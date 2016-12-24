А шо робити, якщо "Правди" вже немає?
Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 13:05
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
А шо робити, якщо "Правди" вже немає?
Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:07
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:23
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
Мені подобається наукова фантастика, фентезі і теорії змов - для ватанів. Навіть боюсь уявити, що з ними станеться, якщо портрет не доведеться змінювати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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