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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 12 лис, 2018 13:43 Итоги: Валюта 12.11.18



По состоянию на 08.10 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,3, или на 0,02%, до $1208,9 за унцию, ранее показатель снижался.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшается на 0,04% - до $14,135 за унцию.



В четверг, 08 ноября, FOMC Федрезера США ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, указав при этом на благоприятные экономические условия для продолжения повышения ставки. Теперь инвесторы ожидают ее повышения в декабре до 2,25-2,5%. Традиционно увеличение ставки поддерживает курс доллара



Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, поскольку удорожание американской валюты негативно сказывается на стоимости металла. В этом случае золото становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, поэтому ожидание повышения ставки негативно повлияло на котировки металла.



Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром растет, поддерживает американскую валюту ожидание повышения ставки Федрезервом по итогам декабрьского заседания.



По состоянию на 7.45 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1314 за евро с $1,1336.



Курс доллара к иене рос до ¥114,03 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,82 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 97,1 пункта.



Выше 97 пунктов показатель поднимался в конце октября и начале ноября всего на несколько дней, но на постоянной основе находился выше этого уровня до начала июня 2017 года.



В прошлый четверг FOMC Федрезерва США по итогам двухдневного заседания 7-8 ноября ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых.



Регулятор также дал сигнал о продолжении политики повышения ставки, отметив, что экономическая ситуация дает для этого возможность.

Следующая встреча Федрезерва запланирована на 18-19 декабря, по ее итогам большинство аналитиков ожидает повышения ставки до 2,25-2,5%. Традиционно повышение ставки поддерживает национальную валюту.



В ближайшем будущем динамика доллара будет зависеть от развития ситуации с бюджетом Италии и политикой Brexit.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 ноября повысился на 67,41 коп. и составил 67,5238 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 2,97 коп., на торгах пятницы укрепился на 3,51 коп., оказавшись на уровне 27,8916 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 09-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,62 коп., составил 27,8947 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 09 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,905/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке ограничилась расширением спреда своих котировок до 27,90/27,94, а спустя 20 минут «американец», инициировав коррекцию, уже находился на цифре 27,88/27,91 UAH/USD.

Снижение курса безналичного доллара, основными причинами которого, по нашему мнению, стала перенасыщенность рынка валютой и отсутствие в должном количестве покупателей, шла очень медленно – к 10.41 «американец» консолидировался на цифре 27,89/27,90 UAH/USD. Избыток валюты на рынке остался с предыдущей сессии, когда ее продавцы опоздали с ее реализацией нерезидентам, репатриировавшим конвертируемую в доллар гривню от погашения Минфином ОВГЗ. «Варяги», скупавшие для репатриации валюту 08-го, действовали очень быстро и еще до полудня свернули покупки, оставив «придерживавши» СКВ спекулянтов с нереализованным накопленным ранее долларом. Это сформировало незначительный дисбаланс спроса и предложения на следующих, пятничных торгах межбанка, который уже к 11.20 пытался восстановить регулятор, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching по 27,885 UAH/USD, когда цена американца» на межбанке опустилась к 27,875/27,885 UAH/USD.



Очевидно, объемы «анонимного» выкупа НБУ не превышали $10,0 млн., поскольку полдень межбанк встретил уровнями 27,87/27,88 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.00, намекая на присутствие НБУ на рынке, однако, вскоре возобновили снижение, вначале к указанному часу просев до 27,855/27,875, а спустя 50 минут, до 27,85/27,87 UAH/USD, давая понять, что регулятор покинул межбанк, уронив цену СКВ по состоянию на 15.20 до 27,845/27,865 UAH/USD.



Эти уровни цен «американца» на межбанке оставались действующими до самого завершения пятничных скоротечных торгов 09 ноября.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8916 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,63% с 28,0672 UAH/USD до 27,8916 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 09 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,50% годовых (с 13.00 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 09 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне на рынке сформировалось избыточное предложение доллара, накопленного спекулянтами в расчете на активный спрос на валюту со стороны нерезидентов, получивших «на руки» значительную часть гривневой ликвидности от погашения Минфином гривневых ОВГЗ на сумму 5,0 млрд. грн. 07 ноября. Ожидания спроса оказались преувеличенными, а покупки СКВ нерезидентами скоротечными, оставив спекулянтов с изрядным количеством доллара на руках. Эта валюту «по наследству» перешла на пятничную сессию, сформировав на ней «перекос» рынка безналичного доллара в сторону предложения.



Во-вторых, избыток валюты на межбанке автоматически исключал активные покупки СКВ, отправляя курс доллару в медленный нисходящий дрейф, который поддерживался аналогичными настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке наблюдалась невысокая торговая активность из-за нехватки покупателей валюты.



Во-вторых, сохранение достаточно высокой гривневой ликвидности, о которой дали понять упавшие ставки межбанковских гривневых кредитов overnight рынка Depo, исключали массовые продажи СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.



В-третьих, к пятнице, как известно, падает приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке .



Наличный рынок после обеда пятницы в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал незначительный отскок курса пары доллар-гривня.

Полагаю, это было сделано с одной стороны в попытке «поглубже» войти накануне выходных в «старый надежный» доллар, с другой, с более дальним прицелом, связанным с длинными выходными в США (12 ноября Америка выходная, поскольку 11 ноября отмечает День ветеранов, столетний юбилей окончания I мировой войны, ранее известный как День перемирия), результатом которых может случиться дефицит доллара на вторничной, 13 ноября, сессии межбанка, вызвав подорожание безналичной СКВ, вослед за которой вверх потянется и наличный доллар.



Впрочем, до вторника достаточно далеко, и, вероятнее всего, клиенты наличного рынка после обеда в соответствии с пятничным синдромом решили запастить долларом ради спокойного отдыха 10-11 ноября.



Этот послеобеденный спрос на «американца» в Запорожье был настолько агрессивным, что обеспечил итоговое доминирование бидов. Рынки остальных вышеперечисленных городов доложили о сохранении баланса спрос/предложение.



Это итоговое равновесие не привело в большинстве случаев к прогрессу на участке ликвидности – обороты повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии. Исключение составили рынки Днепра и Запорожья, где ликвидность по сравнению с предыдущей сессией, выросла. Причем запорожскому рынку наличных не смог помешать итоговый «перекос» в сторону спроса.



Послеобеденный отскок курса наличного доллара, ставший следствием выросшего интереса клиентов к СКВ, вряд ли может служить объективным прогнозом для ближайших торгов валютного межбанка. В первую очередь из-за понедельничной торговли безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра» (Америка 12-го выходная, обрекая наш рынок «зеленого» безнала на вялую и низколиквидную торговлю «завтрашним» долларом).



Меж тем, прогноз на более отдаленную перспективу, скажем, на вторник, 13-е, может оказаться вполне приемлемым и реальным, поскольку из-за длинных выходных в США высоковероятна нехватка доллара, способная поднять цену безналичного «американца».



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Киев, Харьков), либо выросла на 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Одесса, Крыжополь). Офера доллара 09-го либо не изменились (Харьков), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Днепр, Киев), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Одесса, Крыжополь).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье, Киев), либо потеряли 2,0 коп. (Харьков, Днепр). Позиция «предложение» наличного доллара за сутки либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Киев, Харьков, Одесса, Крыжополь).



Выше мы достаточно подробно анонсировали объективность «прогноза» наличного «неформального» рынка для ближайших торгов валютного межбанка, констатировав «покой и низкую ликвидность» на понедельничных торгах «завтрашним» долларом и высоковероятное возвращение на межбанк «зеленых быков» 13 ноября.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 09 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 09 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,06 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль – 0,414/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.



Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены дисконтировать цену наличного доллара.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились и стали более «конкретными», устранив утреннюю «размытость», просев и отреагировав на медленную коррекцию котировок безналичного доллара на межбанке и участившиеся звонки клиентов с оферами СКВ: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в обеих позициях наличной пары доллар-гривня на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами, предпочитавшими проводить выходные в долларе.



Это также позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил рост оборотов.



Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 09 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера откатились на 1,0-2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга обе позиции наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,00/28,06 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 09-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии нуждался в аккуратной ценовой поддержке. Цены обеих позиций оптового «американца» к полудню были лишены «размытости», слегка понизившись из-за стартовавшей после 10.23 Киева коррекции безналичного доллара, которая отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.



Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка пары доллар-гривня.



Пытаясь реализовать только что перечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.40 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



После обеда оптовики Днепра, сменив стратегию, вернулись к аккуратному тренду в с акцентированием в более значимых бидах пары доллар-гривня на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.



Это позволило сохранить баланс спроса и предложения в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз способствовал росту оборотов.



Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 09 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.



По сравнению с закрытием 08 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 09 ноября уровнями 31,85/32,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне потери оферов на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 12,0 коп., позиция «предложение» потеряла 13,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 09-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.



Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.



Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро.



Однако, наши дилеры, осторожно снижая в течение пятницы менее значимые офера, учли относительную стабильность пары евро-доллар на мировом рынке forex, не покидавшей с 08.00 до 18.00 Киева диапазон $1,1330-1,1355.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1349 к $1,1354, прибавив в течение этого промежутка времени очень скромные 5 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, ограничившись в течение пятницы сужением спреда, понизив менее значимые офера, вполне сообразно отреагировали на эту фактическую стабильность пары евро-доллар в течение украинской сессии рынка forex.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 09 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1362 пара евро-доллар, пролонгировав стартовавшую во второй половине четверга коррекцию, опустилась около 06.00 Киева в диапазон $1,1332-1,1352, который не покидала до обеда. С 13.30 Киева волатильность торгов в паре выросла, что отразилось на размахе разнополярных колебаний евро-доллара. Диапазон стал заметно шире: $1,1333-1,1360.

Около 18.30 пара евро-доллар опустилась в район отметки $1,1330, ставшую впоследствии «базовой». Относительно нее пара евро-доллар продолжала совершать разнополярные колебания, амплитуда которых постепенно затухала, удерживая пару в диапазоне $1,1327-1,1335, который она не покидала до 22.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара в пятницу днем сохраняет положительную динамику по отношению к евро в ожидании декабрьского повышения ставки Федрезервом США.



По состоянию на 13.30 Киева курс евро к доллару опускался до $1,1333 с $1,1364 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене снижался до ¥113,87 за доллар со ¥114,06 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 96,87 пункта.



Ключевым фактором, поддерживающим курс доллара в пятницу, остаются решения ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил, что экономическая ситуация дает возможность продолжить повышение процентной ставки. Инвесторы расценили заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку, что является положительным фактором для курса доллара.



Экономист HSBC Кевин Логан прогнозирует, что в 2019 году регулятор повысит ставку в марте и июне. При этом ранее ФРС говорила, что в следующем году большинство представителей регулятора ожидают подъема ставки три раза - до среднего уровня в 2,875%.



Давление на курс евро в свою очередь оказывают опасения вокруг экономики Италии. Еврокомиссия в четверг в своем осеннем экономическом прогнозе ухудшила прогноз по росту реального ВВП Италии на 2018 год по сравнению с весенней оценкой - до 1,1% с 1,5%, а прогноз на 2019 год сохранен на уровне 1,2%. Кроме того, ЕК считает, что в следующем году дефицит бюджета Италии может достичь 2,9% от ВВП. По предыдущим прогнозам, он должен был составить 1,7%.



Как стало известно позже, Италия не планирует пересматривать проект бюджета на следующий год в соответствии с требованиями Еврокомиссии, заявил итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо на встрече с представителями Ассоциации иностранной прессы в Риме. Он также дал понять, что не верит в какие-либо штрафные меры в отношении Италии со стороны Брюсселя.



Кроме того, итальянский вице-премьер выразил уверенность в том, что Италия останется в составе еврозоны. «Я гарантирую это как вице-премьер правительства», - цитирует его слова информагентства. «Времена изменились: за прошедший год я стал более уверен в том, что следует оставаться в еврозоне», - сказал он.



Правительство Италии должно не позднее 13 ноября представить в Брюссель пересмотренный проект бюджета. Ранее Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии, закладывающий дефицит в 2,4% ВВП в 2019 году, и обвинила Рим в чрезмерно оптимистичных прогнозах. Ожидается, что 21 ноября Еврокомиссия утвердит свою позицию по пересмотренному документу.



Ди Майо заявил, что открыт к диалогу, но при этом не дал никаких сигналов о возможных уступках. «Мы дали обещания и будем их придерживаться, чтобы остаться страной, заслуживающей доверия», - сказал он, подчеркнув, что правительство Италии не будет откладывать обещанные меры, включая пособия малоимущим и снижение пенсионного возраста.



Согласно обновленным прогнозам Еврокомиссии, рост итальянского ВВП замедлится с 1,6% в прошлом году до 1,1% в этом году (летом ожидалось 1,5%). В 2019 году экономика прибавит 1,2%, тогда как цель правительства Италии составляет 1,5%. В 2020 году ожидается усиление подъема до 1,3%. Дефицит бюджета Италии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится до 2,9% ВВП в следующем году и 3,1% в 2020 году, превысив предельное значение в 3% ВВП, установленное правилами ЕС.

Ди Майо в пятницу подчеркнул, что дефицит в 2,4% ВВП достижим, поскольку экономический рост в Италии усилится благодаря предпринимаемым шагам.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB в ходе торгов в пятницу упал на 1,4%. Доходность 10-летних гособлигаций Италии повысилась на 4,4 базисного пункта, до 3,434%.



Не секрет, что популистское решение Рима не лучшим образом сказалось на курсе евро.



Меж тем спустя 3,5 часа индекс доллара продолжил повышение по направлению к максимуму с 31 октября. Курс пары евро-доллар вновь снизился к $1,1348 с $1,1364 по состоянию на 16.20 Киева.



Пара фунт-доллар на указанный час понизилась к $1,3025 с $1,1364 на закрытии в четверг, а относительно иены доллар просел до ¥113,94 с ¥114,04 .



На рынке продолжается усиление курса доллара после коррекции перед выборами в Конгресс США. В четверг завершилось очередное заседание Комитета открытого рынка (FOMC)ФРС США, согласно заявлениям, очередное повышение ставки (четвертое в этом году) ожидается в декабре.



На рынке также присутствует беспокойство по поводу ситуации вокруг бюджета правительства Италии. Индекс промышленного производства во Франции вышел значительно ниже ожиданий.



Индексы ВВП и промышленного производства в Великобритании вышли по прогнозу, в то время как данные о торговом балансе оказались лучше ожиданий.



Фьючерс на легкую нефть в США продолжил снижение и упал на 1,5% ниже отметки $59,80 за баррель. Цена находится вблизи минимальных уровней за восемь месяцев



В пятницу в Вашингтоне должна состояться встреча на высоком уровне представителей США и Китая. Также 09-го запланирована встреча премьер-министра Великобритании Мэй с президентом Франции Макроном.



Итак, в последние сутки пара евро-доллар продолжила снижение, причем движение происходило как до публикации итогов заседания ФРС в 21.00 Киева в четверг, так и после. Итоги заседания ФРС были абсолютно ожидаемыми, изменения в тексте заключения по сравнению с сентябрьским заседанием минимальными. Как и в прошлый раз, Комитет по Открытому Рынку (FOMC) сообщил, что «ожидает, что постепенное повышение ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, сильному рынку труда и инфляции около цели в 2%».



Итоги заседания, таким образом, никак не могут объяснить возобновившийся со второй половины 08 ноября рост доллара.



Профильные комментаторы рынков пишут о том, что «доллар растет после выборов в США и итогов заседания ФРС», хотя ни то, ни другое на самом деле ничего не объясняет.



В действительности победа демократов в США была использована как повод, чтобы спровоцировать краткосрочное падение доллара, выход за пределы сопротивления нисходящего тренда с 26 сентября, и краткосрочный сбор стопов. Мы об этом писали в предыдущих обзорах.

Типичное вводящее в заблуждение движение в противоположную сторону перед началом нового тренда. «Белая дневная свечка» на паре евро-доллар в среду с аномально большой «тенью» сверху ярко демонстрирует суть произошедшего.



Ну а к текущему моменту пара евро-доллар вернулась в нисходящий канал, торгуется в районе отметки $1,1330 на излете американской сессии рынка Forex.



Мы полагаем высоковероятным пробитие на следующей неделе вниз отметки $1,13 и затем достижение цифры $1,11 в ближайшие две недели.



Повторимся в который уже раз, что локальный новостной фон не играет сейчас большого значения для перспектив пары евро-доллар.



Против евро играют как специфические для еврозоны факторы, так и общее сворачивание аппетитов к риску.



К первым относятся проблемы у Италии с дефицитом бюджета и выросшими доходностями по госдолгу, трудная позиция у ЕЦБ, который собирается свернуть количественное смягчение, но оставить тем самым без поддержки долговой рынок той же Италии, и замедление экономического роста в еврозоне в целом (Еврокомиссия в четверг пересмотрела вниз прогнозы темпов роста экономик многих стран ЕС). В Италии при этом в III-ем квартале ВВП вообще показал нулевой рост по первой оценке.

Очевидно, что Италия, имеющая отношение госдолга к ВВП на уровне около 135% - это мина замедленного действия, которая рванет непременно, вопрос только в сроках.



Но против евро играют и общие факторы, негативно влияющие на аппетиты к риску: ужесточение монетарной политики ФРС, сокращение мировой торговли вследствие вводимых администрацией США тарифов и санкций.



Причем главным фактором снижающим аппетиты к рискам является удорожание стоимости заимствований в долларах.



В этом контексте будет нелишней информация о разности в доходностях 2-летних облигаций Германии и США, «под соусом» курсовой динамики пары евро-доллар.



Дифференциал 2-летних ставок Германии и США достиг уже нового антирекорда в -3,53%.



Соответственно, имея в виду корреляции между дифференциалом ставок и парой евро-доллар в недавнем прошлом, получаем, что уже сейчас пара евро-доллар, исходя из этой модели, имеет потенциал снижения вплоть до $1,03.



Но это без учета дальнейших предстоящих повышений ставки ФРС, а также исторической тенденции пары «перехлестывать» справедливый уровень цены. Так что даже без возможных проблем у евро в связи с Италией, только одного этого, думается, достаточно, чтобы прогнозировать падение пары евро-доллар еще на 8-8,5 фигур.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,85/32,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне снижения оферов этой СКВ на 3,0-5,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 09 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,414/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля упали на 30 пунктов, офера потеряли 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», повысился показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 12,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 13,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 ноября по спросу упали на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.



Сюжет пятничной сессии валютного межбанка Украины стал дополнительным свидетельством в пользу предположения о том, что регулятор «тихой сапой», не делая резких «движений» на монетарном поприще склонит текущих держателей доллара «на всякий случай», потихоньку менять пропорции своего валютного инвестиционного портфеля. Говоря более простым языком, способствуя «зеленому» откату на межбанке, НБУ хочет «мягко» потрусить матрасы с долларом. Вынудив сделать это самих «матрасников» добровольно.



На моменте на рынке безналичного «американца» боковой тренд с признаками «симпатий» к «медведям». Курсовая динамика минимальна, индицируя «мягкую силу» Институтской в отношении хозяев кубышек с СКВ.



Главная причина «ползучего» внутридневного снижения безналичного доллара – избыток долларовой ликвидности на рынке из-за аккумулирования СКВ под погашение ОВГЗ в среду, а также связанная с долларовым изобилием нехватка покупателей валюты.



Как будут дальше развиваться события на межбанке, предугадать несложно. Особенно в контексте «ползучего» нарастания объемов размещения регулятором своих депозитных сертификатов. Кроме того, судя по наблюдавшейся накануне активности покупок СКВ нерезидентов на гривню погашения ОВГЗ, этот сегмент рынка ценных бумаг покинула, следуя в общем глобальном тренде, приличная часть зарубежных инвесторов, обостряя «головную боль» нашему Минфину, но снижая при этом агрессивность спроса на доллар в дебюте каждого месяца, когда стартует очередной сезон репатриации дивидендов у «варягов».



В первом приближении рынок безналичного доллара на ближайших торгах межбанка (12 ноября) ждет боковой тренд и относительная курсовая стабильность пары доллар-гривня на фоне низкой ликвидности торгов. Подобный вариант сценария «написан» выходным днем в США (Америка отмечает 11-го День ветеранов и 12-го выходная). Так что в понедельник рынок безналичной пары доллар-гривня с режимом валютирования «завтра» или tom будет «скучным».



На следующий день из-за падения притока в связи с выходным днем в США экспортной выручки из-за рубежа, очень высокая вероятность смены тренда на «бычий» и подорожание безналичного «американца».



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



США 12 ноября выходные, отмечая столетний юбилей прекращения Первой мировой войны (День Ветеранов). Это события обрекает наш межбанк на торговлю безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».



Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, немного вырос в цене, оказавшись на уровне 27,86/27,90 UAH/USD tom. Рынок, как и полагается на понедельничной сессии по «завтрашнему» доллару, низколиквидный.



К 10.15 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,87/27,90 UAH/USD tom.



Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.07 Киева до 27,90/27,93 UAH/USD tom. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. «Не думаю, что во вторник будет заметная нехватка из-за длинных выходных в США нехватка доллара, но на всякий случай курс “завтрашнего американца” ползет вверх»- заметил наш консультант.



Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, консолидировались на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom.



Не исключено вялотекущий рост курса «завтрашнего» доллара на открытии торгов на межбанке состоялся, благодаря признакам расширения гривневой ликвидности.



Об этом дали понять понизившиеся с уровня 16,00/18,50% к отметке 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Обращаем внимание, что эта динамика гармонирует с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию 11.31 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз, обосновавшись на отметке 27,895/27,905 UAH/USD tom. «Рынок “завтрашнего” доллара тонкий, его носит вверх-вниз любым сквозняком», - резюмировал наш гуру.



Около 12.11 котировки безналичного доллара пролонгировали снижение, уронив курс «завтрашнего» доллара до 27,89/27,90 UAH/USD tom.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 0,40 коп., составив 27,8987 UAH/USD tom.



На 12.55 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 27,885/27,895 UAH/USD tom. и, похоже, на какое-то время отказались от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,35/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 09 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1320, упав до $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1269 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).



На открытии торгов 12 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).



На старте торгов 12 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,00/28,05-06 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли и состоявшейся коррекции евро на мировом рынке forex.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне установления традиционной полуденной паузы в работе. На указанный час в городе действовали цены (28,00/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB) на фоне нулевой торговой активности.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились и стали более «конкретными 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,06/28,10 UAH/USD, евро – 31,85/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,411/0,414 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,06 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,06 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,01/28,06 UAH/USD, розница – 27,98/28,10 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,07 UAH/USD; евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото в понедельник утром практически не изменяется в стоимости после того, как упало в цене на 1,4% в пятницу на итогах заседания Федрезерва, которые привели к росту курса доллара.Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром растет, поддерживает американскую валюту ожидание повышения ставки Федрезервом по итогам декабрьского заседания.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,63% с 28,0672 UAH/USD до 27,8916 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 09 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,50% годовых (с 13.00 Киева - 16,25/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 09 ноября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, накануне на рынке сформировалось избыточное предложение доллара, накопленного спекулянтами в расчете на активный спрос на валюту со стороны нерезидентов, получивших «на руки» значительную часть гривневой ликвидности от погашения Минфином гривневых ОВГЗ на сумму 5,0 млрд. грн. 07 ноября. Ожидания спроса оказались преувеличенными, а покупки СКВ нерезидентами скоротечными, оставив спекулянтов с изрядным количеством доллара на руках. Эта валюту «по наследству» перешла на пятничную сессию, сформировав на ней «перекос» рынка безналичного доллара в сторону предложения.Во-вторых, избыток валюты на межбанке автоматически исключал активные покупки СКВ, отправляя курс доллару в медленный нисходящий дрейф, который поддерживался аналогичными настроениями на наличном рынке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 ноября немного понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, на рынке наблюдалась невысокая торговая активность из-за нехватки покупателей валюты.Во-вторых, сохранение достаточно высокой гривневой ликвидности, о которой дали понять упавшие ставки межбанковских гривневых кредитов overnight рынка Depo, исключали массовые продажи СКВ ради нацвалюты на текущие расходы.В-третьих, к пятнице, как известно, падает приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже на межбанке .Наличный рынок после обеда пятницы в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировал незначительный отскок курса пары доллар-гривня.Полагаю, это было сделано с одной стороны в попытке «поглубже» войти накануне выходных в «старый надежный» доллар, с другой, с более дальним прицелом, связанным с длинными выходными в США (12 ноября Америка выходная, поскольку 11 ноября отмечает День ветеранов, столетний юбилей окончания I мировой войны, ранее известный как День перемирия), результатом которых может случиться дефицит доллара на вторничной, 13 ноября, сессии межбанка, вызвав подорожание безналичной СКВ, вослед за которой вверх потянется и наличный доллар.Впрочем, до вторника достаточно далеко, и, вероятнее всего, клиенты наличного рынка после обеда в соответствии с пятничным синдромом решили запастить долларом ради спокойного отдыха 10-11 ноября.Этот послеобеденный спрос на «американца» в Запорожье был настолько агрессивным, что обеспечил итоговое доминирование бидов. Рынки остальных вышеперечисленных городов доложили о сохранении баланса спрос/предложение.Это итоговое равновесие не привело в большинстве случаев к прогрессу на участке ликвидности – обороты повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии. Исключение составили рынки Днепра и Запорожья, где ликвидность по сравнению с предыдущей сессией, выросла. Причем запорожскому рынку наличных не смог помешать итоговый «перекос» в сторону спроса.Послеобеденный отскок курса наличного доллара, ставший следствием выросшего интереса клиентов к СКВ, вряд ли может служить объективным прогнозом для ближайших торгов валютного межбанка. В первую очередь из-за понедельничной торговли безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра» (Америка 12-го выходная, обрекая наш рынок «зеленого» безнала на вялую и низколиквидную торговлю «завтрашним» долларом).Меж тем, прогноз на более отдаленную перспективу, скажем, на вторник, 13-е, может оказаться вполне приемлемым и реальным, поскольку из-за длинных выходных в США высоковероятна нехватка доллара, способная поднять цену безналичного «американца».В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Киев, Харьков), либо выросла на 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Одесса, Крыжополь). Офера доллара 09-го либо не изменились (Харьков), либо потеряли 1,0-3,0 коп. (Днепр, Киев), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Запорожье, Одесса, Крыжополь).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье, Киев), либо потеряли 2,0 коп. (Харьков, Днепр). Позиция «предложение» наличного доллара за сутки либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 1,0-2,0 коп. (Днепр, Киев, Харьков, Одесса, Крыжополь).Выше мы достаточно подробно анонсировали объективность «прогноза» наличного «неформального» рынка для ближайших торгов валютного межбанка, констатировав «покой и низкую ликвидность» на понедельничных торгах «завтрашним» долларом и высоковероятное возвращение на межбанк «зеленых быков» 13 ноября.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 09 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 09 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,06 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль – 0,414/0,420 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены дисконтировать цену наличного доллара.Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились и стали более «конкретными», устранив утреннюю «размытость», просев и отреагировав на медленную коррекцию котировок безналичного доллара на межбанке и участившиеся звонки клиентов с оферами СКВ: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в обеих позициях наличной пары доллар-гривня на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами, предпочитавшими проводить выходные в долларе.Это также позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил рост оборотов.Ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение 09 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли 2,0 коп., офера откатились на 1,0-2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга обе позиции наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,00/28,06 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 09-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс в дополуденной части сессии нуждался в аккуратной ценовой поддержке. Цены обеих позиций оптового «американца» к полудню были лишены «размытости», слегка понизившись из-за стартовавшей после 10.23 Киева коррекции безналичного доллара, которая отразилась на настроениях клиентов оптового сегмента.Кроме того, дисконтирование действующих цен было необходимо для выравнивания рынка пары доллар-гривня.Пытаясь реализовать только что перечисленные задачи, оптовики-«неформалы» Днепра к 12.40 Киева понизили действующие цены в паре доллар-гривня до уровня: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.После обеда оптовики Днепра, сменив стратегию, вернулись к аккуратному тренду в с акцентированием в более значимых бидах пары доллар-гривня на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.Это позволило сохранить баланс спроса и предложения в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз способствовал росту оборотов.Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 09 ноября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 1,0-2,0 коп.По сравнению с закрытием 08 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 2,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 09 ноября уровнями 31,85/32,00 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне потери оферов на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 12,0 коп., позиция «предложение» потеряла 13,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 09-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, изменяя ее цену сообразно настроениям клиентов до полудня и после обеда.Подобных действий также требовали мероприятия по выравниванию покупок и продаж.Как и прежде, дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро.Однако, наши дилеры, осторожно снижая в течение пятницы менее значимые офера, учли относительную стабильность пары евро-доллар на мировом рынке forex, не покидавшей с 08.00 до 18.00 Киева диапазон $1,1330-1,1355.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,85/32,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне снижения оферов этой СКВ на 3,0-5,0 коп.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 09 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,414/0,420 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля упали на 30 пунктов, офера потеряли 20 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», повысился показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 12,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 13,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 ноября по спросу упали на 30 пунктов, потеряв 20 пунктов по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,855/27,880 UAH/USD tom виртуально, без сделок.США 12 ноября выходные, отмечая столетний юбилей прекращения Первой мировой войны (День Ветеранов). Это события обрекает наш межбанк на торговлю безналичным долларом в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».Около 10.07 доллар, покинув виртуальную сферу, немного вырос в цене, оказавшись на уровне 27,86/27,90 UAH/USD tom. Рынок, как и полагается на понедельничной сессии по «завтрашнему» доллару, низколиквидный.К 10.15 Киева доллар на межбанке немного сузил спред, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения валюты: 27,87/27,90 UAH/USD tom.Не успели толком стартовать торги безналичным долларом, как появились признаки очередной смены настроения на рынке гривневого ресурса, где наметилось расширение ликвидности. Об этом дали понять выросшие с уровня 43 601,8 млн. грн. к отметке 45 239,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Сохранив «ползучий» восходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня на межбанке приподнялась по состоянию на 11.07 Киева до 27,90/27,93 UAH/USD tom. На моменте относительное равновесие покупок и продаж. «Не думаю, что во вторник будет заметная нехватка из-за длинных выходных в США нехватка доллара, но на всякий случай курс “завтрашнего американца” ползет вверх»- заметил наш консультант.Около 11.20 котировки доллара на межбанке, остановив рост, консолидировались на цифре 27,90/27,93 UAH/USD tom.Не исключено вялотекущий рост курса «завтрашнего» доллара на открытии торгов на межбанке состоялся, благодаря признакам расширения гривневой ликвидности.Об этом дали понять понизившиеся с уровня 16,00/18,50% к отметке 16,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Обращаем внимание, что эта динамика гармонирует с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.По состоянию 11.31 котировки безналичного «американца» на межбанке ушли вниз, обосновавшись на отметке 27,895/27,905 UAH/USD tom. «Рынок “завтрашнего” доллара тонкий, его носит вверх-вниз любым сквозняком», - резюмировал наш гуру.Около 12.11 котировки безналичного доллара пролонгировали снижение, уронив курс «завтрашнего» доллара до 27,89/27,90 UAH/USD tom.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 0,40 коп., составив 27,8987 UAH/USD tom.На 12.55 котировки безналичного доллара консолидировались на отметке 27,885/27,895 UAH/USD tom. и, похоже, на какое-то время отказались от курсовой динамики.На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,35/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 09 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1320, упав до $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1269 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).На открытии торгов 12 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).На старте торгов 12 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» по сути, не изменили цены открытия в паре доллар-гривня и понизили пару евро-гривня (28,00/28,05-06 UAH/USD, евро – 31,70/31,80 UAH/EUR.). Судя по всему, это стало следствием сохранившегося равновесия покупок и продаж на фоне вялой торговли и состоявшейся коррекции евро на мировом рынке forex.По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в паре доллар-гривня на фоне установления традиционной полуденной паузы в работе. На указанный час в городе действовали цены (28,00/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,85 UAH/EUR, рубль 0,409/0,414 UAH/RUB) на фоне нулевой торговой активности.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились и стали более «конкретными 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,06/28,10 UAH/USD, евро – 31,85/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,411/0,414 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,06 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,06 UAH/USD, евро (опт) 31,75/31,90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,70/31,90 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 31,40/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 28,01/28,06 UAH/USD, розница – 27,98/28,10 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,07 UAH/USD; евро – 31,60/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,414 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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