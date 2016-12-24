А шо робити, якщо "Правди" вже немає?
Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:05
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
А шо робити, якщо "Правди" вже немає?
Точняк, навіть талони на сіль і сірники залишились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:07
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:23
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
Мені подобається наукова фантастика, фентезі і теорії змов - для ватанів. Навіть боюсь уявити, що з ними станеться, якщо портрет не доведеться змінювати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 лис, 2018 11:02
Заголовок темы по своей очевидности напоминает фразу из рассказа Чехова:
Волга впадает в Каспийское море.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:06
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
я может позже попробую, но хочу заметить что здесь как раз работает разница менталитетов. для (политкорректно скажем) любителя советских реалий достижения СССР это очень важно, например полет в космос это грандиозное событие - победа над конкурентом за мировое господство. олимпиады, опять же. величие державы настолько важно для такого человека, что качество своей жизни в чем-то отходит на второй план.
в том время как другая сторона выше котирует именно качество жизни человека. и достижения страны рассматриваются больше в этой призме. пахать чисто чтобы перегнать в чем-то условную Польшу - а какой смысл? обогнать ее по зарплате - это да, была бы годная цель, потому как связана именно с качеством жизни. страна для людей а не люди для страны. причем под "человеком" больше понимается собственная жизнь, а также родных и близких.
насчет шария отдельный абзац, я как-то набрел а его спич о том, что нюсван финансируется из РФ (который вроде он потом как бы опроверг). ну роли это особой не играет, вполне очевидно какими силами оно финансируется и зачем, но как же было занятно читать комменты. одни гнали что мол шарий враг и предатель и брехло, продался украм, "а я вот всегда знал что в нем что-то гнилое". вторые "ну финансируется РФ и ничего страшного в этом нет. РФ наши братья и они не могут споконо смотреть бла бла..."
что в общем-то хорошо характеризует его аудиторию.
з.ы. насчет достижений начал вспоминать спорт - Кличко, Усик, Шева, Лом
потом вспомнил споры на эту тему "а этот родился в СССР", "а этот тоже в СССР". "а этого тренировал ХХ, а это советская школа".
так что наверное перечислять будет потерей времени.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:32
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
эта новость показалась какой-то абсурдной по изложению. пошел за фактчеком - а она фейковая )) проверяйте.
а вообще Порох так не смог бы - нет полномочий. вот даже БПП-шник Лещ на него гонит, а Порох ему ничего сделать не может.
слишком опасно давать настолько сильные диктаторские полномочия в стране, где люди могут выбрать януковича.
Додано: Сер 14 лис, 2018 20:46
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
кроме шуток, выделенное считаю офигенным достижением
вот у соседей. видео, огласка, шум - и пофиг. человек ни за фиг сидит уже год по абсурдному обвинению в педо
"Напомним, тренеру фитнес-клуба «Я — фитнес» Алексею инкриминируют «иные действия сексуального характера» (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). 18 ноября 2017 года с 17 до 18 часов мужчина во время перерыва в тренировках сидел на диване в помещении клуба и заполнял журнал около 20 минут. В это время на диван подсела 7-летняя девочка, которая скучала в ожидании родителей. По версии следствия, Алексей мастурбировал при ребенке. Сам он обвинения отрицает. Все это время прямо на диван была направлена одна из видеокамер клуба, разглядеть на кадрах действия сексуального характера, по крайней мере сотрудникам Znak.co"
Додано: Сер 14 лис, 2018 23:14
Ну, эта новость действительно фэйковая, её "Панорама" запустила. Но в Китае можно попасть под раздачу за такое, на что у нас даже не обратят внимание. Например, пожрать деликатесы за госсчёт или оформить членство в гольф-клубе в качестве бонуса к зарплате.
Додано: Чет 15 лис, 2018 05:16
Re: Нынешние темпы роста оставят Украину одной из самых...
в оригинале это новость чуть больше, там есть пара моментов, которые сразу выдают фейковость. здесь эти моменты аккуратно убрали.
то есть человек сознательно вбросил сюда дезинформацию, лишь бы прилепить Порошенко.
очень показательно.
у нас могут обратитть внимание даже если ты поел деликатесов за свой счет. "ага, жрешь креветки, а ты попробуй пожить на минималку, ворюга".
а вот если ты типа оппозиция то можно например вдруг "одолжить на квартиру".
это не борьба с коррупцией. это борьба за место у корыта с использованием лживых методов путем манипуляции, направленная прежде всего на левацкий электорат.
думаю для этого и держат ляшко. вот порошенко вор, плохой, накрал кучу денег, пойду проголосую за олежку, он простой, с народом, корову целует, в гное разбирается.
насчет Китая - проблема в том, что они выполняют задачу "бороться с коррупцией" вместо "победить коррупцию". поэтому по большей части их действия - испускание малой нужды против ветра. они так могут "расстреливать" хоть веками, но ничего не изменится с таким подходом. ну разве что некоторые чиновники валят из страны при возможности, вывозя капитал (поэтому кстати с биткоином там все сложно, это ведь идеальный инструмент по анонимному выводу денег). попутно они еще сдают известные им секреты, нанося стране вред куда больший, чем если бы просто воровали в своем обычном темпе до конца жизни.
|