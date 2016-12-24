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Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:45
Rainbow написав:
Визнав свою імпотентність?
Та презентував плани на майбутнє - Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.--замість кредитів МВФ по 2-3% річних нас чекають "інвестиції" з офшорок, за фактом раніше вкрадене по 8-9% .. повернеться як інвестиції
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Джон
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Додано: Пон 12 лис, 2018 18:06
Если "результат слаженной четырехлетней работы" сделал Украину беднейшей страной в Европе, кому-то пора на выход...
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phantom_systems
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Додано: Пон 12 лис, 2018 20:59
Непонятно только почему морда растет.
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ruvex
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:09
Во-первых,беднейшей страной не Европы,а мира,спасибо реформаторам.Во-вторых,да,крайне важно стабилизировать экономику с помощью кредита МВФ после воровства власть имущими,это,так,а отдавать кредит холопам...
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Scotch
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Додано: Вів 13 лис, 2018 01:49
Scotch написав:
Во-первых,беднейшей страной не Европы,а мира
я бы даже сказал - галактики и вселенной ))
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galex
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:05
Темпы роста - это не биологическая субстанция, а интегральный показатель прироста-падения по отраслям экономики. Например химпром упал, машиностроение около нуля, Транзит Газа еще жив. Вот и отчеты должны быть конкретнее. Почему химпром в ноль? Потому, что еврогаз. Что делают - суд с Газпромом а премию маме в США?
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nik1
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Додано: Вів 13 лис, 2018 10:07
Вот и получается, что не чего неожиданного. Мало того все эти дествия преднамеренны и выдаются как "мыздобулы". Вот поэтому уже и отопление не везде, а будет еще хуже.
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nik1
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:03
"Президент Китая Си Цзиньпин своим указом освободил от должности глав 29 китайских провинций по подозрению в праздности и лени. Уволенные чиновники не смогли добиться планового 7-процентного ежегодного роста экономики в своих регионах. Их преемники поклялись перед китайским народом добиться ежегодного роста не менее чем в 10%
После публикации указа уволенных губернаторов показали в прямом эфире телеканала CCTV-2. Чиновники на коленях попросили у народа прощения за то, что рост экономики в их регионах за 2018 год составил всего 5-6%, а протяжённость построенных ими дорог не достигла плановых 1000 километров. Жуо Чжендун, бывший губернатор провинции Цзянсу, в прямом эфире заплакал и попытался покончить с собой, однако его остановил судебный пристав. Всем им грозят тюремные сроки от 5 до 8 лет."
Эпилог для признания Порошенко.
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ruvex
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:40
ruvex написав:
Чиновники на коленях попросили у народа прощения за то, что рост экономики в их регионах за 2018 год составил всего 5-6%, а протяжённость построенных ими дорог не достигла плановых 1000 километров. Жуо Чжендун, бывший губернатор провинции Цзянсу, в прямом эфире заплакал и попытался покончить с собой, однако его остановил судебный пристав. Всем им грозят тюремные сроки от 5 до 8 лет."
Вовочкина мрія в реалі, а то обіцяв, обіцяв догнати і перегнати, указів наплодив, а в результаті... санкції і стагнація.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:57
lapay написав:
..Вовочкина мрія в реалі, а то обіцяв, обіцяв догнати і перегнати, указів наплодив, а в результаті... санкції і стагнація.
нуда нуда. Весьмирснами, расцвет демократии и процветание экономики - вы не знаете про кого это я?
на днях Шария смотрел - какая-то барышня задавала вопрос около "Квадрата" киевлянам: "назовите достижения Украины за 27 лет". Задумался и понял, что из значимого и заметного кроме Евро-2012 то и вспомнить нечего (проклятый убийца детей!).
Лепэн, у вас методичка под рукой? - напомните, пожалуйста!
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sequence
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