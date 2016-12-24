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Нынешние темпы роста оставят
Украину одной из самых...

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:05

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  sequence написав:на днях Шария смотрел

А шо робити, якщо "Правди" вже немає? ;)
  sequence написав:"назовите достижения Украины за 27 лет". Задумался и понял, что из значимого и заметного кроме Евро-2012 то и вспомнить нечего (проклятый убийца детей!).

Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:07

  lapay написав:Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились. :)

А по сути есть что сказать?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:23

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  sequence написав:а вот скажите, по-секрету, ответ на один невероятный вариант: во второй тур выборов проходит НЕпетя, пойдете голосовать? за кого продадите голос?

Мені подобається наукова фантастика, фентезі і теорії змов - для ватанів. Навіть боюсь уявити, що з ними станеться, якщо портрет не доведеться змінювати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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