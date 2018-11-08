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У Києві аферист через
фейковий обмінник намагався...

У Києві аферист через фейковий обмінник намагався...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:43

У Києві аферист через фейковий обмінник намагався...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Дивися повний текст У Києві аферист через фейковий обмінник намагався вкрасти 50 тисяч євро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:43

Важко обміняти гроші у банку? Чи кілька сотень гривень економії важливіші за безпеку?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:38

Откуда берутся такие клиенты с налом 50 тысяч евро ? еще и ходят с этим прессом спокойно по Киеву. Неужели имея столько денег хочется сэкономить копейки
makishin60
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