию на 11.20 Киева.Около 11.46 Киева стали известны цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,9050 UAH/USD и средневзвешенный курс – 27,9013 UAH/USD. На этом фоне курс доллара на межбанке вырос к 27,90/27,91 UAH/USD.Утренняя коррекция цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождаласьпризнаков стабильности рынка гривневого ресурса.Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых. Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривни гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 12.22 доллар, пролонгировав медленное восстановление, приподнялся на межбанке к цифре 27,905/27,915 UAH/USD.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизился на 6,03 коп., составив 27,8980 UAH/USD.Вскоре стали известны все «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. На «мероприятие» было подано заявок на $92,70 млн., из которых удовлетворили на $57,40 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,9013, цена отсечки – 27,9050, максимальный – 28,000 UAH/USD.К 12.50 рынок безналичного доллара сбалансировался и, похоже, успокоился, не показывая признаков стремления к перемене мест. Котировки «американца» все еще пребывали на уровне 27,905/27,915 UAH/USD.По состоянию на 12.50 на межбанке никаких перемен: низколиквидная и двусторонняя торговля «американцем», цена которого прикипела к отметке 27,905/27,915 UAH/USD.На этой цифре участника рынка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.Евро по сравнению с 06 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 06 ноября по спросу упал на 10 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1415, повысившись до $1,1455 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1464 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).На открытии торгов 07 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в относительном равновесии при некотором преобладании «приноса».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).На старте торгов 07 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов. Последних было чуть больше.На 12.23 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня. В этом не было нужды, поскольку на местном рынке наблюдался баланс спроса и предложения: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,95/32,10 UAH/EUR. На моменте равновесная торговля, обороты низкие.По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – здесь стартовала мелкооптовая (до $10,0 тыс.)двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, сменившая доминирование розничного «приноса» на фоне действующих на моменте цен: 28,00/28,04 UAH/USD, евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль 0,419/0,422 UAH/RUB.Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,10/32,28 UAH/EUR, рубль 0,419/0,423 UAH/RUB, Киев опт 28,02/28,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,02/28,07 UAH/USD, евро (опт) 31,95/32,10 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,95/32,10 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,85/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,02/28,07 UAH/USD, розница – 27,98/28,10 UAH/USD; Запорожье – 27,98/28,04 UAH/USD; евро – 32,07/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,422 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68394 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4348 раз. Подякували: 7880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 06.11.18

дядя Caша » Вів 06 лис, 2018 13:48 0 77

дядя Caша Вів 06 лис, 2018 13:48 Итоги: Валюта 05.11.18

дядя Caша » Пон 05 лис, 2018 13:32 0 88

дядя Caша Пон 05 лис, 2018 13:32 Итоги: Валюта 02.11.18

дядя Caша » П'ят 02 лис, 2018 13:38 0 243

дядя Caша П'ят 02 лис, 2018 13:38