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Нынешние темпы роста оставят
Украину одной из самых...

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:05

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  sequence написав:на днях Шария смотрел

А шо робити, якщо "Правди" вже немає? ;)
  sequence написав:"назовите достижения Украины за 27 лет". Задумался и понял, что из значимого и заметного кроме Евро-2012 то и вспомнить нечего (проклятый убийца детей!).

Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:07

  lapay написав:Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились. :)

А по сути есть что сказать?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:23

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  sequence написав:а вот скажите, по-секрету, ответ на один невероятный вариант: во второй тур выборов проходит НЕпетя, пойдете голосовать? за кого продадите голос?

Мені подобається наукова фантастика, фентезі і теорії змов - для ватанів. Навіть боюсь уявити, що з ними станеться, якщо портрет не доведеться змінювати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Rainbow зрада?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:02

Заголовок темы по своей очевидности напоминает фразу из рассказа Чехова:
Волга впадает в Каспийское море.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:06

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  sequence написав:нуда нуда. Весьмирснами, расцвет демократии и процветание экономики - вы не знаете про кого это я?
на днях Шария смотрел - какая-то барышня задавала вопрос около "Квадрата" киевлянам: "назовите достижения Украины за 27 лет". Задумался и понял, что из значимого и заметного кроме Евро-2012 то и вспомнить нечего (проклятый убийца детей!).
Лепэн, у вас методичка под рукой? - напомните, пожалуйста!


я может позже попробую, но хочу заметить что здесь как раз работает разница менталитетов. для (политкорректно скажем) любителя советских реалий достижения СССР это очень важно, например полет в космос это грандиозное событие - победа над конкурентом за мировое господство. олимпиады, опять же. величие державы настолько важно для такого человека, что качество своей жизни в чем-то отходит на второй план.

в том время как другая сторона выше котирует именно качество жизни человека. и достижения страны рассматриваются больше в этой призме. пахать чисто чтобы перегнать в чем-то условную Польшу - а какой смысл? обогнать ее по зарплате - это да, была бы годная цель, потому как связана именно с качеством жизни. страна для людей а не люди для страны. причем под "человеком" больше понимается собственная жизнь, а также родных и близких.

насчет шария отдельный абзац, я как-то набрел а его спич о том, что нюсван финансируется из РФ (который вроде он потом как бы опроверг). ну роли это особой не играет, вполне очевидно какими силами оно финансируется и зачем, но как же было занятно читать комменты. одни гнали что мол шарий враг и предатель и брехло, продался украм, "а я вот всегда знал что в нем что-то гнилое". вторые "ну финансируется РФ и ничего страшного в этом нет. РФ наши братья и они не могут споконо смотреть бла бла..."
что в общем-то хорошо характеризует его аудиторию.

з.ы. насчет достижений начал вспоминать спорт - Кличко, Усик, Шева, Лом
потом вспомнил споры на эту тему "а этот родился в СССР", "а этот тоже в СССР". "а этого тренировал ХХ, а это советская школа".
так что наверное перечислять будет потерей времени.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:25

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Местные патриоты более патриотичные, чем Гарант.
Странно, что гаранта за такие высказывания еще не признали сепаром или ватником.
В черном списке:
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  ruvex написав:После публикации указа уволенных губернаторов показали в прямом эфире телеканала CCTV-2. Чиновники на коленях попросили у народа прощения за то, что рост экономики в их регионах за 2018 год составил всего 5-6%, а протяжённость построенных ими дорог не достигла плановых 1000 километров. Жуо Чжендун, бывший губернатор провинции Цзянсу, в прямом эфире заплакал и попытался покончить с собой, однако его остановил судебный пристав. Всем им грозят тюремные сроки от 5 до 8 лет."
Эпилог для признания Порошенко.


эта новость показалась какой-то абсурдной по изложению. пошел за фактчеком - а она фейковая )) проверяйте.

а вообще Порох так не смог бы - нет полномочий. вот даже БПП-шник Лещ на него гонит, а Порох ему ничего сделать не может.
слишком опасно давать настолько сильные диктаторские полномочия в стране, где люди могут выбрать януковича.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:35

  M-A-X написав:Местные патриоты более патриотичные, чем Гарант.
Странно, что гаранта за такие высказывания еще не признали сепаром или ватником.


Шнуров хорошо сказал как-то
"Мне не нравится многое в этой стране, потому что я истинный патриот. Те, которым нравится все в этой стране, наверное, бл*дь, шпионы немецкие"
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:45

  galex написав:
  M-A-X написав:Местные патриоты более патриотичные, чем Гарант.
Странно, что гаранта за такие высказывания еще не признали сепаром или ватником.


Шнуров хорошо сказал как-то
"Мне не нравится многое в этой стране, потому что я истинный патриот. Те, которым нравится все в этой стране, наверное, бл*дь, шпионы немецкие"

То есть вы признаете, что те, кого принято называть ватниками, на самом деле более настоящие патриоты, чем вышиватники?
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M-A-X
 
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