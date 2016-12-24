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Нынешние темпы роста оставят
Украину одной из самых...

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:46

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Увага! Обшук завершений! Протягом найближчого часу ми проінформуємо про причини. Наразі, юристи компанії готують офіційну відповідь.

Дякуємо ЗМІ за оперативну роботу, адже тільки після поширення інформації, представники СБУ почали працювати за законом, без порушення законодавства.


кроме шуток, выделенное считаю офигенным достижением


вот у соседей. видео, огласка, шум - и пофиг. человек ни за фиг сидит уже год по абсурдному обвинению в педо

"Напомним, тренеру фитнес-клуба «Я — фитнес» Алексею инкриминируют «иные действия сексуального характера» (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). 18 ноября 2017 года с 17 до 18 часов мужчина во время перерыва в тренировках сидел на диване в помещении клуба и заполнял журнал около 20 минут. В это время на диван подсела 7-летняя девочка, которая скучала в ожидании родителей. По версии следствия, Алексей мастурбировал при ребенке. Сам он обвинения отрицает. Все это время прямо на диван была направлена одна из видеокамер клуба, разглядеть на кадрах действия сексуального характера, по крайней мере сотрудникам Znak.co"
galex
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