Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Додано: Пон 12 лис, 2018 13:55

Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.-------

Президент отметил, что “это – результат слаженной четырехлетней работы”.



Вся промышленность в принудительном параличе.

Последние высокотехнологические, химические,... предприятия - на металлолом, ибо за него платят все и сразу. Хлеб уже весь вывезли? Сахар? Спиртзаводы приватизировали?

Правда мариупольскую кондитерку втихаря вернули из РФ. Паровозы в США, вертолёты во Франции, Автомобили для Полиции в Японии, .... - ну мелочь, за чем заказами нагружать отечественную промышленность?

А сами на Мальдивы.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.