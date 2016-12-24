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Нынешние темпы роста оставят
Украину одной из самых...

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:07

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Пропонуємо до обговорення:
Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.

Дивися повний текст Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:07

Я тут кабы не удел. Мой бизнес растет. А проблемы негров, шерифа не волнуют.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:55

Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.-------
Президент отметил, что “это – результат слаженной четырехлетней работы”.

Вся промышленность в принудительном параличе.
Последние высокотехнологические, химические,... предприятия - на металлолом, ибо за него платят все и сразу. Хлеб уже весь вывезли? Сахар? Спиртзаводы приватизировали?
Правда мариупольскую кондитерку втихаря вернули из РФ. Паровозы в США, вертолёты во Франции, Автомобили для Полиции в Японии, .... - ну мелочь, за чем заказами нагружать отечественную промышленность?
А сами на Мальдивы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:11

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Кляти попередники..
До сих пор мешают эффективному презеденту. Так и на второй срок, гляди, переизбраться не дадут.
И в шаровары какие–то сволочи постоянно накладывают..
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:15

Лучше улыбаться:
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:D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:33

Визнав свою імпотентність?
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