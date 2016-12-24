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Нынешние темпы роста оставят
Украину одной из самых...

Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:05

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  sequence написав:на днях Шария смотрел

А шо робити, якщо "Правди" вже немає? ;)
  sequence написав:"назовите достижения Украины за 27 лет". Задумался и понял, что из значимого и заметного кроме Евро-2012 то и вспомнить нечего (проклятый убийца детей!).

Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:07

  lapay написав:Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились. :)

А по сути есть что сказать?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:23

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  sequence написав:а вот скажите, по-секрету, ответ на один невероятный вариант: во второй тур выборов проходит НЕпетя, пойдете голосовать? за кого продадите голос?

Мені подобається наукова фантастика, фентезі і теорії змов - для ватанів. Навіть боюсь уявити, що з ними станеться, якщо портрет не доведеться змінювати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Rainbow зрада?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 11:02

Заголовок темы по своей очевидности напоминает фразу из рассказа Чехова:
Волга впадает в Каспийское море.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:06

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  sequence написав:нуда нуда. Весьмирснами, расцвет демократии и процветание экономики - вы не знаете про кого это я?
на днях Шария смотрел - какая-то барышня задавала вопрос около "Квадрата" киевлянам: "назовите достижения Украины за 27 лет". Задумался и понял, что из значимого и заметного кроме Евро-2012 то и вспомнить нечего (проклятый убийца детей!).
Лепэн, у вас методичка под рукой? - напомните, пожалуйста!


я может позже попробую, но хочу заметить что здесь как раз работает разница менталитетов. для (политкорректно скажем) любителя советских реалий достижения СССР это очень важно, например полет в космос это грандиозное событие - победа над конкурентом за мировое господство. олимпиады, опять же. величие державы настолько важно для такого человека, что качество своей жизни в чем-то отходит на второй план.

в том время как другая сторона выше котирует именно качество жизни человека. и достижения страны рассматриваются больше в этой призме. пахать чисто чтобы перегнать в чем-то условную Польшу - а какой смысл? обогнать ее по зарплате - это да, была бы годная цель, потому как связана именно с качеством жизни. страна для людей а не люди для страны. причем под "человеком" больше понимается собственная жизнь, а также родных и близких.

насчет шария отдельный абзац, я как-то набрел а его спич о том, что нюсван финансируется из РФ (который вроде он потом как бы опроверг). ну роли это особой не играет, вполне очевидно какими силами оно финансируется и зачем, но как же было занятно читать комменты. одни гнали что мол шарий враг и предатель и брехло, продался украм, "а я вот всегда знал что в нем что-то гнилое". вторые "ну финансируется РФ и ничего страшного в этом нет. РФ наши братья и они не могут споконо смотреть бла бла..."
что в общем-то хорошо характеризует его аудиторию.

з.ы. насчет достижений начал вспоминать спорт - Кличко, Усик, Шева, Лом
потом вспомнил споры на эту тему "а этот родился в СССР", "а этот тоже в СССР". "а этого тренировал ХХ, а это советская школа".
так что наверное перечислять будет потерей времени.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

  ruvex написав:После публикации указа уволенных губернаторов показали в прямом эфире телеканала CCTV-2. Чиновники на коленях попросили у народа прощения за то, что рост экономики в их регионах за 2018 год составил всего 5-6%, а протяжённость построенных ими дорог не достигла плановых 1000 километров. Жуо Чжендун, бывший губернатор провинции Цзянсу, в прямом эфире заплакал и попытался покончить с собой, однако его остановил судебный пристав. Всем им грозят тюремные сроки от 5 до 8 лет."
Эпилог для признания Порошенко.


эта новость показалась какой-то абсурдной по изложению. пошел за фактчеком - а она фейковая )) проверяйте.

а вообще Порох так не смог бы - нет полномочий. вот даже БПП-шник Лещ на него гонит, а Порох ему ничего сделать не может.
слишком опасно давать настолько сильные диктаторские полномочия в стране, где люди могут выбрать януковича.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 20:46

Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...

Увага! Обшук завершений! Протягом найближчого часу ми проінформуємо про причини. Наразі, юристи компанії готують офіційну відповідь.

Дякуємо ЗМІ за оперативну роботу, адже тільки після поширення інформації, представники СБУ почали працювати за законом, без порушення законодавства.


кроме шуток, выделенное считаю офигенным достижением


вот у соседей. видео, огласка, шум - и пофиг. человек ни за фиг сидит уже год по абсурдному обвинению в педо

"Напомним, тренеру фитнес-клуба «Я — фитнес» Алексею инкриминируют «иные действия сексуального характера» (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). 18 ноября 2017 года с 17 до 18 часов мужчина во время перерыва в тренировках сидел на диване в помещении клуба и заполнял журнал около 20 минут. В это время на диван подсела 7-летняя девочка, которая скучала в ожидании родителей. По версии следствия, Алексей мастурбировал при ребенке. Сам он обвинения отрицает. Все это время прямо на диван была направлена одна из видеокамер клуба, разглядеть на кадрах действия сексуального характера, по крайней мере сотрудникам Znak.co"
galex
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 23:14

  galex написав:
  ruvex написав:После публикации указа уволенных губернаторов показали в прямом эфире телеканала CCTV-2. Чиновники на коленях попросили у народа прощения за то, что рост экономики в их регионах за 2018 год составил всего 5-6%, а протяжённость построенных ими дорог не достигла плановых 1000 километров. Жуо Чжендун, бывший губернатор провинции Цзянсу, в прямом эфире заплакал и попытался покончить с собой, однако его остановил судебный пристав. Всем им грозят тюремные сроки от 5 до 8 лет."
Эпилог для признания Порошенко.


эта новость показалась какой-то абсурдной по изложению. пошел за фактчеком - а она фейковая )) проверяйте.

Ну, эта новость действительно фэйковая, её "Панорама" запустила. Но в Китае можно попасть под раздачу за такое, на что у нас даже не обратят внимание. Например, пожрать деликатесы за госсчёт или оформить членство в гольф-клубе в качестве бонуса к зарплате.

https://www.theguardian.com/world/2018/ ... e-breaches
phantom_systems
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