Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.
Дивися повний текст Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко.
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Додано: Пон 12 лис, 2018 13:07
Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых бедных в Европе — Порошенко.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:07
Я тут кабы не удел. Мой бизнес растет. А проблемы негров, шерифа не волнуют.
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:55
Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.-------
Президент отметил, что “это – результат слаженной четырехлетней работы”.
Вся промышленность в принудительном параличе.
Последние высокотехнологические, химические,... предприятия - на металлолом, ибо за него платят все и сразу. Хлеб уже весь вывезли? Сахар? Спиртзаводы приватизировали?
Правда мариупольскую кондитерку втихаря вернули из РФ. Паровозы в США, вертолёты во Франции, Автомобили для Полиции в Японии, .... - ну мелочь, за чем заказами нагружать отечественную промышленность?
А сами на Мальдивы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:11
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
Кляти попередники..
До сих пор мешают эффективному презеденту. Так и на второй срок, гляди, переизбраться не дадут.
И в шаровары какие–то сволочи постоянно накладывают..
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:15
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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